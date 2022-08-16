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2022.08.16 13:20

ФБР: Револьвер Болдуина не мог случайно выстрелить в украинку Гатчинс

U
UNIAN 2022.08.16 13:20
Алек Болдуин
Алек Болдуин / AP nuotr.

Сам актер в интервью заявлял, что не нажимал на cпусковой крючок.

В судебно-медицинском отчете ФБР по делу о смертельной стрельбе на съемках фильма "Ржавчина" утверждается, что из пистолета нельзя было выстрелить, не нажав на спусковой крючок.

Об этом пишет Deadline.

Во время съемок сцены с огнестрельным оружием голливудский актер Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Гатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соуза.

Проведенное Федеральным бюро расследований испытание на случайный выстрел показало, что револьвер F.lli Pietta калибра .45 Colt одинарного действия требовал для выстрела нажатия на спусковой крючок.

В отчете говорится, что с курком в положениях четверти и полувзвода пистолет "нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок".

Издание отмечает, что Болдуин заявлял в декабрьском интервью ABC, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

"Спусковой крючок не был нажат. Я не нажимал на спусковой крючок", - сказал он журналисту.

Напомним, что смертельный инцидент произошел 21 октября 2021 года. 42-летнюю украинку Галину Гатчинс доставили в больницу в Албукерке с ранением, но спасти ее не удалось.

Позже помощница режиссера фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл подала в суд на продюсера и актера.

UNIAN

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