"Моментальный снимок". В ЕС заблокировали активы россиян на миллиарды евро

Европейские страны заблокировали активы россиян, российских компаний и Центрального банка минимум на 85,7 млрд евро, следует из данных, предоставленных Би-би-си финансовыми ведомствами стран. Под блокировку попали, например, средства главы "Роснефти" Игоря Сечина и главы Сбербанка Германа Грефа. Страны рассказали также о заблокированной недвижимости и даже о "замороженных" тоннах стали.

В Дании активы главы "Роснефти" Игоря Сечина замораживали и размораживали несколько раз.

В первый раз это произошло 19 апреля: Дания заморозила два счета Сечина на общую сумму в почти 2,2 млн датских крон (Дания не входит в Еврозону, это около 300 тысяч евро). Но 12 мая эти деньги были разблокированы.

Сечин оказался в санкционных списках ЕС в самом начале полномасштабной войны с Украиной - 28 февраля. Он считается одним из приближенных Владимира Путина и много лет работал с ним.

Попадание в санкционные списки предполагает, в том числе, заморозку любых активов в ЕС и присоединившихся к санкциям странах - их нельзя использовать, вывести в другую юрисдикцию или как-то получать с них доход.



В Управлении по делам бизнеса Дании Би-би-си объяснили, что средства были разблокированы по заявлению датской компании, название которой не уточнили. Сечин перевел эти деньги в качестве оплаты по договору, заключенному до появления его в санкционных списках, - деньги ушли компании в счет договора.

Почти две недели спустя, 24 мая, у Сечина вновь заблокировали активы в Дании - на этот раз всего 55 тысяч крон (почти 7,4 тысяч евро). Эти средства уже не разблокировали.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался от комментария, сказав, что в разговоре с Би-би-си нет смысла.

Дания заморозила не только деньги, но и другие активы. У главы "Северстали" Алексея Мордашова, попавшего в санкционные списки ЕС одновременно с Сечиным, в Дании заблокировали сталь: в начале марта сначала "заморозили" 8,2 тысячи тонн необработанного металла и около 30 тонн обработанной стали, а затем еще 2 тысячи тонн стали. Позже 1,2 тонны были разблокированы - опять же из-за оплаченных ранее поставок неназванной европейской компании. Остальная сталь остается "замороженной".



В пресс-службе "Северстали" обратили внимание на то, что сталь вряд ли могла принадлежать лично Мордашову. 16 марта агентство Рейтер сообщило, что компания добивается выпуска стали своей латвийской дочерней компании SIA Severstal Distribution, которая была заморожена на складах в некоторых странах Евросоюза после введения санкций. По данным агентства, компании пришлось приостановить свою деятельность после введения санкций в отношении Мордашова.

В Дании на счетах Мордашова в начале мая было заморожено почти 400 тысяч датских крон (около 52,5 тысяч евро).

В датском "списке", который прислало Би-би-си Управление по делам бизнеса страны, фигурирует также, например, Герман Греф (заблокированы активы на 31 тысячу евро).

Рекордсменом по объему замороженных активов в Дании стал основатель "Еврохима" Андрей Мельниченко. В Дании он хранил или перевел туда средства вместе с женой в долларах и евро на общую сумму - около 4,4 млн евро. Эти деньги не были разморожены.

А вот у основателя косметической Faberlic и депутата Госдумы Алексея Нечаева в Дании заморозили всего 745 долларов.

Всего в Дании было заморожено российских активов более чем 5 млн евро - это совсем немного по сравнению с другими странами.

Сколько заморожено в других странах?

"Сумма замороженных активов не является показателем эффективности санкций. Это лишь моментальный снимок, и его значимость может колебаться в обоих направлениях", - сообщили Би-би-си пресс-службе Швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Там отметили, что также блокируют и снимают заморозку после запросов со стороны бизнеса.

В Швейцарии по состоянию на 7 июля заморожены финансовые активы на сумму 6,7 млрд швейцарских франков (6,9 млрд евро), а также 15 объектов недвижимости.

В отличие от Дании другие европейские страны не предоставили Би-би-си названия компаний и имена людей, активы которых заморожены.

Во Франции общая сумма замороженных активов попавших под санкции российских физических лиц и компаний составляет 1,2 млрд евро, сообщили Би-би-си в пресс-службе министерства экономики и финансов Франции. Речь идет прежде всего о финансовых активах и недвижимости. В ведомстве уточнили, что общая сумма замороженных во Франции активов, связанных с Россией, - 24 млрд евро, большинство из которых это замороженные резервы ЦБ.

В Швеции общая сумма замороженных активов россиян составляет 37 млн евро, сообщили Би-би-си в пресс-службе финансовой инспекции страны. В министерстве иностранных дел Швеции пояснили Би-би-си, что средства и активы останутся замороженными до тех пор, пока не будут сняты санкции с их владельцев.

Германия подсчитывает замороженные активы россиян и российских компаний совместно с белорусскими. Общая сумма активов, связанных с двумя странами, по состоянию на 1 августа составляет 4,28 млрд евро, сообщили Би-би-си в федеральном министерстве финансов Германии.



Ранее власти Бельгии сообщили о заморозке активов российских физических лиц и компаний на 50,5 млрд евро. В эту сумму вошли наличные деньги и ценные бумаги. Санкции коснулись 1229 человек и 110 компаний.

С момента признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в ответ на нападение на Украину Евросоюз принял семь пакетов санкций. ЕС рассчитывает, что ограничения ослабят российскую экономику, лишат страну важнейших технологий и отрежут от международных рынков, что в свою очередь приведет к ограничению способности властей вести войну.

Под санкции, в частности, попали российский президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также члены Госдумы, других федеральных органов власти, крупные бизнесмены и члены их семей.

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