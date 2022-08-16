Литовских футболистов заподозрили в участии в договорном матче

В настоящее время Литовская федерации футбола проводит расследование относительно возможного нарушения правил честной игры в футбольном клубе «Йонава».
«В ходе расследования подозрения в нечестной игре предъявлены четырем футболистам. После первоначального расследования представители клуба подали апелляционную жалобу, которая в настоящее время находится на рассмотрении», — говорится в сообщении федерации.
В организации также отметили, что клуб «Йонава» активно сотрудничает с целью выявления возможных нарушений и предотвращения нарушений честной игры.
Как только расследование закончится, федерации обещает обнародовать его результаты.