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2022.08.15 08:00

Глава МИД Литвы: запрет на выдачу виз россиянам создаст оппозицию Путину

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.15 08:00
Габриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Евросоюзу следует прекратить выдавать шенгенские визы гражданам России, чтобы оставить там наибольшее количество оппозиционно настроенных по отношению к президенту Владимиру Путину людей. С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет "Коммерсантъ".

По словам министра, становление "демократической России" будет происходить внутри страны, а движущей силой политических перемен должны стать именно российские оппозиционеры.

Высказывание Ландсбергиса прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. "Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – "пусть сидят в стране и готовят перемены". Пусть сидят? Добрый Ландсбергис чётко обозначил "поддержку", - написала она в Телеграме.

С началом войны России с Украиной некоторые россияне вынуждены были покинуть страну – в том числе из-за угроз уголовного преследования.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях в очередной раз призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев.

Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России ещё до предложения Зеленского.

Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.

Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.

Запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России будет обсуждаться на встрече глав МИД Евросоюза в Праге в конце августа. Ограничения могут быть включены в очередной пакет санкций ЕС против России.

Радио Свобода

# Литва# Война в Украине
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