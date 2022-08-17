Хроника путинской войны. Генеральный секретарь ООН приехал во Львов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 17 августа.

На 175-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий среды, 17 августа (время вильнюсское).

19:30

Йенс Столтенберг / AP nuotr.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, оккупированной российскими военнослужащими. Одновременно он призвал Россию дать согласие на проверку ЗАЭС специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Захват украинской АЭС российскими войсками всерьез угрожает безопасности ее работы и увеличивает риск ядерной аварии или инцидента, что в свою очередь представляет собой угрозу населению Украины, соседних государств и мировому сообществу, указал Столтенберг. "Необходимо срочно обеспечить проведение инспекции Международным агентством по атомной энергии и гарантировать вывод всех российских войск", - подчеркнул генсек НАТО.

18:30

Около 20 влиятельных некоммерческих организаций Грузии подписали совместное заявление с требованием к властям немедленно ввести визовый режим для граждан России, сообщает интернет-портал "Новости-Грузия". Авторы письма указывают, что в Грузии с начала нападения России на Украину было зарегистрировано около 6400 российских компаний - в семь раз выше, чем за весь прошлый год. "Мы считаем, что контроль за въездом в Грузию российских граждан и предприятий является вопросом национальной безопасности страны", - говорится в обращении.

17:30

За серией взрывов в Крыму, в том числе на военном аэродроме Саки в Новофедоровке и в районе села Майское под Джанкоем стоит Украина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний доклад украинского правительства, предоставленный чиновником на условиях анонимности.

Взрывы на аэродроме Саки 9 августа авторы отчета называют "серьезной, но разовой потерей для российской военной инфраструктуры в Крыму". Последующие атаки служат "доказательством систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по Крыму", говорится в документе.

В результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке были уничтожены не менее семи российских самолетов, погиб один человек, а сама база была серьезно повреждена, утверждается в докладе. Минобороны РФ назвало причиной взрывов "детонацию авиационных боеприпасов", а к пожару в Джанкойском районе, по версии российского ведомства, привела "диверсия". Официальный Киев не подтверждал и не отвергал свою причастность к атакам на объекты в Крыму.

16:50

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где на завтра у него запланированы встречи с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

16:20

Таллинн / D. Umbraso/LRT nuotr.

Эстония планирует запретить въезд россиян с шенгенскими визами, выданными другими государствами. Такой запрет, как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, не противоречит, базовому договору Евросоюза. "Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят возможные предложения, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам России, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией", - заявил Рейнсалу в эфире национальной вещательной компании ERR. С 19 августа Эстония прекратит впускать россиян с визами, выданными самой страной. Въезд по разрешениям, выданным третьими странами, пока возможен, напоминает ERR.

15:45

В официальном Telegram-канале ВСУ появилось видео, на котором автор, снимая разрушенные дома, говорит: "Вот что осталось от нашей хаты, а вон, вдалеке, - всё, что осталось от связистов". По утверждению украинских военных, на кадрах - уничтоженная база российских войск в Новой Каховке Херсонской области. "По предварительной информации, это видеоподтверждение "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, погибли от 10 до 15 российских военных, уточнили в ВСУ.

15:00

Сменился командующий Черноморским флотом России

Новым командующим Черноморским флотом России назначен вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает РИА "Новости Крым" со ссылкой на источники во флоте. "Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - сказал собеседник агентства. Другой источник уточнил, что "в условиях, когда идет специальная военная операция, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях". Об отставке адмирала Игоря Осипова с поста командующего Черноморским флотом официально не сообщалось.

14:35

Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам, сообщил агентству РБК глава финского МИД Пекка Хаависто. "Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10 процентов. Старые визы не трогаем, они еще действительны", - приводит РБК слова министра.

14:05

Алексей Резников / AP nuotr.

Министр обороны Украины Алексей Резников исключил возможность "замораживания" войны. "Я не думаю, что возможен вариант замораживания. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война - это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление", - заявил Резников. По его словам, возможно "охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений". "Замораживания" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это - война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", - подчеркнул он.

13:36

Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) заявил агентству Bloomberg, что, если Германия к ноябрю заполнит газохранилища на 95 процентов, этого хватит лишь на два с половиной месяца отопления и промышленного потребления в случае полного прекращения поставок газа из России.

На данный момент хранилища заполнены на 77 процентов, что на две недели опережает график, уточнил Мюллер. Целевой показатель в 95 процентов к ноябрю кажется "труднодостижимым", поскольку для заполнения некоторых хранилищ требуется больше времени, подчеркнул Мюллер. "Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95 процентов в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения. В лучшем случае три четверти из них достигнут цели", - сказал он.

13:20

Подоляк: Крымский мост - законная военная цель для ВСУ

Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как законную военную цель, заявил в интервью газете The Guradian советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. "Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал он.

В этом же интервью Подоляк анонсировал "в ближайшие два-три месяца" новые атаки на объекты в Крыму, не подтвердив при этом, что за взрывами под Джанкоем и на авиабазе у поселка Гвардейское стоят ВСУ. "Наша стратегия - уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создаст хаос в их собственных силах", - объяснил он.

12:45

В оккупированном Мелитополе произошел взрыв около здания военной комендатуры, написал мэр города Иван Федоров. Накануне он сообщал о взрывах в районе городской подстанции, после которых, по данным СМИ, было прервано вещание российского телевидения.

12:15

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу "Голос Америки" рассказал о договоренности Киева с США и другими странами, что ВСУ не будут использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. "Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то соответственно у нас таких ограничений нет", - подчеркнул Резников, отвечая на вопрос об ударах по Крыму.

11:45

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей при наступлении холодов зимой готовиться "к ситуации, которую сложно себе представить". Садовой отчитался, что город закупает много буржуек. "Дрова никто не отменял. Единственное, что останется, если всё остальное не будет работать, - буржуйки", - заявил он. В мэрии также предупредили жителей, что к зиме стоит закупить электрические чайники на случай отключения газа, а также электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт.

11:15

Ежедневная сводка Минобороны Великобритании посвящена взрывам в Крыму. Накануне Москва и Киев подтвердили, что под Джанкоем взорвался склад боеприпасов и были повреждены близлежащая железная дорога и электрическая подстанция.

В Джанкой и Гвардейском расположены два самых важных российских военных аэродрома в Крыму, пишут британские военные. Джанкой - это также ключевой автомобильный и железнодорожный узел региона, который играет важную роль в снабжении российских операций на юге Украины, констатирует Минобороны Великобритании.

"Причина этих инцидентов и масштабы ущерба пока не ясны, но российское командование, скорее всего, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупантов", - заключает военное ведомство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/donFcuoRUL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AlVp64C9Bn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 17, 2022

10:45

Сотрудник Запорожской АЭС рассказал об условиях работы на станции

Сотрудник Запорожской атомной электростанции на условиях анонимности рассказал агентству Reuters об условиях работы на захваченной российскими войсками АЭС. На всей территории станции располагаются вооруженные российские военные и техника, описал обстановку он. Российские БТР установлены и перед входом на станцию, а орудия всегда направлены на входящих сотрудников. "Они постоянно ходят по территории с оружием. Это очень тяжело, когда ты заходишь на станцию и видишь этих людей и должен быть там. Это очень морально и психологически утомительно", - рассказал техник.

По его словам, военные регулярно запрещают сотрудникам уйти домой после окончания смены. "Они находят повод не выпускать - обстрел или еще что-то придумывают", - говорит он. Одно из главных опасений работников АЭС заключается в том, что обстрелы могут разрушить линии электропередач, ведущие к станции. Электричество необходимо для охлаждения реактора и бассейна с отработанным топливом, объяснил он. На случай обрыва существует резервная электростанция, но техник признается, что не знает, сколько дизельного топлива на ней осталось.

Техник АЭС также рассказал, что семьи многих сотрудников покинули Энергодар, но сами они продолжают работать, чтобы обеспечить безопасность на станции. "Персонал вернулся для поддержания работы, потому что на карту поставлена безопасность Украины, всего европейского континента и мира", - объяснил он.

10:00

Одесскую область в ночь на 17 августа обстреляли ракетами Х-22 с российских самолетов стратегической авиации Ту-22М3, уточняет оперативное командование "Юг". Попадание двух ракет вызвало пожар площадью более 600 квадратных метров в одной из прибрежных баз отдыха и нескольких частных домах. Ранения получили четыре человека.

09:00

Война России против Украины / AP nuotr.

Эксперты Human Rights Watch (HRW), побывав в Харькове и Дергачах в Харьковской области, зафиксировали по меньшей мере восемь неизбирательных ударов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, нанесенных по жилым массивам с использованием, в частности, кассетных снарядов. В результате этих ударов, отмечают правозащитники, погибли по меньшей мере 12 гражданских жителей, были ранены 26 человек, разрушены жилые дома и медицинские учреждения. Такие удары, отмечают в HRW, являются нарушением международного гуманитарного права и могут быть квалифицированы как военные преступления.

08:00

Украинское государственное предприятие "Энергоатом" сообщило, что официальный сайт компании подвергся самой масштабной с начала войны кибератаке. По данным украинской стороны, она была произведена во вторник из России хакерской группой "Народная киберармия". Хакеры использовали более 7 миллионов бот-юзеров, в течение трех часов симулировавших сотни миллионов просмотров основной страницы "Энергоатома".

07:00

Ракетный удар по Одесской области

Одесскую область обстреляли ракетами, сообщил спикер региональной военной администрации Сергей Братчук. Есть повреждения на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку, написал он в Telegram. Три человека получили ранения.

05:40

Российские силы в Донецкой области захватили поселок Сладкое и село Степное, утверждает эксперт американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. Эти населенные пункты отмечены на картах ISW как находящиеся в зоне продвижения армии РФ, так как Генштаб ВСУ 16 августа сообщил о "частичном успехе" наступления российских сил на этом направлении. По оценке ISW, армия РФ движется вперед и в селе Егоровка в Донецкой области.

Между тем российские военные не смогли продвинуться к северо-западу от Славянска и восточнее Северска, следует из ежедневной сводки ISW. По оценкам экспертов, военнослужащие РФ ведут наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, в то время как наступательные операции на севере и северо-западе Херсонской области не увенчались успехом.

04:40

Ллойд Остин / AP nuotr.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Украинский министр рассказал главе Пентагона о ходе боевых действий в стране. Кроме того, Резников и Остин обсудили планирование следующего заседания контактной группы по обороне Украины, сообщила американская сторона.

03:35

Взрывы и повреждения жилых домов в Николаеве

В результате взрывов в Николаеве повреждены жилые дома, написал Александр Сенкевич в Telegram. "Подробности не даю. Все нужные службы работают на местах. Вся информация - утром", - добавил чиновник.

02:30

В Николаеве прогремели сильные взрывы, сообщил мэр Александр Сенкевич. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

01:50

В Смоленской области 17 августа пройдет "плановая тренировка с контрольным оповещением граждан, пребывающих в запасе", пишет издание "Рабочий путь" со ссылкой на военный комиссариат региона. Ведомство просит граждан, находящимся на воинском учете, при получении повестки явиться "для уточнения персональных данных".

00:55

Во Львове обсудят дипломатические пути выхода из войны в Украине

На встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове 18 августа будут обсуждаться дипломатические пути выхода из войны, сообщили в президентской канцелярии Турции. Речь будет идти о "прекращении войны между Украиной и Россией дипломатическим путем", указали там. Кроме того, стороны затронут вопрос наращивания работы механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.

00:30

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей в оккупированных районах Донбасса и Харьковской области не приближаться к военным объектам российской армии и всем местам, где ВС РФ "хранят боеприпасы и технику", где находятся штабы. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время вечернего видеообращения. По словам украинского лидера, руководство России рассчитывает, что "украинцы, европейцы и весь мир почувствуют усталость от этой войны". "Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры", - отметил глава государства. "Каждый день России должно становиться все сложнее воевать - это наша военно-политическая задача номер один", - резюмировал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что проинформировал президента Франции Эмманюэля Макрона о ситуации вокруг Запорожской атомной станции. Стороны обсудили новую помощь Украине в сфере безопасности и макрофинансовую поддержку Киева. С премьер-министром Дании Метте Фредериксен украинский политик также побеседовал о финансовых аспектах. Кроме того, был затронут вопрос новых санкций в отношении России.

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