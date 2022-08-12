Факты ЛРТ. Украина. "Цель - посеять сомнение": скандалы с Amnesty и фильмом CBS как симптомы новой фазы информационной войны

Компрометация Украины и поставок западного вооружения перекочевала из прокремлевских медиа и риторики пропутинских политиков в заявления международных организаций и публикации авторитетных западных СМИ. Самые громкие скандалы на прошлой неделе – отчет Amnesty International с обвинениями ВСУ и расследование CBS об “исчезновении” в Украине западного оружия. Имеет ли Кремль отношение к распространению таких нарративов и как Украине сохранить поддержку стран Запада в противодействии российской агрессии?

"Военные базы в школах": скандальный отчет Amnesty International

Пытаясь сохранить нейтралитет – можно оказаться на стороне зла, а стремясь быть объективным и беспристрастным – можно стать союзником наиболее безнравственных пропагандистов. На такие выводы нас наталкивают события на прошлой неделе, когда в украинском и мировом информационных пространствах разгорелись два скандала из-за освещения войны в Украине - скандалы с докладом Amnesty International и с фильмом-расследованием телеканала CBS.

Эти два скандала схожи по своей сути и являются частью одной тенденции, о которой заговорили и украинские официальные лица, и фактчекеры. В один голос они говорят о начале нового этапа информационной войны Кремля против Украины, на котором будет все сложнее отличить друзей от врагов.

Напомним, 4 августа международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет по итогам работы ее экспертов на территории Украины. В докладе, прежде всего, говорится о том, что украинские военные якобы подвергают опасности гражданских жителей украинских городов, размещая военную технику, вооружение и личный состав в гражданских объектах. В результате этого якобы населенные пункты превращаются в военные цели для российских атак.

Война России против Украины. Разрушенная школа / UNIAN nuotr.

Конкретно речь идет о 19 случаях, когда ВСУ размещались в жилых домах – в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях. В отчете также говорят о случаях, когда для военных нужд приспосабливали помещения школ и гражданских больниц.

Генсек Amnesty International Аньес Калламар, учитывая это, призвала украинское правительство "немедленно увести свои силы от населенных пунктов или эвакуировать гражданских из районов, где действуют военные".

В отчете говорится и о военных преступлениях российских оккупантов, но им в документе отведено гораздо меньше места. Эксперты Amnesty зафиксировали обстрелы россиянами гражданских объектов в Харькове, рядом с которыми не было украинских военных. Также Вооруженные силы Российской Федерации обвинили в применении неизбирательного вооружения, в том числе кассетных снарядов.

Доклад предсказуемо вызвал волну возмущения с украинской стороны. Отреагировали и высшие государственные чиновники, а также президент Владимир Зеленский, который заявил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

Вечером 5 августа директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук сообщила о своем решении покинуть организацию после того, как ей не удалось "достучаться" до руководства из-за скандального отчета:

«Когда ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее в клочья, тебе, наверное, не понять, что здесь такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли. Даже вчера у меня была наивная надежда, что смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удалён, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет”, – написала Покальчук в своем Facebook.

Правозащитница также отметила, что организация поддержала российские нарративы, хотя сама этого и не желала. По мнению других украинских обозревателей, Amnesty могла попасть под влияние российских агентов, или даже более того – выполнять заказы из Москвы.

7 августа правозащитная организация выступила с заявлением-разъяснением. В нем выразила сожаление по поводу того, что ее выводы "вызвали боль и гнев" у многих украинцев. При этом подчеркнула, что не собирается отказываться от утверждений, высказанных в докладе.

Уже 10 августа состоялся очередной демарш – Amnesty покинул соучредитель шведского отдела – Пер Вестберг, который был членом организации почти 60 лет. Правозащитник также выразил несогласие с отчетом, подготовленным его коллегами. Можно предположить, что эта волна увольнений будет продолжаться, поскольку руководство организации демонстрирует неготовность признать ошибку.

Манипулятивность отчета Amnesty International очевидна. Во-первых, даже с точки зрения военного права нет никаких ограничений на использование армией помещений школ, больниц, музеев и других общественных мест в качестве командных пунктов или военных баз, если эти объекты не функционируют по своему прямому назначению. К примеру, очное обучение в украинских школах не проводится с начала полномасштабной агрессии. Представители ВСУ не скрывают, что помещения учебных заведений, в отдельных случаях, использовали как призывные пункты или казармы из-за того, что многие действующие воинские части были разбомблены оккупантами еще в первые дни вторжения. Однако никаких школьников или преподавателей рядом с военными не было, в то время как из отчета Amnesty складывается противоположное впечатление.

Во-вторых, призыв фактически не защищать города или населенные пункты абсурден по своей сути. Это во времена наполеоновских войн армии выходили в чистое поле померяться силами. Сначала ХХ века война стала фронтовой: впустить врага без боя в населенный пункт - значит развалить собственный фронт, позволить обойти свои позиции. Не говоря уже о том, что Россия ведет войну на уничтожение украинской нации. Сданные "из соображений гуманизма" населенные пункты имеют все шансы превратиться в очередные "Бучи".

В-третьих, из доклада складывается впечатление, что якобы украинские власти вовсе не проводят эвакуацию населения из зоны боевых действий. Что также не соответствует действительности: с первых дней войны правительство организует "зеленые коридоры" из прифронтовых районов, президент лично и главы военных администраций неоднократно призывали людей эвакуироваться. А 2 августа Кабинет Министров Украины издал беспрецедентное распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области.

Отчет повторяет сразу ряд российских пропагандистских нарративов. Это и обвинение в том, что “ВСУ прикрываются гражданскими”, о чем российская пропаганда говорит с первых дней войны. Кроме того попытка противопоставить военных и "простых украинцев". Война, защита страны от агрессии якобы касаются только первых, а вторые – это жертвы, заложники ситуации. Это утверждение опровергают результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в июле, согласно которому 84% украинцев не согласны на компромиссы по территориальной целостности Украины ради прекращения боевых действий. Большинство украинского народа поддерживает Вооруженные силы, в том числе собственными средствами, волонтерством. Попытка изобразить военных и гражданских врагами – циничная ложь в духе российской пропаганды.

70% "украденного" оружия: настоящие и вымышленные проблемы украинской армии



Война в Украине / AP nuotr.

Почти одновременно с публикацией отчета Amnesty International американский телеканал CBS выпустил документальный фильм-расследование "Вооружая Украину". Провокационное содержание ленты следовало уже из заголовка к материалу на сайте CBS: "Почему военная помощь для Украины не всегда добирается до фронта: До конечного адресата достается 30%".

В заголовок вынесли цитату из слов известного литовского волонтера Йонаса Охмана, основателя благотворительного фонда Blue/Yellow, который с 2014 года помогает украинским бойцам на передовой. Журналист CBS сопровождает Охмана и его товарищей во время поездки на передовую, куда волонтеры доставляют бронежилеты, дроны, оптические прицелы и тепловизоры. Литовский волонтер рассказывает, как преодолевает коррупционные преграды со стороны местных властей, олигархов и политиков. Также он говорит фразу о 30% помощи.

6 августа Йонас Охман обнародовал пост в Facebook, где заявил, что его слова выдернули из контекста.

“Материал был отснят в начале мая – через два месяца после начала войны. Утверждения в фильме о западной помощи касаются того временного промежутка. Комментарий о том, что "30% достается фронту" - это оценка Blue/Yellow эффективности усилий Запада по военной помощи того времени. Ни в коем случае не имелось в виду, что помощь продавали на черный рынок или разворовывали", - подчеркнул Йонас Охман.

На следующий день телеканал CBS удалил ленту, а текст исправил, устранив цитату о 30%. Издание объяснило, что приняло во внимание заявление Охмана, кроме того - получило уточнение от американских военных, подтвердивших, что в Киев прибыл военный атташе бригадный генерал Геррик Гармон, чья задача - контроль и мониторинг за вооружением. Теперь фильм откорректируют, после чего обнародуют исправленную версию.

В Министерстве иностранных дел Украины таким решением телеканала не удовлетворились. Министр Дмитрий Кулеба призвал руководство СМИ провести внутреннее расследование. "Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставке жизненно важной военной помощи народу, оказывающему сопротивление агрессии и геноциду", - заявил Кулеба.

В разговоре с нами Йонас Охман подтвердил, что подача информации в фильме была несколько тенденциозной и, кроме того, что была искажена цитата, он не имел представления о других спикерах, задействованных в ленте. По словам волонтера, сейчас ситуация со снабжением оружия улучшилась по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. В то же время Охман убежден, что Украина должна быть прозрачна в вопросе того, куда идет западная помощь, иначе обвинения будут только усиливаться. Также власть не должна скрывать реальные проблемы в сфере национальной обороны, в частности - коррупционные.

Йонас Охман / E. Genio / LRT nuotr.

“Есть проблемы, о которых сейчас не говорят. Восемь лет войны, а нет завода, где бы производили снаряды. Нет у Украины. Почему? Как это может быть? Сейчас очень большая проблема со снарядами 122-го калибра. Мы все это знаем, русские тоже знают. И когда я приезжал постоянно в Украину, видел, как строили дороги: очень хорошие, новые, - говорит Йонас Охман. – Есть другие очень серьезные проблемы, о которых нужно разговаривать. И есть проблема, что действительно Украина должна показать, куда идет помощь: кому, куда, как и сколько. Не знаю, в какой форме, но если говорить, что "это не ваше дело" – то будут проблемы”.

8 августа Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины обнародовал официальное заявление в ответ на обвинения об исчезновении западного оружия. В ведомстве привели несколько аргументов по поводу невозможности продажи вооружения на черный рынок.

Там говорят, что представители всех стран-партнеров, которые передают Украине оружие, приглашены для осуществления мониторинга. Формат сотрудничества зависит от пожеланий сторон. В частности, отдельные страны имеют специальных ответственных лиц, которые следят за переданным вооружением. Кроме того, в Украине внедряют систему НАТО по управлению военной логистикой LOGFAS, с помощью которой Украина будет вести учет военного снаряжения. Наконец, в Центре стратегических коммуникаций отмечают, что никаких публичных претензий к Украине Белый Дом, Пентагон и поставляющие оружие правительства европейских стран ни разу не высказывали.

Не поверить, но усомниться: как изменилась тактика российской пропаганды



Война в Украине / AP nuotr.

9 августа Стратком изложил очередной месячный отчет по темам, которые российская пропаганда чаще всего продвигала в июле. 32% сообщений пропагандистов были направлены на дискредитацию Вооруженных сил Украины, и только 18% – на прославление российской армии.

Также пропаганда активизировала свои силы на распространении сомнений в необходимости и целесообразности предоставления Украине военной помощи, говорится в отчете Центра стратегических коммуникаций. Так, нарратив "военная помощь от Запада используется не по назначению или разворовывается" в июле активно продвигался прокремлевскими медиа в странах Центральной Европы - Венгрии, Литве, Латвии, Северной Македонии. Второй по распространенности пропагандистский тезис - "Военная помощь Украине затягивает войну". В последнюю неделю июля россияне перестали использовать ряд активно продвигавшихся месседжей. В частности - "РФ эффективно уничтожает предоставленное Украине оружие" и "Запад больше не будет поставлять Украине оружие".

Россия переходит ко второй фазе гибридной войны, где пропаганда и дезинформация станут еще более агрессивными. Такое заявление сделал в Facebook главный редактор сайта Stop Fake, директор Могилянской школы журналистики Евгений Федченко. По его мнению, отсчет этой фазы следует вести с 12 июля, когда издание Financial Times обнародовало скандальную статью "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за контрабанды оружия Украиной".

Цель пропаганды во время этой фазы, по словам эксперта, - это посеять сомнения среди западного политикума и общества относительно необходимости и дальше поддерживать Украину. Первую фазу, считает Федченко, Россия проиграла. В первые месяцы войны Москва пыталась оправдать свое вторжение, доказать, что якобы на территории Украины она проводит "спецоперацию", не затрагивая мирное население, якобы "украинские националисты" сами обстреливают свои города, а сама агрессия была вынуждена, потому что Зеленский "разрабатывал" ядерную бомбу и притеснял русскоязычных. Эти тезисы ввиду их очевидной алогичности нашли за пределами России мало сторонников.

Во второй фазе Кремль уже не будет пытаться доказать, что он – "белый и пушистый". Теперь они будут признавать: да, мы агрессоры, и даже совершили некоторые военные преступления. Но и Украина "не святая" - коррумпирована, разворовывает западную помощь, а ее Вооруженные силы так же пренебрегают обычаями ведения войны. Следует ли европейцам, американцам терпеть ухудшение экономического положения, нехватку энергоресурсов из-за необходимости помогать такому государству? - такой вопрос будет задавать кремлевская пропаганда.

“Это фальшивая эквивалентность. То есть, они с одной стороны ставят жертву, а с другой – агрессора и сравнивают. Что неправильно как с моральной точки зрения, так и может привести к очень тяжелым политическим и дипломатическим последствиям”, - говорит Евгений Федченко.

Такие нарративы гораздо легче подхватывают западная пресса и западные международные организации, ведь они обучены, что нужно соблюдать баланс, подвергать сомнению любой тезис. Материалы в западных СМИ, отвечающие российским нарративам, не обязательно являются российским заказом. Прокремлевские СМИ, в том числе англоязычные, просто забрасывают в публичную плоскость темы, которые из-за их резонанса и острого звучания не могут не обсуждать ведущие медиа. Эти материалы также влияют на мнение международных организаций, которые начинают ставить знак равенства между агрессором и жертвой, не замечая упущений в своей логике.

По мнению Евгения Федченко, таких материалов будет становиться больше с каждым днем. Однако с пропагандой можно сражаться. Как отмечает эксперт, в первую очередь, сами украинцы должны ясно осознавать, что приравнивание Украины к России в этой войне абсолютно недопустимо. Из этого должна вытекать жесткая реакция на любые проявления.

“Мы действительно должны на это реагировать, потому что иначе это будет выглядеть так, будто нам нечего сказать в свою защиту. С другой стороны, мы не должны превращать это в действия уже постфактум”, - говорит Федченко.

"Речь идет о том, что Украина должна играть на опережение – самостоятельно создавать нарративы о себе. Как положительные, так и отрицательные – честно говорить о своих реальных проблемах. Чтобы на Западе о них узнавали от Украины, а не от прокремлевских рупоров", – добавляет специалист по противодействию дезинформации.

Следует отметить, что своевременная и однозначная реакция на антиукраинские пропагандистские атаки дает результат. Так создается контрнарратив, и под огонь попадают уже те, кто пытался "очернить" Украину. Так, Amnesty International понесла, пожалуй самые значительные репутационные потери за всю свою историю. Это - и увольнение работников, и разгромная критика в СМИ (британское издание The Times прямо назвало организацию "рупором путинской пропаганды"). Для CBS удаление документального фильма – это также удар по репутации. Следовательно, выиграть у Кремля вторую фазу информационной войны Украина может - ради этого должны совместно работать власти, журналисты и общественные организации.

Материал создан при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках международной программы "MediaFit" для Южной и Восточной Украины. Содержимое материала является исключительной ответственностью ЛРТ и авторов и не обязательно отражает мнение Европейского Союза.