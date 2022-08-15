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2022.08.15 10:58

За минувшие сутки в Литве выявлено 126 новых случаев коронавируса, скончались 4 человека

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BNS 2022.08.15 10:58
Тестирование на COVID-19
Тестирование на COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, опубликованным в понедельник, за минувшие сутки в Литве выявлено 126 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4 человека.

В первый раз заразились 105 человек, во второй – 12, в третий – два человека.

14-дневный коэффициент заболеваемости коронавирусом составляет 606 случаев на 100 тысяч жителей. Семидневный показатель положительных диагностических тестов в настоящее время составляет 54,1 процента.

В начале февраля в Литве за сутки выявляли более 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,1 млн человек.

В Литве минимум одной дозой вакцины привито 69,9 процента населения.

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