Пакруойская усадьба в Литве больше не принимает граждан России

С 12 августа россиянам запретили посещать Пакруойскую усадьбу — один из популярнейших туристических объектов в Литве. Решение приняли владельцы усадьбы. Собственники не хотят «кровавых денег российских туристов», передает издание 15min.lt.

«Мы не хотим, чтобы русские наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день», — заявил представитель усадьбы Гедрюс Климкявичюс.



Усадьба продолжит принимать граждан России, «пострадавших от действий российских властей и получивших вид на жительство в ЕС», если они смогут предоставить доказательства этому.

Пакруойская усадьба / Pranešimo autorių nuotr.

Пакруойская усадьба — это крупнейший усадебный комплекс в Литве, входящий в список 18 самых привлекательных объектов культурного туризма в Европе. В 2018, 2019 и 2021 годах усадьба получила титул «туристического объекта года Литвы».

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