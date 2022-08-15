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2022.08.15 11:50

Дело о рабстве: иностранцев, работавших на аттракционах, могли запирать на ключ и избивать

B
BNS 2022.08.15 11:50
Швянтойи
Швянтойи / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Клайпедский окружной суд рассматривает дело о возможной эксплуатации трех иностранных граждан на аттракционах Швянтойи. Свидетели утверждают, что грязные, нестриженные работники были похожи на бездомных, у них не было документов, они были запуганы, жили запертыми в вагоне и просили помочь им сбежать.

Согласно материалам дела, троих иностранных рабочих могла эксплуатировать в парке развлечений Швянтойи чешская семья – муж, жена и их сын.

44-летний Франтишек Коломазничек, его 41-летняя жена Марта и их 20-летний сын, тезка отца, обвиняются в торговле людьми, а именно в том, что они принуждали к работе в рабских условиях двух своих соотечественников и одного поляка.

Летом 2019 года в Чехии пострадавшие были наняты для работы на аттракционах и в прицепе грузовика были доставлены на литовское взморье.

Швянтойи
Швянтойи / LRT stop kadras

На этой неделе в суде давали показания четыре свидетеля. Свидетели заявили, что иностранные работники выглядели как бездомные и работали почти в рабских условиях. Они были немытыми, в грязной одежде, часто были голодны и постоянно находились под контролем своих хозяев.

У свидетелей создалось впечатление, что иностранцев избивают – у них бывали синяки под глазами и на руках. Мужчины обращались за помощью – просили помочь сбежать.

Швянтойи
Швянтойи / BNS nuotr.

По материалам дела, мужчины жили в прицепе тягача, где не было душа, а туалетом служило ведро, спали на листах поролона, и, кроме того, их запирали на ключ, ограничивая их свободу.

По словам очевидцев, хозяева оскорбляли мужчин и позволяли себе нецензурную брань в их адрес.

Свидетельница Габриэле Б. сказала на суде: «Вечерами было прохладно, я работала в зимней куртке, а у них были короткие рукава, и было видно, как они дрожат». По ее словам, у одного из мужчин была теплая куртка, но ее отобрали.

Судья спросил свидетеля Шарунаса Й., можно ли утверждать, что с пострадавшими обращались как с рабами.

«Это действительно так», – ответил молодой человек.

Швянтойи
Швянтойи / BNS nuotr.

Этот же свидетель рассказал, что когда одного работника ударили гаечным ключом по спине, он обратился к нему с просьбой помочь убежать.

Потерпевший обещал Шарунасу Й., что отблагодарит его позже, хотя сам был очень ограничен в деньгах. По словам свидетеля, мужчины могли зарабатывать до 100 евро в месяц, собирая монеты, выпавшие из карманов посетителей кружащегося аттракциона.

«Он попросил отвезти меня в аэропорт, чтобы вылететь домой. Но у него не было удостоверения личности, – он сказал, что у него отобрали. Поэтому я не знаю, куда бы я его отвез», – сказал Шарунас Й.

Габриэле Б. утверждала, что один из работников просил ее помочь купить билеты, чтобы они могли выбраться в Вильнюс.

Швянтойи
Швянтойи / BNS nuotr.

По словам одной из свидетельниц, которая и сообщила в полицию о неподобающем обращении хозяев с работниками, у нее лопнуло терпение, когда старший хозяйский сын ударил одного из пострадавших гаечным ключом по ребрам.

Тогда женщина потребовала документы этого работника, собираясь отправить его домой, но чехи ответили, что могут делать со своими подчиненными на своей площадке все, что захотят.

Вскоре после этого случая, по словам свидетельницы, избитого иностранца вымыли под струей воды из шланга и куда-то увезли. После этого случая мужчина просто исчез.

После того, как она сообщила об этой ситуации властям, возможной эксплуатацией работников аттракциона заинтересовалась полиция.

Швянтойи
Швянтойи / BNS nuotr.

Мужчины, признанные потерпевшими по делу, дали показания раньше и в судебном заседании не участвовали. Информации о их нынешнем положении нет.

Адвокат, представляющий потерпевших, требует присудить с обвиняемых 30 тысяч евро.

За торговлю людьми в составе организованной группы Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет.

Суд продолжится в начале октября.

Швянтойи
Швянтойи
Швянтойи
Швянтойи
Швянтойи
Швянтойи
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