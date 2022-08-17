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2022.08.17 09:40

Суд в Крыму арестовал диджея, поставившего в баре украинскую песню

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.17 09:40
Диджей
Диджей / Shutterstock

В аннексированном Крыму суд арестовал на 10 суток диджея, который включил в караоке-баре города Щёлкино песню "Дикое поле" украинского рэпера Yarmak.

В обвинительном заключении сказано, что "во время проигрывания песни и скоплении посетителей кафе на проекторе была продемонстрирована нацистская символика запрещенного в Российской Федерации батальона "Азов". В связи с этим диджея Юрия Родионова признали виновным в публичном демонстрировании нацистской символики.

Сообщается, что подсудимый частично признал свою вину. По его словам, он поставил украинскую песню по заказу одного из посетителей бара, не зная о содержании видеоряда.

Позже крымские паблики опубликовали видео с извинениями заказавшего песню, снятое, вероятно, в полицейском участке. На кадрах человек, руки которого находятся за спиной, представляется Дмитрием Гентом, просит прощения за то, что "пританцовывал", заявляет, что полностью поддерживает действия российской армии в Украине, а также произносит "Слава России".

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