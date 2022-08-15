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Президент Латвии призвал лишать виз и вида на жительство сторонников войны

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DW 2022.08.15 06:40
Эгилс Левитс
Эгилс Левитс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Эгилс Левитс заявил о необходимости пересмотреть политику неоправданно щедрой выдачи виз и видов на жительство россиянам, которая, по его словам, создала риски безопасности Латвии.

Президент Латвии Эгилс Левитс считает необходимым аннулировать уже выданные визы и виды на жительство россиянам, поддерживающим войну РФ против Украины. "Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам… создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики", - заявил он в субботу, 13 августа, на встрече пострадавших от политических репрессий в Икшкиле.

По словам латвийского президента, в будущем виды на жительство не следует выдавать резидентам страны, намеревающимся принять российское гражданство. "Они должны будут покинуть нашу страну", - цитирует его слова издание Delfi.lv.

Левитс: необходимо ограничить выдачу виз россиянам на уровне ЕС

Левитс подчеркнул необходимость ограничить предоставление шенгенских виз россиянам на уровне ЕС. Латвия перестала выдавать туристические визы россиянам в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину - 24 февраля, но российские туристы по-прежнему приезжают туда с визами других стран Шенгенской зоны, отметил он. "Поэтому считаю, что Латвии вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленницами нужно выдвинуть требование в дальнейшем уже на уровне Европы прервать выдачу туристических виз гражданам России. Это было бы дополнительной санкцией против России", - добавил латвийский президент.

Вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам в качестве очередной меры в ответ на продолжающуюся войну в Украине вынесли на обсуждение Совета ЕС в конце августа. Власти председательствующей в ЕС Чехии заявили, что будут добиваться положительного решения по данному вопроса, которого также требуют балтийские страны. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) между тем высказался против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ.

DW

# В мире# Война в Украине
Антироссийские санкции
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