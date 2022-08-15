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2022.08.15 08:20

Умер Дмитрий Врубель - автор всемирно известного граффити на Берлинской стене

D
DW 2022.08.15 08:20
Дмитрий Врубель у своего знаменитого граффити
Дмитрий Врубель у своего знаменитого граффити / фото со страницы художника в Facebook

В Германии умер художник Дмитрий Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене, изображающего поцелуй Брежнева и Хонеккера. Врубелю было 62 года.

В воскресенье, 14 августа, умер художник Дмитрий Врубель, известный во всем мире как автор граффити на Берлинской стене "Братский поцелуй, или Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", изображающего поцелуй главы президиума Верховного совета СССР Леонида Брежнева и лидера ГДР Эриха Хонеккера.

Дмитрий Врубель заболел коронавирусом в конце июня, болезнь протекала тяжело, он был госпитализирован. 17 июля его жена, художница Виктория Тимофеева написала в Facebook, что Врубеля ввели в искусственную кому и установили ему желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, так как сердце уже не справлялось само в условиях болезни.

"Поцелуй Брежнева" и не только

Граффити "Братский поцелуй, или Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви"
Граффити "Братский поцелуй, или Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" / Wikipedia

Дмитрий Врубель родился в 1960 году в Москве. В возрасте 15 лет написал свою первую картину "Суд Пилата". В 1979 году учился в МГПИ на художественно-графическом факультете. С 1983 года - член Союза художников СССР. В 1990 году создал свое знаменитое граффити в художественной галерее под открытым небом East Side Gallery в Восточном Берлине. В 2010 году Врубель уехал из России и поселился в Германии.

В последние годы он занимался виртуальными выставками. В планах художника было создание "Музея события", который должен был освещать и осмыслять важные актуальные новостные события с позиций исскусства - в том числе, с помощью экскурсий, которые делали бы сами посетители, и их видеорепортажей в соцсетях.

В 2017 году Врубель и Тимофеева дали интервью DW, в котором сказали: "Начало путинизма мы рисовали, поэтому и конец тоже будем рисовать в любом случае, если даст Бог дожить до этого момента". "Самая первая большая выставка современного русского искусства должна быть на Лубянке, как в зданиях "штази". Лубянка должна стать самым большим арт-сквотом в мире. Но сначала нужно вывезти все эти документы рейхсканцелярии на архивирование", - сказал тогда Дмитрий Врубель.

DW

Дмитрий Врубель у своего знаменитого граффити
Граффити "Братский поцелуй, или Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви"
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