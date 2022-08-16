Хроника путинской войны. В Крыму ввели режим ЧС регионального характера

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 августа.

На 174-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий вторника, 16 августа (время вильнюсское).

17:50

Рига / Shutterstock.com

Виды на жительство (ВНЖ) в Латвии, выданные гражданам России, будут продлевать лишь в особых случаях. Об этом договорилась правящая коалиция во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, сообщает интернет-издание Delfi.lv. Конкретные решения правительства будут приняты в ближайшие недели, заявил Кариньш. В МИД Латвии уточнили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки.

17:25

Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный считает недостаточными санкции, введенные Западом против российских чиновников и миллиардеров. "С одной стороны, на уровне Европарламента, Конгресса и Сената США, национальных парламентов есть полная поддержка массовых санкций против коррупционеров и разжигателей войны. А с другой, как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти все рассыпается в прах. Просто ничего не происходит. Громкие заявления лидеров есть, а решения где-то застревают", - написал Навальный в микроблоге Twitter.

Из 200 человек в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes под санкциями ЕС, США или Великобритании находятся лишь 46 человек, указал политик. Кроме того, российские чиновники обходят ограничения, переоформляя свое имущество на подставные фирмы, отмечает Навальный, приведя в качестве примера яхту "Фотиния", связанную с экс-президентом Дмитрием Медведевым. Он призвал "избирателей и законодателей ЕС, Великобритании, США, Канады оказывать давление на исполнительную власть" и заставить ее "немедленно перейти к массовым персональным санкциям в отношении путинских воров".

1/28 Война Путина с Украиной идет уже полгода. С первого дня лидеры Запада твердо заявили, что путинских олигархов и коррупционеров ждут неминуемые санкции и на этот раз они точно не отвертятся. Отвертелись. Это тред ярости о том, что почти ничего не сделано. pic.twitter.com/V4TXmEh7Xz — Alexey Navalny (@navalny) August 16, 2022

17:00

Никопольский район Днепропетровской области подвергся обстрелу, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, по Никополю были выпущены 20 реактивных снарядов из "Градов" и десять - из ствольной артиллерии. По предварительной информации, четыре человека получили ранения, один из них госпитализирован. В городе были разрушены и загорелись несколько частных домов.

16:40

The Washington Post опубликовала полный текст интервью Зеленского

Американская газета The Washington Post (WP) опубликовала полный текст интервью Владимира Зеленского, в котором президент Украины призывал запретить россиянам въезд в Европу. До этого издание публиковало лишь выдержки и косвенные цитаты из разговора. В беседе с WP Зеленский назвал ограничение на выдачу виз для россиян "единственным способом повлиять на Путина".

"Что это даст нам? Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что у этого человека нет иного страха, кроме страха за свою жизнь. И его жизнь зависит от того, угрожает ему его население или нет. Больше ему ничто не угрожает. Поэтому, когда его население будет давить на его решения, тогда будут и результаты. И война закончится. Это очень понятные санкции, они очень простые. Дело не в деньгах, не в газе или трубах и не в том, что зимой у немцев не будет тепла. Просто закрой границы на год - и увидишь результат", - заявил Зеленский.

16:00

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli объявил о полном уходе с российского рынка. "Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами", - сообщили в компании. Lindt & Sprüngli из-за российского вторжения в Украину с 9 марта временно закрыла все магазины в стране и приостановила поставки.

15:45

В районе аэродрома вблизи Джанкоя, по предварительным данным, было развернуто как минимум восемь ЗРС С-400, три ЗРК С-300 и пять ЗРПК "Панцирь-С1". На аэродроме также находились 440 транспортно-пусковых контейнера (ТПК), утверждает стратегическое командование ВСУ. По данным украинских военных, ТПК ожидали отправки в Херсонскую и Запорожскую области.

"Джанкой - это очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего часа", - говорится в сообщении ВСУ, которые официально не заявляли о своей причастности ко взрывам в Джанкое.

15:15

В этом году в Украине не будут работать 10 сахарных заводов, начнут действовать только 22 предприятия, сообщил заместитель директора Гнидавского сахарного завода Александр Никишин. По его словам, это связано с войной и высокими ценами на газ, которые делают производство сахара нерентабельным.

15:00

ФСБ России заявила, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов. "Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - цитирует РИА "Новости" сообщение ФСБ. После диверсии в Курской области приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики, заявили в ФСБ.

14:50

Ко взрывам на складе боеприпасов в Джанкойском районе причастно "элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага", пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Киев публично не берет на себя ответственность за взрывы, но советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул на это, отмечает NYT. "Напоминание: Крым нормальной страны - это Черное море, горы, отдых и туризм, а оккупированный Россией Крым - это взрывы складов и высокий риск гибели оккупантов и воров. Демилитаризация в действии", - написал он.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022

14:20

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко рассказал, что по территории области были выпущены две ракеты. По предварительной информации, запуск был произведен с территории Беларуси, утверждает Бунченко.

14:05

В Крыму ввели режим ЧС регионального характера после взрывов на складе боеприпасов в воинской части в селе Майское Джанскойского района и пожара на электрической подстанции "Джанкой". Как уточняет агентство ТАСС, речь идет о расширении зоны ЧС, объявленной после предыдущих взрывов - на аэродроме в поселке Новофедоровка 9 августа.

❗️ Первое видео взрывов в районе Джанкоя в аннексированном Крыму pic.twitter.com/rrQom8crtp — DW на русском (@dw_russian) August 16, 2022

13:20

Над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма были слышны звуки взрывов и поднимаются клубы черного дыма, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на очевидцев. Военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов, пишет газета со ссылкой на источники.

13:05

Минобороны России назвало диверсией взрывы под Джанкоем, сообщают российские агентства. "Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - сообщили в ведомстве.

12:40

Юрия Шевчука оштрафовали за "дискредитацию" армии

Юрий Шевчук / Shutterstock.com

Советский районный суд Уфы оштрафовал музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за "дискредитацию" армии, сообщает издание "Медиазона". Адвокат Александр Передрук заявил, что это решение будет обжаловано. Протокол в отношении Шевчука составили после концерта в Уфе в мае, на котором музыкант, в том числе осудил войну. "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал тогда Шевчук.

В своем антивоенном заявлении для суда, которое опубликовал адвокат Павел Чиков, Шевчук также заявил, что "всегда был против войн, в любой стране и в любые времена".

11:45

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет в своей ежедневной сводке о возможном "расколе" между военнослужащими "ЛНР" и "ДНР". Аналитики ссылаются на опубликованную накануне видеозапись, на которой солдаты 2740-го батальона "ЛНР" отказываются воевать за "ДНР". Военные утверждают, что "выполнили свой долг" по защите "ЛНР", а 3 июля был объявлен "день победы". "Нас угрозами, шантажом, запугиванием и обманом пытаются загнать на территорию "ДНР", - утверждает человек на видео, который представляется военнослужащим "ЛНР".

ISW отмечает, что пока не может проверить происхождение или подлинность этого конкретного видео. "Однако оно отражает более широкую тенденцию к уменьшению вклада "ЛНР" и снижению морального духа, необходимого для поддержки российской войны в Украине. Эта тенденция особенно опасна для российских сил", - пишут исследователи. ISW напоминает, что в прошлом такие же настроения наблюдались в "ДНР", солдаты которой жаловались на переброску в Херсонскую, Луганскую и Харьковскую области.

11:10

Железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена "из-за взрыва на складе боеприпасов", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Маршрут поездов, следующих в Крым с материковой части России, будет изменен из-за ЧП на севере региона, сообщили власти аннексированного РФ полуострова.

❗️ Первое видео взрывов в районе Джанкоя в аннексированном Крыму pic.twitter.com/rrQom8crtp — DW на русском (@dw_russian) August 16, 2022

10:45

Ежедневная сводка министерства обороны Великобритании посвящена ситуации в Черном море.

Черноморский флот России продолжает занимать крайне оборонительную позицию, а патрулирование, как правило, ограничивается акваторией в пределах видимости крымского побережья, пишут британские военные. "Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года", - констатирует ведомство.

Российский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных операций, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем, пишут военные, напоминая про потерю флагманского крейсера "Москва", "значительной части" боевых самолетов морской авиации и контроля над островом Змеиный.

"Ограниченная в настоящее время эффективность Черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, отчасти потому, что морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может отвлечь ресурсы, чтобы оказать давление на сухопутные войска России в другом месте", - резюмирует британское Минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jrmLUD5Osz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lWN6wkwQh1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 16, 2022

10:05

Финляндия значительно сократит выдачу виз россиянам, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. Сейчас Финляндия ежедневно принимает около тысячи заявлений на получение визы из РФ, отмечает издание Yle. После введения ограничений таких заявок будет приниматься 500 в день, из которых лишь 100 будут относиться к туристическим визам. Время оформления туристических виз будет ограничено, например, определенными днями или часами в день, что значительно сократит их количество, рассказал Хаависто.

Приоритет в рассмотрении заявок будет отдаваться членам семьи и тем, кто приезжает в Финляндию по работе или учебе. Изменения вступят в силу в начале сентября, для них не потребуется внесения поправок в законодательство, рассказал глава МИД.

09:17

Текущая политическая ситуация негативно сказалась на некоторых аспектах военно-технического сотрудничества России с Турцией. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, отвечая на вопрос о причинах затягивания переговоров о поставке Турции второго полка С-400.

08:30

В Крыму горят склад боеприпасов и подстанция

Агентство "Крыминформ" сообщило о двух ЧП в Джанкойском районе - пожаре на трансформаторной подстанции и детонации на складе боеприпасов в поселке Майское. Жителей поселка срочно эвакуируют.

07:50

В Крыму в районе села Майское недалеко от Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции. В силовых структурах Крымского полуострова заявили агентству "РИА Новости", что трансформаторная подстанция в Джанкое загорелась "после сильного хлопка". Подстанция "Джанкой" считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова.

06:48

Финляндия добивается введения запрета на получение гражданами РФ шенгенских виз для туристических целей въезда в ЕС. Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила позицию в рамках саммита глав правительств пяти скандинавских стран с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Осло. "Российские граждане не начинали войну, но в то же время мы должны четко понимать, что они поддерживают войну", - сказала Марин. "Не считаю правильным, что российские граждане въезжают в ЕС, в Шенгенскую зону, и занимаются осмотром достопримечательностей, пока Россия убивает людей в Украине", - подчеркнула глава кабмина Финляндии. Взгляды Марин разделяет ее датская коллега Метте Фредериксен.

Олаф Шольц / AP nuotr.

Канцлер Германии в свою очередь стоит на отказе от полного запрета на въезд, ссылаясь на тех россиян, которые бегут из страны, спасаясь от режима президента РФ Владимира Путина. "Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им процесс обретения свободы и выезда из страны для спасения от диктатора в России", - уверен Шольц. "Это не война российского народа, это война Путина", - указал он.

06:10

Заморозка российских активов в Канаде

С начала войны в Украине по 9 августа в Канаде заморожены российские активы на сумму в 122,3 млн канадских долларов (93,2 млн евро). Такие данные привела Королевская канадская конная полиция. Кроме того, за этот период заблокированы финансовые операции на 290,7 млн канадских долларов (221,6 млн евро) в соответствии с актом о специальных экономических мерах в отношении России. Правоохранительные органы указали, что регулярно получают новую информацию, поэтому данные впоследствии могут быть изменены.

05:25

Российские войска предприняли ряд наземных атак к северо-западу от Славянска, а также штурмовые действия к северу от Харькова, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, ВС РФ провели несколько наступательных операций к востоку и юго-востоку от Северска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута, а также продолжали наступательные операции к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка, указали эксперты.

04:15

Ракетный обстрел Харькова

Пять из девяти районов Харькова - Индустриальный, Киевский, Салтовский, Холодногорский и Шевченковский - ночью подверглись обстрелам, сообщил мэр Игорь Терехов. "Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", - отметил градоначальник. Информации о пострадавших пока нет. В некоторых местах разрушены инфраструктурные и иные объекты, а также дороги, добавил Терехов.

03:55

Доставлять миссию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, утверждает заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. По его словам, для этого пришлось бы пересекать линию фронта. "Это - огромный риск", - уверяет Вишневецкий. В Киев после начала войны регулярно приезжают западые политики. Так, в июне там были, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 15 августа заявил, что секретариат организации поддержит любую поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Москва и украинские власти.

02:25

Федеральное объединение природного газа, нефти и геоэнергетики (BVEG) Германии ожидает достаточных запасов газа к предстоящей зиме. "Если ситуация с поставками, включая поставки из России, останется прежней, то при нормальных погодных условиях и реализации мер по экономии мы сможем наполнить газохранилища, как и планировалось", - заявил изданию Bild глава BVEG Людвиг Мёринг (Ludwig Möhring).

В то же время представитель Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur) подчеркнул, что "снабжение Германии газом зимой не может быть гарантировано" только за счет хранилищ. "Можно очень грубо предположить, что средней зимой запасов из хранилищ хватит примерно на два с половиной месяца", - приводит Bild слова эксперта.

01:05

Шесть САУ из Латвии задействованы в Украине

Еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) М109, прибывших в Украину из Латвии, "уже демонстрируют результаты на поле боя", заявил украинский министр обороны Алексей Резников. Он выразил благодарность своему латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии "за непоколебимую поддержку" Киева.

00:05

Запорожская АЭС / Shutterstock.com

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от сил ВС РФ немедленно и "без каких-либо условий" покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) и соседние с ней районы. "Любой радиационный инцидент на ЗАЭС может оказаться ударом по многим странам. Все зависит лишь от направления и силы ветра", - предупредил украинский лидер в вечернем обращении. По словам Зеленского, следует перейти от "обсуждений и призывов" к новым жестким санкциям против РФ, российской госкорпорации "Росатом" и "всей атомной отрасли государства-террориста". "Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, это значит, что мир проиграет", - подчеркнул украинский лидер, отметив, что "еще есть шанс не допустить этого проигрыша".

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