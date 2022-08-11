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2022.08.11 16:30

Бывший главный эпидемиолог страны Ашоклене подозревается в фальсификации документов

LRT.lt B
LRT.lt, BNS 2022.08.11 16:30
Лорета Ашоклене
Лорета Ашоклене / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Служба специальных расследований обвинила Лорету Ашоклене, бывшего главного эпидемиолога страны, в подделке документов.

Как сообщило в четверг агентство BNS, ССР заявила, что подозрения были выдвинуты против чиновника 13 мая. На прошлой неделе Ашоклене покинула свой пост. Министр здравоохранения Арунас Дулькис тогда сказал, что она сделала это по личным причинам.

В этом же деле директор Утенского центра первичной медико-санитарной помощи Эдвинас Ашоклис, супруг Л. Ашоклене, также подозревается в злоупотреблениях, растрате, подделке документов и других уголовных преступлениях.

В докладе, опубликованном ССР 16 мая, утверждается, что Ашоклис, злоупотребляя своим служебным положением и подделывая документы, мог присвоить средства медицинского учреждения и использовать их в собственных целях.

Тогда служба не проинформировала главного эпидемиолога страны об этих обвинениях.

Ашоклене занимала должность руководителя отдела укрепления здоровья и главного эпидемиолога в Министерстве здравоохранения.

BNS не удалось связаться с Ашоклене.

Ситуацию с чиновником прокомментировало Министерство здравоохранения.

"Из первоначальных материалов, предоставленных министерству Службой специальных расследований, было неясно, к чему относятся обвинения, поэтому они были уточнены как в ССР, так и в прокуратуре, контролирующей расследование. После получения ответов от властей было решено, что обвинения не имеют прямого отношения к выполняемым функциям. Тем не менее, было принято решение об отставке. Более подробная информация не будет предоставлена, так как это связано с досудебным расследованием", - прокомментировал ситуацию Elta Томас Багдонас, пресс-секретарь министра здравоохранения.

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