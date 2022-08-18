Хроника путинской войны. Во Львове завершились переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 18 августа.

На 176-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий четверга, 18 августа (время вильнюсское).

18:35

Во Львове подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении Украины. Первым проектом может стать строительство моста в селе Романовка Киевской области, который соединял Бучу и Ирпень со столицей и был разрушен в первые дни войны, сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

18:15

Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, опубликовали обращение к мировому сообществу. "Последние две недели атомная станция стала, по сути, целью непрерывных военных атак. Артиллерийские удары становятся с каждым разом все более мощными и опасными, а угроза уничтожения критически важных объектов обеспечения ядерной безопасности все реальнее", - пишут работники станции.

По их словам, с начала войны многие сотрудники получили тяжелые ранения или погибли на рабочих местах. Последствия возможной аварии на АЭС "могут оказаться на порядок ужаснее итогов трагедий в Чернобыле и на Фукусиме", предупредили авторы письма, подчеркнув, что в мировой практике нет аварийных планов защиты ядерных объектов в ситуации, когда они становятся территорией боевых действий. "Мы умеем профессионально управлять ядерной реакцией. Но бессильны перед человеческой безответственностью и безумием", - заключают сотрудники ЗАЭС.

17:50

Трехсторонний саммит Зеленского, Эрдогана и Гутерриша длился 40 минут

Во Львове завершился трехсторонний саммит с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает турецкое агентство Anadolu. Встреча в закрытом режиме продлилась 40 минут.

17:30

Запорожская АЭС / Shutterstock.com

Россия отказалась выводить войска и вооружения с Запорожской АЭС. Предложение создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону "неприемлемо", поскольку это сделает станцию более уязвимой, заявили в министерстве иностранных дел России. "Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне", - цитирует ТАСС замдиректора департамента информации и печати МИД Ивана Нечаева.

Между тем на Западе считают, что Россия фактически препятствует посещению ЗАЭС экспертами МАГАТЭ. В частности, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил журналистам 16 августа, что доставлять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, так как для этого пришлось бы пересекать линию фронта. "Все что угодно могло бы произойти, если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта. Ее бы, например, обстреляли или еще что-то совершили в отношении ее. А для того, чтобы выдать это за российскую провокацию, эти люди готовы на все”, - пояснил Вишневецкий.

17:05

Во Львове начались переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

17:00

"Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена наших военнослужащих и медиков", - написал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Особое внимание, по его словам, было уделено "теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС". "Этот преднамеренный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия для всего мира. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", - призвал украинский президент.

16:40

Общее число погибших в результате российских обстрелов Харькова накануне вечером и в ночь на 18 августа возросло до 16 человек, сообщает издание "Суспільне Новини". В разрушенном общежитии в Салтовском районе погибли 12 человек, в общежитии в Слободском районе - четыре человека.

16:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 18, 2022

16:00

Остановка Запорожской АЭС российскими военными "приблизит сценарий радиоактивной катастрофы", заявили в украинской государственной энергетической компании "Энергоатом". "Из-за отключения генераторов АЭС от энергосистемы Украины они не смогут использоваться для собственных нужд охлаждения топлива в случае отключения электроэнергии на станции", - говорится в сообщении компании.

Ранее в российском Минобороны допустили возможность вывода в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков станции и фактической остановки АЭС. Это может произойти "при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции", заявили в ведомстве.

15:30

Минобороны России сообщило о передислокации трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Это было сделано "в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания", заявили в ведомстве, добавив, что самолеты будут нести "круглосуточное боевое дежурство".

14:55

В результате дневных обстрелов Николаева погиб один человек, еще двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

14:30

Минобороны Великобритании опубликовало свежую карту с расстановкой сил на линии фронта в Украине, а также с направлениями вероятных атак российских и украинских войск.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E2PWzbDV9Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wmDpKm5g3N — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 18, 2022

14:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов, где примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает агентство Anadolu.

Presidenti Erdoğan mbërrin në Lviv të Ukrainës https://t.co/kqyMaQNFNp pic.twitter.com/dKewJ8HG8A — ANADOLU AGENCY (AL) (@aa_albanian) August 18, 2022

13:35

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал о прошедших в Запорожье учениях по ликвидации последствий возможной катастрофы на Запорожской АЭС. "Штаб создан в "Энергоатоме". В нем работают представители спасателей, полиции, местных властей, которые будут реагировать соответственно на угрозы. Были оценены потенциальные риски. Алгоритмы действий проработаны. В приоритете - защита населения", - написал Монастырский.

"Требуем должного ответа ООН, МАГАТЭ и всего цивилизованного мира на преступные действия России по обстрелу ее войсками крупнейшей атомной электростанции в Европе. Россия снова ведет себя как государство-террорист", - добавил он.

13:00

CNN Türk: Путин "намекнул" Эрдогану на возможность переговоров с Зеленским

Телеканал CNN Türk сообщает со ссылкой на российские источники, что президент России Владимир Путин во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа "намекнул" на возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев четыре раза предлагал Путину двусторонний саммит, но Кремль каждый раз отвечал отказом. Теперь "наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию", пишет CNN Türk.

Телеканал отмечает, что речь, вероятно, может идти не о соглашении о прекращении войны, а о договоренности о прекращении огня. Перспектива проведения таких переговоров зависит от того, что скажет президент Украины на встрече с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем, которая пройдет сегодня во Львове, заключает CNN.

12:30

"При продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" пятого и шестого энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - заявил начальник войск РФ радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Представитель российского Минобороны вновь обвинил Украину в обстреле АЭС и в планах "инсценировать провокацию техногенной катастрофы" на станции. Украина отвергает обвинения российской стороны и настаивает, что Россия использует ситуацию на АЭС для "ядерного шантажа" и обстреливает ее с целью отключить энергоснабжение украинских регионов.

12:00

Сильный износ российских танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла наладить адекватное использование динамической защиты (ERA), утверждает в ежедневной своде Минобороны Великобритании. Проблема сохраняется со времен войны в Чечне в 1994 году. Динамическая защита состоит из металлических контейнеров на основной броне танка. При попадании снаряда в контейнер происходит его подрыв навстречу снаряду, что снижает итоговый урон. "Весьма вероятно, что многим российским танкистам не хватает подготовки для обслуживания ERA, что приводит либо к плохой установке взрывчатых элементов, либо к их полному отказу.

Эти недостатки, вероятно, способствуют широко распространенным случаям отрыва башни танка, которые хорошо задокументированы в видеозаписях очевидцев из Украины", - пишет британское ведомство. Это лишь один из примеров неспособности российского командования обеспечить должный уровень боевой дисциплины, заключает Минобороны страны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jzP3uLWyid



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8I1UeMp0KE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 18, 2022

11:15

В течение июля пять крупнейших европейских стран и Великобритания практически прекратили оказывать Украине военную помощь, пишет издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который с начала войны отслеживает военные поставки Киеву.

Тенденция к снижению помощи со стороны Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши наблюдается с апреля, констатирует руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш. "Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", - отмечает он. Требеш в разговоре с Politico призывает крупнейшие экономики Европы относиться к войне в Украине как к кризису во время пандемии коронавируса. Фонд восстановления после пандемии включает в себя примерно 800 млрд евро в виде займов и грантов, а общая военная помощь Украине составляет лишь малую часть этой суммы, указывает Требеш.

10:40

Командир пророссийского военного отряда "Троя" Владимир Новиков заявил, что в Запорожской области формируется добровольческое подразделение из местных жителей, которое будет участвовать в военных действиях на стороне России. "Троя" действует на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области

08:40

Россия перенаправляет поставки угля на восток

В июле выпадающие из-за санкций ЕС экспортные объемы российского угля из европейских стран были направлены в Китай и Индию. В связи с этим объемы поставок за рубеж почти не изменились. Об этом говорится в обзоре экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ). По данным экспертов, российский уголь независимо от направления продается на 45–50% дешевле мировых цен.

07:40

Заместитель вице-канцлера по цифровому развитию министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луука Кристьян Ильвес сообщил о масштабных кибератаках, которым подверглись в среду госучреждения и предприятия частного сектора республики. Он также заявил, что атаки были неэффективными.

06:10

В результате ночных ракетных ударов по Харькову пять человек пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в результате попаданий вспыхнули несколько пожаров. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по городу было нанесено пять ударов.

05:40

Российское руководство стремится представить удары по военным объектам в Крыму как теракты, чтобы отвлечь внимание от нарушений международного права со стороны России и призывов признать РФ государством-спонсором терроризма, пишет в своей традиционной сводке Институт исследования войны (ISW). В связи с этим американские аналитики предполагают, что российские официальные лица, вероятно, будут все чаще связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, которые проводят мусульманские экстремистские организации.

При этом ISW пишет, что нападения на российские военные объекты вполне подпадают под законное применение силы, не являются актами терроризма и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершили исламские экстремисты. 17 августа власти аннексированного Крыма заявили, что ФСБ Крыму нейтрализовала ячейки организации "Хизб ут-Тахрир" в Джанкое и Ялте, бездоказательно обвинив Киев в координации операций этой организации, указывает ISW.

Russian military leadership is falsely claiming that recent #Ukrainian strikes on Russian military objects in #Crimea are terrorist attacks to deflect calls to designate #Russia as a state sponsor of terrorism.

Read our full report w/ @criticalthreats: https://t.co/lt64oCp1oh pic.twitter.com/CA6ulG7dZV — ISW (@TheStudyofWar) August 18, 2022

04:50

В России для участия в войне в Украине начали вербовать подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в СИЗО, сообщила правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, уголовные дела при этом приостанавливают. Существование такой практики подтвердил изданию "Осторожно, новости" основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он сообщил, что на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.

04:10

Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около $350 млн) на закупку газа к отопительному сезону. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter, назвав это "очередным шагом солидарности от дружественной Канады и поблагодарив премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра финансов Христю Фриланд и весь канадский народ за непоколебимую поддержку Украины.

Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую @JustinTrudeau, @cafreeland й усьому 🇨🇦 народу за непохитну підтримку 🇺🇦 в боротьбі за свободу та демократію. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 17, 2022

03:25

В преддверии встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которой должна обсуждаться ситуация вокруг Запорожской АЭС, Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости вывода российских войск с территории электростанции. "Это должно произойти без всяких условий и как можно скорее", - заявил украинский лидер в традиционном вечернем видеообращении 17 августа. По его словам, украинские дипломаты, ученые и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работают над тем, чтобы сделать возможным приезд экспертной комиссии на ЗАЭС. "Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать возвращение к нормальной ядерной безопасности для украинского государства, международного сообщества и МАГАТЭ", - подчеркнул президент Украины. В намеченном на 18 августа саммите во Львове также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

03:00

Обстрел общежития в Харькове: 7 погибших, 16 раненых

Война России против Украины. Уничтоженное общежитие в Харькове / Stop kadras

По информации харьковских властей, в обстрелянном российской армией накануне вечером общежитии проживали люди с нарушениями слуха и речи. Об этом, в частности, написала в Facebook советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова, подчеркнув, что "они могли не услышать тревогу". Собеседники "Украинской правды" в местных органах власти сообщили изданию, что эти люди, возможно, находятся под завалами, но спасатели не могут до них докричаться, а они сами не могут объяснить, где они находятся и что с ними. По обновленным данным, в результате обстрела в общежитии в харьковском районе Салтовка погибли семь человек, 16 получили ранения, среди них - 11-летний ребенок.

02:30

В течение минувших суток российские войска совершили 15 обстрелов Сумской области. По словам председателя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, под обстрел попали территории 8 громад - Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Буринской. По сведениям Живицкого, в общей сложности зафиксировано 176 выстрелов, обошлось без жертв, но есть разрушения, в частности зданий школы и дома культуры.

01:50

Украинское Оперативное командование "Юг" сообщает, что авиация Украины нанесла удары по опорным пунктам и районам сосредоточения вражеской силы, вооружения и техники в Нововознесенском и Александровке Херсонской области, уничтожен российский склад снабжения боекомплектом в Белогорке Херсонской области. По сведениям ОК "Юг", кроме того, уничтожены самоходная пушка 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, убиты 29 российских военнослужащих.

01:00

Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Украины с уровня "RD" до "CC". Причиной стала реструктуризация внешних обязательств, проведенная на прошлой неделе. Иностранные кредиторы предоставили Украине двухлетнюю отсрочку по предстоящим выплатам по облигациям на сумму почти 20 миллиардов долларов. Рейтинг "CC" означает недостаточную кредитоспособность, "RD" - это последний рейтинг Fitch перед полным дефолтом.

00:35

Разведка Украины: Россия перебрасывает авиацию вглубь Крыма и на территорию РФ

Оккупированный Крым / AP nuotr.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, военные власти РФ перемещают свои самолеты и вертолеты с аэродромов передового базирования в аннексированном Крыму на запасные аэродромы на полуострове и аэродромы постоянного базирования на территории РФ. Украинской разведке известен перелет после серии взрывов на военных объектах в Крыму не менее 24 самолетов и 14 вертолетов - на аэродромы в Гвардейском, Херсонесе, Севастополе, а также Краснодаре, Приморско-Ахтарске, Крымске, Геленджике, и станице Кущёвской Краснодарского края.

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