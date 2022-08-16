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Послом Литвы в Ватикане предлагается назначить директора Музея церковного наследия

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BNS 2022.08.16 08:53
Сигита Маслаускайте-Мажилене
Сигита Маслаускайте-Мажилене / LRT nuotr.

Послом Литвы при Святом Престоле предлагается назначить художника, искусствоведа, директора Музея церковного наследия Сигиту Маслаускайте-Мажилене.

Согласно проекту правительственного постановления, она должна начать работу 19 сентября.

С. Маслаускайте-Мажилене не является карьерным дипломатом. Она изучала в Вильнюсской академии наук живопись, затем в Папском Григорианском университете - церковное наследие, член Союза художников и Сообщества историков искусств, преподаватель Вильнюсской художественной академии и Вильнюсского университета, искусствовед Вильнюсской архиепархии, с 2009 года руководит Музеем церковного наследия.

В августе закончился срок полномочий нынешнего посла Литвы в Ватикане Пятраса Запольскиса.

Послов по представлению правительства назначает президент с одобрения Комитета сейма по иностранным делам .

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