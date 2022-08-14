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2022.08.14 08:52

Напавшему на Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.14 08:52
На месте атаки на Салмана Рушди
На месте атаки на Салмана Рушди / AP nuotr.

Подозреваемому в атаке на писателя Салмана Рушди и нанесении ему ножевых ранений предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении. Он заключён под стражу без права выхода под залог.

Об этом в субботу сообщили власти округа Чаутоква, в штате Нью-Йорк, где было совершено преступление.

По сведениям полиции, арестованный – 24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар. Родители Матара, как отмечает "Голос Америки", иммигрировали в США из Ливана. Через адвоката он передал заявление о своей невиновности.

Прокурор округа Чаутоква Джейсон Шмидт сообщил, что расследование ведут штат Нью-Йорк и федеральные правоохранительные структуры. Мотивы покушения пока остаются невыясненными.

Хади Матар был задержан на месте покушения. Атака произошла в пятницу, когда Салман Рушди готовился выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Неизвестный выбежал на сцену и напал на Рушди и модератора мероприятия. По словам очевидцев, он в течение примерно 20 секунд наносил писателю удары кулаками и ножом, прежде чем его обезвредили.

Модератор Генри Риз получил небольшую травму головы. Салмана Рушди доставили на вертолёте в местную больницу, подключив к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По словам его агента Эндрю Уйали, у писателя повреждена печень, нервы на руке, он может потерять глаз.

Салману Рушди, британскому писателю индийского происхождения, 75 лет. Вышедший в 1988 году его роман "Сатанинские стихи" вызвал негодование у многих мусульман, обвинивших автора в оскорблении пророка Мухаммеда. Тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве, приговорив к смерти. За его голову было объявлено крупное вознаграждение. Долгое время Рушди был вынужден скрываться, а книгу запретили в нескольких странах.

Официальной реакции на нападении на Салмана Рушди в Иране не было. Но в публикациях ряда консервативных газет появились хвалебные отклики в адрес человека, атаковавшего писателя.

Президент США Джо Байден осудил "жестокое нападение", отметив, что Салман Рушди не поддался ни запугиваниям, ни попыткам заставить его замолчать. Байден также сказал, что он вместе со своей супругой Джилл, со всеми американцами и людьми по всему миру молится сейчас за здоровье и излечение Рушди.

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