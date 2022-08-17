Инициатива "Литва без русских туристов" пока не нашла поддержки

Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не поддерживает инициативу Пакруойской усадьбы, так как не видит в ней потребности.

Усадьба в Пакруойисе больше не принимает посетителей с российским гражданством и призывает литовские предприятия, государственные и частные компании поддержать эту инициативу. Управляющий Пакруойской усадьбой Гедрюс Климкявичюс полагает, что во время войны необходимо показать российским туристам, что они в Литве – нежеланные гости.

"Они (российские туристы – BNS) испачканы кровью, поэтому мы хотим распространить месседж, что в Литве или, по крайней мере, в Пакруойской усадьбе их не ждут", – сказал Климкявичюс в среду национальному Радио LRT.

Гедрюс Климкявичюс / I. Gelūno/BNS nuotr.

Инициативу Климкявичюса – объявить весь литовский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса зоной без русских туристов – не поддерживает Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы.

"Вчера правление ассоциации обсуждало этот вопрос, однако решило не поддерживать такую инициативу, так как в ней нет необходимости – в Литву сейчас приезжают только единичные туристы из России", – отметила президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене.

Эвалда Шишкаускене / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Лично я поддерживаю инициативу Гедрюса (Климкявичюса. – BNS), но решение принимать или не принимать русских должен принять каждый бизнесмен отдельно", – добавила она.

Пакруойская усадьба бойкотирует посетителей, имеющих российское гражданство, с 12 августа.