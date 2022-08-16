Хроника путинской войны. На ключевом энергоузле Крыма произошел взрыв

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 августа.

На 174-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий вторника, 16 августа (время вильнюсское).

07:50

В Крыму в районе села Майское недалеко от Джанкоя произошел взрыв. По предварительным данным, возник пожар на территории трансформаторной подстанции. В силовых структурах Крымского полуострова заявили агентству "РИА Новости", что трансформаторная подстанция в Джанкое загорелась "после сильного хлопка". Подстанция "Джанкой" считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова.

06:48

Финляндия добивается введения запрета на получение гражданами РФ шенгенских виз для туристических целей въезда в ЕС. Премьер-министр Финляндии Санна Марин подтвердила позицию в рамках саммита глав правительств пяти скандинавских стран с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Осло. "Российские граждане не начинали войну, но в то же время мы должны четко понимать, что они поддерживают войну", - сказала Марин. "Не считаю правильным, что российские граждане въезжают в ЕС, в Шенгенскую зону, и занимаются осмотром достопримечательностей, пока Россия убивает людей в Украине", - подчеркнула глава кабмина Финляндии. Взгляды Марин разделяет ее датская коллега Метте Фредериксен.

Олаф Шольц / AP nuotr.

Канцлер Германии в свою очередь стоит на отказе от полного запрета на въезд, ссылаясь на тех россиян, которые бегут из страны, спасаясь от режима президента РФ Владимира Путина. "Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им процесс обретения свободы и выезда из страны для спасения от диктатора в России", - уверен Шольц. "Это не война российского народа, это война Путина", - указал он.

06:10

Заморозка российских активов в Канаде

С начала войны в Украине по 9 августа в Канаде заморожены российские активы на сумму в 122,3 млн канадских долларов (93,2 млн евро). Такие данные привела Королевская канадская конная полиция. Кроме того, за этот период заблокированы финансовые операции на 290,7 млн канадских долларов (221,6 млн евро) в соответствии с актом о специальных экономических мерах в отношении России. Правоохранительные органы указали, что регулярно получают новую информацию, поэтому данные впоследствии могут быть изменены.

05:25

Российские войска предприняли ряд наземных атак к северо-западу от Славянска, а также штурмовые действия к северу от Харькова, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, ВС РФ провели несколько наступательных операций к востоку и юго-востоку от Северска, к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута, а также продолжали наступательные операции к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка, указали эксперты.

04:15

Ракетный обстрел Харькова

Пять из девяти районов Харькова - Индустриальный, Киевский, Салтовский, Холодногорский и Шевченковский - ночью подверглись обстрелам, сообщил мэр Игорь Терехов. "Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", - отметил градоначальник. Информации о пострадавших пока нет. В некоторых местах разрушены инфраструктурные и иные объекты, а также дороги, добавил Терехов.

03:55

Доставлять миссию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, утверждает заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. По его словам, для этого пришлось бы пересекать линию фронта. "Это - огромный риск", - уверяет Вишневецкий. В Киев после начала войны регулярно приезжают западые политики. Так, в июне там были, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 15 августа заявил, что секретариат организации поддержит любую поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Москва и украинские власти.

02:25

Федеральное объединение природного газа, нефти и геоэнергетики (BVEG) Германии ожидает достаточных запасов газа к предстоящей зиме. "Если ситуация с поставками, включая поставки из России, останется прежней, то при нормальных погодных условиях и реализации мер по экономии мы сможем наполнить газохранилища, как и планировалось", - заявил изданию Bild глава BVEG Людвиг Мёринг (Ludwig Möhring).

В то же время представитель Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur) подчеркнул, что "снабжение Германии газом зимой не может быть гарантировано" только за счет хранилищ. "Можно очень грубо предположить, что средней зимой запасов из хранилищ хватит примерно на два с половиной месяца", - приводит Bild слова эксперта.

01:05

Шесть САУ из Латвии задействованы в Украине

Еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) М109, прибывших в Украину из Латвии, "уже демонстрируют результаты на поле боя", заявил украинский министр обороны Алексей Резников. Он выразил благодарность своему латвийскому коллеге Артису Пабриксу и народу Латвии "за непоколебимую поддержку" Киева.

00:05

Запорожская АЭС / Shutterstock.com

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от сил ВС РФ немедленно и "без каких-либо условий" покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) и соседние с ней районы. "Любой радиационный инцидент на ЗАЭС может оказаться ударом по многим странам. Все зависит лишь от направления и силы ветра", - предупредил украинский лидер в вечернем обращении. По словам Зеленского, следует перейти от "обсуждений и призывов" к новым жестким санкциям против РФ, российской госкорпорации "Росатом" и "всей атомной отрасли государства-террориста". "Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, это значит, что мир проиграет", - подчеркнул украинский лидер, отметив, что "еще есть шанс не допустить этого проигрыша".

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