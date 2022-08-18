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2022.08.18 09:24

Германия требует разъяснить присутствие российских сил в Мали

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DW 2022.08.18 09:24
Мали
Мали / AP nuotr.

По данным Минобороны ФРГ, в аэропорту Гао были замечены 20-30 человек в военной форме, не имеющие отношения к малийским вооруженным силам.

Правительство Германии потребовало от переходного правительства Мали дать разъяснения по поводу предполагаемого присутствия российских сил безопасности в аэропорту города Гао. С соответствующим запросом в малийское министерство иностранных дел обратился посол ФРГ в Бамако, сообщил официальный представитель германского МИД в Берлине в среду, 17 августа.

"Это развитие событие, которое меняет обстановку миссии", - добавил он, подразумевая участие бундесвера в составе миротворческой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). По его словам, правительство Германии также обсуждает этот вопрос с Организацией Объединенных Наций.

Пресс-секретарь министерства обороны ФРГ сообщила, что в аэропорту Гао были замечены 20-30 человек в военной форме, не имеющие отношения к малийским вооруженным силам. Их видели при погрузке и разгрузке самолета, который, возможно, был передан Мали Россией, отметила она.

Германия приостановила миссию бундесвера в Мали

На прошлой неделе Минобороны Германии объявило о завершении миссии бундесвера в Мали "до дальнейшего уведомления". Причиной такого решения были названы разногласия с правительством североафриканской страны, а именно очередной отказ в праве на перелет для перевозки нового персонала. Это право не было предоставлено, несмотря на соответствующее обещание правительства Мали.

В конце июня Совет Безопасности ООН продлил миротворческую миссию MINUSMA в Мали еще на год. На данный момент германский бундесвер задействует в миссии более 1000 своих солдат. Между тем работа миротворцев в Мали осложняется рядом обстоятельств, связанных с напряженностью в отношениях между этой западноафриканской страной и ее международными партнерами и активизацией в стране экстремистских группировок.

Франция вывела все свои войска из Мали

После военного переворота в мае 2021 года в стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и пользующаяся услугами ЧВК Вагнера, бойцов которой в Мали называют "военными консультантами".

В феврале 2022 года Париж на фоне напряженности в отношениях между французскими властями и военной хунтой, находящейся у власти в Мали, объявил о решении завершить там операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран. 15 августа пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Мали покинул последний французский солдат, участвовавший в операции "Бархан".

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