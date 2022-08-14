Стела памятника освободителям Риги

Новости

9 мин. назад

СГБ Латвии: Во время демонтажа памятника в парке Победы возможны провокации

Акция протеста против войны в Украине

Новости

28 мин. назад

Миодраг Шорич. Нового мирового порядка "по Путину" не будет

Владимир Зеленский

Новости

39 мин. назад

Хроника путинской войны. Зеленский: Каждый солдат РФ, стреляющий по ЗАЭС или прикрывающийся ЗАЭС, - мишень

Флаги Евросоюза

Новости

51 мин. назад

"Коммерсантъ" написал об ажиотажном спросе в России на шенгенские визы

На месте атаки на Салмана Рушди

Новости

57 мин. назад

Напавшему на Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство

Священник (ассоциативная фотография)

Новости

2 ч. назад

За развратные действия в отношении несовершеннолетних ксендз Кусас запрещается в служении

Новости

3 ч. назад

Литва поддержала решение Эстонии о запрете въезда россиянам

Колония в Еленовке после удара

Новости

10 ч. назад

Хроника путинской войны. Глава Минобороны Украины требует реакции ООН на события в Еленовке

Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене

Новости

18 ч. назад

"Кистью или оружием". Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене

Марк Фейгин

Новости

18 ч. назад

Фейгин: Китай договорился с США о сдаче России

Нарва, граница Эстонии и России

Новости

19 ч. назад

Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС

Салман Рушди

Новости

23 ч. назад

В Нью-Йорке во время лекции ранен скандальный писатель Салман Рушди

Александр Лукашенко

Новости

1 д. назад

Лукашенко про Клайпедский порт: «Отжимать собственность» никому не позволено

Турнишкес

Новости

1 д. назад

Опрос: почти каждый второй высказался против проживания первых лиц Литвы в резиденциях

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Новости

1 д. назад

"Лебединое озеро" в Сочи. Фигуристка может потерять гражданство Литвы

Владимир Зеленский

Новости

1 д. назад

Зеленский предложил россиянам получать статус беженцев в случае угроз

Новости

2022.08.14 08:58

"Коммерсантъ" написал об ажиотажном спросе в России на шенгенские визы

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.14 08:58
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза / Shutterstock

В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Количество обращений в профильные агентства подскочило на 40%, пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники на туристическом рынке.

В материале говорится, что ситуация связана с призывами ограничить россиянам выдачу шенгенских виз и возникшим "негативным информационным фоном". "Путешественники стремятся оформить документы впрок", - сказал один из собеседников издания. Другой источник "Коммерсанта" отметил, что речь идет в основном о туристах, которые действуют сами или через визовые агентства. Начальник корпоративного отдела одного из них, "Визахода", Марина Широкова говорит, что число заявителей выросло на 40% за последние две недели. "Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей", - добавила Широкова.

В публикации "Коммерсанта" говорится также, что в основном россиян интересует посещение популярных курортных направлений - Франции, Испании, Италии и Греции. Но из-за ограниченного авиасообщения многие туристы добираются туда через Финляндию и балтийские страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post 8 августа призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Он сказал тогда, что государства должны заставить всех россиян вернуться в Россию и "жить в своём собственном мире, пока они не изменят свою философию". Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории. В пятницу в своём очередном вечернем обращении Владимир Зеленский предложил тем, кто в России подвергается преследованию, обращаться за статусом беженцев.

Ряд стран ЕС, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России ещё до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.

Страны Балтии призывают также полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Идею поддержало руководство Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС. "В период российской агрессии, объявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюза в конце августа.

Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Стела памятника освободителям Риги
10 мин. назад

СГБ Латвии: Во время демонтажа памятника в парке Победы возможны провокации

Акция протеста против войны в Украине
29 мин. назад

Миодраг Шорич. Нового мирового порядка "по Путину" не будет

Владимир Зеленский
40 мин. назад

Хроника путинской войны. Зеленский: Каждый солдат РФ, стреляющий по ЗАЭС или прикрывающийся ЗАЭС, - мишень

На месте атаки на Салмана Рушди
58 мин. назад

Напавшему на Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство

Священник (ассоциативная фотография)
2 ч. назад

За развратные действия в отношении несовершеннолетних ксендз Кусас запрещается в служении

3 ч. назад

Литва поддержала решение Эстонии о запрете въезда россиянам

Колония в Еленовке после удара
10 ч. назад

Хроника путинской войны. Глава Минобороны Украины требует реакции ООН на события в Еленовке

Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
18 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Кистью или оружием". Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене

Видео
Марк Фейгин
18 ч. назад

Фейгин: Китай договорился с США о сдаче России

Нарва, граница Эстонии и России
19 ч. назад

Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС

Нарва, граница Эстонии и России
2022.08.13 14:20

Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" запретили въезд в ЕС

Колония в Еленовке после удара
2022.08.13 23:38

Хроника путинской войны. Глава Минобороны Украины требует реакции ООН на события в Еленовке

Марк Фейгин
2022.08.13 15:10

Фейгин: Китай договорился с США о сдаче России

Салман Рушди
2022.08.13 10:18

В Нью-Йорке во время лекции ранен скандальный писатель Салман Рушди

Видео
Владимир Зеленский
2022.08.14 09:10

Хроника путинской войны. Зеленский: Каждый солдат РФ, стреляющий по ЗАЭС или прикрывающийся ЗАЭС, - мишень

2022.08.14 06:00

Литва поддержала решение Эстонии о запрете въезда россиянам

Священник (ассоциативная фотография)
2022.08.14 07:25

За развратные действия в отношении несовершеннолетних ксендз Кусас запрещается в служении

Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.08.13 15:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Кистью или оружием". Художники расписывают сгоревшие автомобили в Ирпене

Видео
Акция протеста против войны в Украине
2022.08.14 09:21

Миодраг Шорич. Нового мирового порядка "по Путину" не будет

Стела памятника освободителям Риги
2022.08.14 09:40

СГБ Латвии: Во время демонтажа памятника в парке Победы возможны провокации