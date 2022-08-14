За развратные действия в отношении несовершеннолетних ксендз Кусас запрещается в служении

Тельшяйская епархия объявила в субботу, что провела внесудебный процесс и признала ксендза Йонаса Куса виновным в растлении и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он запрещается в служении.

«В 2019 году в Тельшяйской епархии было проведено предварительное расследование по поводу неподобающего поведения ксендза Йонаса Кусаса с несовершеннолетними в последнем десятилетии прошлого века. После подтверждения подозрений Конгрегация вероучения 25 ноября 2019 г. отменила срок давности и постановила начать внесудебный уголовный процесс», - говорится в сообщении епископа Тельшяйского Альгирдаса Юрявичюса.

Утверждается, что после окончания процесса на епархиальном уровне все материалы были переведены на итальянский язык и направлены в Конгрегацию вероучения, которая утвердила это решение и обязала епископа Тельшяйского А. Юрявичюса применить к провинившемуся священнослужителю постоянное наказание.

«Устанавливаю, что материальных, юридических и фактических обстоятельств, собранных в ходе внесудебного процесса, достаточно, чтобы с моральной уверенностью заявить, что Йонас Кусас виновен (constat) в растлении и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних», - пишет в своем сообщении епископ Тельшяйский.

В интервью Радио LRT епископ пояснил, что, как было установлено, со стороны Йонаса Кусаса двое несовершеннолетних были подвергнуты сексуальному насилию, а один несовершеннолетний подвергся растлению.

«Эти три человека живут в различных местностях и никак не связаны друг с другом. Это дает моральную и фактическую уверенность в том, что преступления совершались», - говорит епископ А. Юрявичюс.

Епископ также добавил, что Й. Кусас воздвиг «стену молчания», из-за чего сам процесс затянулся.

Ксендз Й. Кусас также запрещается в служении.

По словам епископа Тельшяйского, пострадавшим предлагается духовная и психологическая помощь, предусмотренная нормами Церкви.