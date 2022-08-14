"Коммерсантъ" написал об ажиотажном спросе в России на шенгенские визы

В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Количество обращений в профильные агентства подскочило на 40%, пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники на туристическом рынке.

В материале говорится, что ситуация связана с призывами ограничить россиянам выдачу шенгенских виз и возникшим "негативным информационным фоном". "Путешественники стремятся оформить документы впрок", - сказал один из собеседников издания. Другой источник "Коммерсанта" отметил, что речь идет в основном о туристах, которые действуют сами или через визовые агентства. Начальник корпоративного отдела одного из них, "Визахода", Марина Широкова говорит, что число заявителей выросло на 40% за последние две недели. "Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей", - добавила Широкова.

В публикации "Коммерсанта" говорится также, что в основном россиян интересует посещение популярных курортных направлений - Франции, Испании, Италии и Греции. Но из-за ограниченного авиасообщения многие туристы добираются туда через Финляндию и балтийские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post 8 августа призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Он сказал тогда, что государства должны заставить всех россиян вернуться в Россию и "жить в своём собственном мире, пока они не изменят свою философию". Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории. В пятницу в своём очередном вечернем обращении Владимир Зеленский предложил тем, кто в России подвергается преследованию, обращаться за статусом беженцев.

Ряд стран ЕС, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России ещё до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.

Страны Балтии призывают также полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Идею поддержало руководство Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС. "В период российской агрессии, объявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюза в конце августа.

Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС.

Радио Свобода