Хроника путинской войны. Украинская сторона подтвердила нанесение удара по штабу ЧВК

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 15 августа.

На 173-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий понедельника, 15 августа (время вильнюсское).

14:24

Из-за подорожания газа и поиска альтернативных поставщиков вместо России надбавка для всех потребителей газа в Германии составит 2,419 цента за киловатт-час, сообщает оператор газовой сети Trading Hub Europe. Это означает, что средняя семья из четырех человек с потреблением 20 000 киловатт-часов должна будет платить примерно на 480 евро в год больше без учета НДС. Новый сбор вступит в силу с октября.

14:15

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту продлить срок действия военного положения и общей мобилизации с 23 августа на 90 суток, то есть до 21 ноября. Об этом написал депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале

13:20

Минобороны России утверждает, что "высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников" в районе населенного пункта Золочев в Харьковской области. "Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии", - говорится в сообщении ведомства.

12:40

Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Другим указом президент назначил экс-главу СБУ Львовской области на аналогичную должность в Киевской области.

12:00

В результате утреннего обстрела микрорайона Салтовка в Харькове ранены пять человек. Ракета попала в жилой двор, были повреждены машины, детская площадка и вылетели стекла в соседних домах, пишет издание "Харьков life".

11:25

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке пишет о планах Кремля провести "референдум" о присоединении территории "ДНР" к России. Глава так называемой "народной республики" Денис Пушилин 11 августа заявил, что дата "референдума" будет объявлена после "полного освобождения ДНР", напоминают британские военные. Они также ссылаются на июньские расследования журналистов о стратегии такого "референдума", согласно которой Кремль планирует обеспечить 70 процентов голосов "за" присоединение к России.

По мнению британской разведки, Кремль "вполне вероятно" находится на "продвинутой стадии планирования референдума", хотя неясно, принято ли уже окончательное решение. "Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область до сих пор как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине", - резюмирует Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6TpEvHdDB9



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hKzX3KFOoC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 15, 2022

10:30

Украинская сторона подтвердила нанесение удара по штабу ЧВК "Вагнера"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ накануне нанесли удар по штабу ЧВК "Вагнера" в районе города Попасная. По его словам, в результате обстрела был разбит штаб "Вагнера" и погибли участники ЧВК - точное число Гайдай не назвал. Нацелиться на штаб удалось благодаря "одному из представителей СМИ России" написал он.

Ранее об ударе "по одному из расположений" ЧВК "Вагнера" в городе Попасная сообщили российский военный корреспондент Юрий Котенок и связанные с ЧВК telegram-каналы. Установить местонахождение военных удалось благодаря фотографиям, опубликованных 8 августа военным корреспондентом Сергеем Средой, отмечало "Радио Свобода". Позже он удалил свой пост.

10:00

Российские войска отошли после потерь во время штурма в направлении Тихоцкое - Долина на Славянском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

09:00

Для того, чтобы помочь инвесторам избавиться от "токсичных активов", в качестве которых в США рассматриваются подсанкционные российские облигации, ряд крупнейших американских банков возобновили операционную деятельность с ценными бумагами компаний из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Уточняется, что финансовые организации работают исключительно с уже имеющимися в портфелях клиентов облигациями и помогают им избавиться от неликвидных активов.

08:00

Объем параллельного импорта в Россию достиг почти 6,5 млрд долларов

Объем ввоза в РФ товаров в рамках механизма параллельного импорта с момента его запуска в начале мая этого года достиг почти 6,5 млрд долларов. По оценкам Минпромторга РФ, к концу года этот показатель может составить 16 млрд, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

07:00

Город Никополь Днепропетровской области подвергся в ночь на понедельник ракетному удару российских войск. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

05:30

Еще шесть грузовых кораблей получили от Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле разрешение на проход в Украину через безопасный "зерновой коридор" в Черном море. Из них два MV Kafkam Etler и MV Zelek Star уже прошли инспекцию в Мраморном море и могут отправляться в порт Черноморск Одесской области для загрузки украинским зерном. Инспекцию остальных четырех кораблей проведут 15 августа.

05:00

Украинские партизаны повредили железнодорожный мост возле оккупированного Мелитополя Запорожской области, рассказал в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров. "Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма", - написал он. По словам Федорова, "силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что российские военные “его не в силах восстановить уже вторые сутки".

03:30

Основная часть командования российских войск покинула Херсон, заявил зампред Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Выступая в эфире украинского ТВ, он подтвердил, что артиллерия ВСУ разрушила все мосты через Днепр в районе Херсона, и сейчас у ВС РФ "нет ни одного безопасного логистического маршрута", который позволял бы им снабжать херсонскую группировку.

03:00

В Стамбул прибыл первый сухогруз с пшеницей, вышедший из украинского порта Черноморск в рамках "зернового коридора", согласованного Украиной с РФ и Турцией. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT World со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ). Сухогруз под флагом Белиза везет 3 тыс. тонн пшеницы, из Черноморска он вышел 12 августа. Всего из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышло уже 18 грузовых кораблей.

02:20

Мэр Энергодара: Риск катастрофы на ЗАЭС увеличивается с каждым днем

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС / AP nuotr.

Риск катастрофы на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС "растет с каждым днем", заявил агентству AFP мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "То, что там происходит, - это откровенный ядерный терроризм, и это может закончиться непредсказуемо в любой момент", - сказал он. По его словам, по заводу "каждый день и ночь" велись минометные обстрелы. "Ситуация опасная, и больше всего беспокоит отсутствие процесса деэскалации", - добавил мэр Энергодара, находящийся в Запорожье. Киев призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС и потребовал вывода российских войск. К нему присоединились десятки стран.

02:00

В бою погиб лучший летчик ВВС Украины 2019 года Антон Листопад. За несколько дней до гибели президент Владимир Зеленский наградил его орденом за мужество 3-й степени. "Миллионы украинцев с восхищением и гордостью наблюдали в день 300-летия Независимости [Украины] пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был как раз наш Антон", - говорится в посте-некрологе, размещенном в Facebook Физико-техническим лицеем Ивано-Франковского облсовета, где учился Листопад.

01:00

Замглавы МВД Украины: Обстреляны 22 000 гражданских и 300 военных объектов

Война России в Украине / AP nuotr.

На один военный объект, обстрелянный ВС РФ в Украине, приходится 73 гражданских. Такой вывод можно сделать из данных замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина. "Мы видим цифры - более 22 тыс. объектов гражданских пораженных и всего около 300 военных объектов. Мы видим, как крылатые ракеты пролетают непосредственно над объектами ядерной энергетики, мы видим попадание вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры, химические производства", - сказал Енин пресс-службе МВД Украины.

00:05

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Россияне, не протестующие открыто против войны, фактически тем самым поддерживают ее. Такое мнение выразил в своем ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Нужно помнить, что когда зло достигает таких масштабов, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится как раз помощью ему. Поэтому, если у вас гражданство Рссии и вы молчите - значит, вы не боретесь, а значит, тем самым поддерживаете. И неважно, где вы находитесь, - на территории России или за границей, ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - сказал Зеленский.

Хроника событий 14 августа >>>