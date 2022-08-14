Хроника путинской войны. Мэр Энергодара: При обстреле города ВС РФ есть пострадавшие

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 14 августа.

На 172-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 14 августа (время вильнюсское).

17:50

Финское правительство проведет 16 августа неофициальную встречу, на которой обсудит вопрос об ограничении выдачи виз россиянам, сообщает финский телеканал Yle. Ранее министр иностранных дел страны Пекка Хаависто предложил установить определенный день для подачи россиянами документов на туристическую визу.

Вместе с тем на уровне ЕС пока нет единого мнения относительно необходимости введения запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, отмечает телеканал.

17:20

Словакия опровергла слухи о нахождении в Украине ее МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг слухи о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29. "Нет, друзья, наших истребителей МиГ-29 нет в Украине. Это ложная информация. Они до сих пор в Слиаче (словацкий город, где расположен военный аэродром. - Ред.). Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиационный фестиваль. - Ред.), где они официально попрощаются", - подчеркнул Надь на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас Словакия ведет переговоры со своими союзниками партнерами о том, как поступить с истребителями. Окончательное решение на этот счет еще не принято.

16:45

Российские войска произвели обстрел Энергодара, сообщает в Telegram мэр города Дмитрий Орлов. По его данным, удар был нанесен из пригорода, в котором расположен яхт-клуб.

В результате обстрела пострадали мирные жители, указывает градоначальник. В Энергодаре расположена Запорожская АЭС.

16:15

В Херсонской области ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту через Днепр, "чтобы закрепить его статус как непроездной". Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, сейчас перевозка тяжелой техники и боеприпасов по этому мосту "чрезвычайно затруднены, до невозможности".

Ранее видео удара по Антоновскому мосту появилось в украинских соцсетях.

15:55

Российские войска около 5 утра обстреляли из РСЗО "Град" город Марганец в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя совета обороны области Николай Лукашук.

По его данным, в результате обстрела был ранен мужчина, в городе повреждено более десяти частных жилых домов и хозяйственных построек.

Кроме того, российские войска ночью трижды обстреляли Никополь, совершив около 20 выстрелов из ствольной артиллерии, следует из сообщения Лукашука. В результате пострадали почти два десятка жилых домов, хозяйственные постройки, магазины, школа, линии электроснабжения и газопроводы.

15:20

Варшава / Unsplash nuotr.

МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам РФ в получении виз. Решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели, заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире радиостанции Polskie Radio.

Вавжик подчеркнул, что Варшава выступает за продление санкций ЕС против России, в первую очередь - в плане приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. При этом он отметил, что не все страны-члены ЕС поддерживают подобные ограничения. "Против этого выступают крупные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды", - указал польский дипломат.

14:45

Военная разведка Украины установила данные российских командиров авиационных подразделений, которые, по данным ГУР Минобороны Украины, отдавали преступные приказы, - в частности, об обстреле городов и мирного населения Украины крылатыми ракетами X-22, X-555 и X-101 с самолетов Ту-22М3 и Ту-160. Их имена перечислены на сайте ГУР Минобороны Украины.

"Экипажи самолетов, которые производили пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей, - говорится в сообщении. - Летчики (ВС РФ. - Ред.) собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать международному трибуналу над руководством РФ".

14:15

Судно Brave Commander было загружено 23 000 тоннами пшеницы в порту города Южный в Одесской области. 15 августа оно отправится в Эфиопию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook. Он указал, что погрузку осуществили в рамках Всемирной продовольственной программы ООН: "Продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь тем регионам мира, которые больше всего в этом нуждаются".

13:55

Интенсивность российских обстрелов районов Сумской области Украины растет. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий в эфире общенационального телемарафона. По его словам, ночь на 14 августа прошла относительно спокойно, однако около 6 утра российские войска снова открыли огонь.

По словам Живицкого, ежедневно ВС РФ выпускают по территории Сумской области более 100-150 снарядов. По мнению главы Сумской ОВА, причина роста интенсивности обстрелов в том, что россияне хотят отвлечь ВСУ от других направлений фронта, а также выявить позиции украинских пограничников.

13:25

Экс-"министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин прокомментировал сообщения в соцсетях о своем задержании в аннексированном Крыму. "В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжелой). Но не прямо сейчас", - написал Гиркин в соцсети VK и в Telegram.

12:55

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter возмущение россиян, связанное с обсуждаемым сейчас в ряде стран ЕС предложением главы украинского государства Владимира Зеленского о запрете на выдачу гражданам РФ шенгенских виз.

"Зачем требуются визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к российскому бунту", - написал он.

Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до 🇷🇺 бунту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 14, 2022

12:15

Поселок Пески Покровского района Донецкой области по-прежнему находится под контролем Украины, однако ситуация там тяжелая, бои продолжаются. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Тем самым он опровергнул заявление, сделанное накануне Минобороны РФ, с утверждением, что Пески перешли под полный контроль российских военных.

Наступление российской армии в направлении Марьинки и Песков / фото UNIAN

Череватый указал, что ночью 14 августа войска РФ предприняли штурм поселка. При этом, по словам спикера Восточной группировки войск, Пески - это лишь одна из горячих точек в Донецкой области. Сейчас продолжаются бои возле поселка Первомайского, Россия предпринимает попытки взять штурмом город Красногоровку. Кроме того, 13 августа ВС РФ вели наступление на Марьинку, рассказал Череватый.

11:45

В результате ракетных обстрелов со стороны российских военных был разрушен одноэтажный жилой дом в поселке Березнеговатое в Николаевской области. Об этом сообщает в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Данных о пострадавших пока нет.

11:05

Общий уровень преступности в Украине в ближайшие месяцы может вырасти из-за кризиса. Такое предположение высказал глава МВД Украины Денис Монастырский в эфире национального телемарафона. По его словам, в первые месяцы военного вторжения России в Украину уровень преступности в Украине почти по всем категориям сократился вдвое, однако при этом появилась новая категория - военные преступления. Кроме того, на фоне войны был зафиксирован рост числа тяжких и особо тяжких преступлений - из-за действий российских военных, отметил Монастырский.

10:35

Приоритетным в действиях России на прошлой неделе, по мнению британской военной разведки, была передислокация подразделений для усиления на южном направлении. По данным Минобороны Великобритании, поддерживаемые российскими войсками силы самопровозглашенной "ДНР" продолжают предпринимать попытки наступления к северу от Донецка. Ожесточенные бои развернулись в районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Ранее Москва заявила о полном контроле над этим населенным пунктом, однако украинская сторона не подтвердила этот факт.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rRYELPEUjo



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nJKmgDjAya — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 14, 2022

09:30

По данным Генерального штаба ВСУ, потери российской стороны за прошедшие сутки составили 7 танков и 150 военнослужащих. В целом Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже около 43 550 военных убитыми, утверждает Генштаб ВСУ.

Министерство обороны РФ в последний раз сообщало о своих погибших военных в конце марта. Согласно официальным данным, в войне, развязанной Кремлем в Украине, погиб 1351 военнослужащий, еще 3825 человека получили ранения. В Пентагоне полагают, что Россия могла потерять в войне около 80 тысяч человек.

08:35

Российские войска пытались провести разведку боем в районе Питомника под Харьковом, но понесли потери и вынуждены были отступить, сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. Также были отбиты несколько попыток наступления в Донбассе. Сообщается о продолжающихся обстрелах и авиаударах по украинским военным и гражданским объектам на многих направлениях.

07:50

В Одессе осужден российский инженер, который собирал секретную информацию о Вооруженных силах Украины, сообщает информагентство УНИАН со ссылкой на приговор Приморского райсуда Одессы. Осужденный - уроженец Москвы, гражданин РФ, ведущий инженер в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ в Москве - в период с 24 февраля по 6 июня 2022 года собирал информацию о расположении ВСУ и других военных формирований в Одессе.

06:00

На южном направлении украинские войска 13 августа уничтожили два склада боеприпасов ВС РФ в Музыковке и Новой Каховке (Херсонская область), сообщило оперативное командование ВСУ "Юг". Оно также отчиталось об уничтожении российского танка Т-72 и о том, что беспилотник ВС РФ "Орлан-10", который вел разведку линии побережья, выстрелом "был из летательного аппарата модифицирован в подводный".

05:00

Серьезные проблемы со снабжением группировки российских войск на западном берегу Днепра, скорее всего, сделают ее уязвимой даже в случае немногочисленных украинских контратак. Тем более она будет неспособна наступать, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В сводке говорится, что ВСУ 13 августа, по-видимому, серьезно разрушили своим ударом мост Каховской ГЭС - последний, по которому ВС РФ могли перебрасывать тяжелую технику. Теперь, если мосты через Днепр не удастся восстановить, снабжение группировки российских войск возможно только по воздуху или понтонным переправам - однако перевозить таким образом грузы в нужном количестве "нецелесообразно, если вообще возможно", указывают американские аналитики.

04:30

Российские войска нанесли удары по порту и жилым кварталам Николаева, сообщает оперативное командование ВСУ "Юг". "Тремя реактивными снарядами системы залпового огня "Ураган" атакована портовая инфраструктура Николаева. Без человеческих потерь. А еще через час шестью реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города", - говорится в сводке. В результате один человек ранен, повреждены несколько зданий.

03:10

Главнокомандующий ВСУ: Уничтожена пятая часть российских войск на территории Украины

Пятая часть подразделений ВС РФ, задействованных в войне против Украины, разгромлена. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Залужный также проинформировал американского коллегу, что активные боевые действия сейчас ведутся на фронте протяженностью в 1300 км и Украина "очень нуждается в усилении артиллерийского огня".

02:00

Получение от Запада нового дальнобойного оружия позволило Украине изменить стратегию в войне с Россией, пишет The New York Times. Если весной и в начале лета ВСУ теряли позиции и несли большие потери в неравных боях, под огнем российской артиллерии, то в последние недели Украина смогла замедлить продвижение ВС РФ. "Нанося удары в глубоком тылу врага, украинцы истощают боевой потенциал России, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге", - отмечает издание.

01:00

Из Украины всего отправлены 16 кораблей с зерном

Корабль с зерном в Одессе / AP nuotr.

С момента разблокировки из Украины уже вышли 16 судов с зерном, сообщил президент Владимир Зеленский. Эти данные подтвердило и Минобороны Турции.

Зеленский добавил, что за неполные две недели из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного - удалось экспортировать объем, равный всему аграрному экспорту автотранспортом и более чем двум третям экспорта железной дорогой за июль. "На борту около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку", - уточнил Зеленский.

00:10

Командование российских оккупационных войск на юге Украины перемещается на левый берег Днепра. Об этом написал у себя в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Чиновник добавил, что ему "не очень, но немного жаль" российских военнослужащих, оставленных на правом берегу реки.

По данным Минобороны Великобритании, наземное снабжение группировки ВС РФ, удерживающей плацдарм на правом (западном) берегу Днепра, между Херсоном и Николаевом, "почти наверняка зависит только от двух понтонных паромных переправ". В условиях затрудненного снабжения ключевым фактором для боевых действий в этом районе, вероятно, станет объем запасов, ранее сделанных российскими войсками на западном берегу реки, указывают аналитики.

00:00

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Владимир Зеленский заявил, что солдат армии РФ, обстреливающих Запорожскую атомную электростанцию, или использующих ее в качестве щита, ждет возмездие. "Каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", - подчеркнул украинский президент в видеообращении.

Украина и Россия обвиняют в обстрелах станции друг друга. Между тем, есть данные, что российская армия заминировала ЗАЭС.

Хроника событий 13 августа >>>