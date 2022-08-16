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2022.08.16 08:57

Число погибших после взрыва в ТЦ в Армении достигло 16

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DW 2022.08.16 08:57
Взрыв в торговом центре Еревана
Взрыв в торговом центре Еревана / AP nuotr.

В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване 16 человек погибли, в медучреждения обратился 61.

Число погибших в результате взрыва в торговом оптово-розничном центре (ТЦ) "Сурмалу" в столице Армении - Ереване - достигло 16. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены 16 тел, из них шесть опознаны, десять идентифицировать пока не удалось.

В медучреждения Еревана обратился 61 пострадавший, 13 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны.

Пропавшими без вести числились 18 человек

На утро 16 августа пропавшими без вести числились 18 человек. По словам пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна, среди них - одна гражданка России. Как следует из перечня, речь идет о Любови Грибовой 1959 года рождения. Кроме нее, в списке фигурирует еще один иностранец, гражданин Ирана Мехди Тахрери. Остальные пропавшие являются гражданами Армении.

На 15 августа в работах на месте участвовали 185 спасателей, были задействованы 20 водовозов, семь дополнительных единиц техники мэрии Еревана.

Место происшествия посетил Никол Пашинян

Тушение координировал глава МЧС Армен Памбухчян. Место происшествия посетили премьер-министр Никол Пашинян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

По предварительным данным МЧС Армении, мощный взрыв прогремел на складе пиротехники торгового центра 14 августа. Вспыхнул пожар, часть здания обрушилась. Руины занимают площадь 8000-9000 квадратных метров.

Российско-армянский центр гуманитарного реагирования вскоре после ЧП предоставил спасательные снаряжение и технику, а также осветительные приборы для разбора завалов ночью.

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