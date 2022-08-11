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2022.08.11 12:07

Министерство: диагностировать COVID-19 будут экспресс-тестами, эпидемии будут локальными

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.11 12:07
Пункт тестирования на COVID-19
Пункт тестирования на COVID-19 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Для диагностирования COVID-19 будут действительны и домашние экспресс-тесты, а эпидемия будет объявляться локально с учетом заболеваемости, а не в национальном масштабе, сообщили руководители Министерства здравоохранения.

"Со следующей недели можно будет диагностировать болезнь и приобретенными в аптеке тестами для самоконтроля, - заявила в четверг на пресс-конференции вице-министр здравоохранения Аушка Билотене-Мотеюнене. - Если у нас есть симптомы, делаем такой тест, после отправки его своему семейному врачу можно получить запись в эл. системе здравоохранения e-sveikatа, что человек заболел COVID-19".

По мнению министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 не требует введения экстремальной ситуации или карантина в национальном масштабе, однако эпидемия может быть объявлена локально, в самоуправлении.

"У нас были эпидемии гриппа, которые мы объявляли в некоторых самоуправлениях еще до COVID-19 . В настоящее время мы собираемся применять этот порядок и для заболевания COVID-19", - отметила вице-министр.

Она подчеркнула, что эпидемия будет вводиться при недельном показателе заболеваемости 1,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. В настоящее время этот показатель в Литве составляет 566 случаев на 100 тыс. жителей.

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