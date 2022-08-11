Сейм Литвы

Новости

9 мин. назад

В Литве предлагают лишать гражданства за поддержку страны-агрессора

Школьник (ассоциативное фото)

Новости

36 мин. назад

Детям украинских беженцев подарят школьные рюкзаки

Киев

Новости

41 мин. назад

Факты ЛРТ. Украина. Когда зародилась Украинская государственность и почему Россия извращает историю?

Рим, Италия

Новости

2 ч. назад

Федор Крашенинников. Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина

Война в Украине

Новости

16 ч. назад

Узбекистан напомнил мигрантам о запрете участвовать в войне с Украиной

Гитанас Науседа

Новости

17 ч. назад

Науседа: Литва поддерживает стремление белорусов бороться за свободную жизнь

Интервью Е. Котрикадзе с мэром Риги

Новости

17 ч. назад

Известный режиссер Херманис призвал выгнать «Дождь» из Латвии

«Кабаре Людмилы Петрушевской» - в Вильнюсе

Новости

18 ч. назад

В Вильнюсе впервые на одной сцене выступят Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская и Анатолий Белый

Уголь

Новости

19 ч. назад

Евросоюз и Великобритания прекратили закупать уголь у России

Г. Науседа

Новости

19 ч. назад

Науседа: исход войны России в Украине будет решен на поле боя, не за столом переговоров

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас

Новости

22 ч. назад

Президент Литвы лишил фигуристов Дробязко и Ванагаса государственной награды

Эйтвидас Баярунас

Новости

22 ч. назад

Бывшего посла в России предлагают назначить послом Литвы в Великобритании

С. Сквернялис и И. Шимоните

Новости

22 ч. назад

В рейтинге популярности лидируют консерваторы и союз Сквернялиса

Каннабис

Новости

23 ч. назад

Опрос: трое из четырех литовцев выступают против декриминализации хранения легких наркотиков

С. Тихановская

Новости

1 д. назад

Белорусская оппозиция в Вильнюсе объявила о создании переходного кабинета министров

Дональд Трамп

Новости

1 д. назад

Что известно об обыске в доме Дональда Трампа

Новости

2022.08.11 09:34

В Литве предлагают лишать гражданства за поддержку страны-агрессора

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.11 09:34
Сейм Литвы
Сейм Литвы / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Литве трое членов Сема подготовили поправки к Закону о гражданстве, которые позволят лишать гражданства за поддержку страны-агрессора.

В проекте поправок к закону предусмотрено, что получивший в исключительном порядке гражданство Литвы гражданин другого государства лишается литовского паспорта, если его действия создают угрозу для безопасности и интересов литовского государства, если он поддерживат государство, создающее угрозу для Литвы и других стран региона, для безопасности союзников, а также порочит имя литовского государства.

Авторами проекта являются члены Сейма, консерваторы Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас.

Авторы отмечают, что поправки инициированы "с учетом текущей ситуации войны России в Украина и угрозы Литве, а также всему региону“.

Консерваторы полагают, что теперешняя норма закона, определяющая основы для лишения гражданства, не отражает геополитическую ситуацию.

читайте также

Новости

2022.08.10 11:38

Президент Литвы лишил фигуристов Дробязко и Ванагаса государственной награды

"Согласно статье 24 Закона предусмотрены шесть случаев, когда человек лишается гражданства Литовской республики, однако не предусмотрен случай, который создает механизм для лишения гражданства, если оно получено в исключительном порядке в случае, если лицо поддерживает государство-агрессора и таким образом создает угрозу для Литвы, безопасности региона и союзников", - написано в сопроводительном письме.

О необходимости изменений в Законе о гражданстве начали говорить, когда получившая в исключительном порядке гражданство Литвы фигуристка Маргарита Дробязко с мужем Повиласом Ванагасом приняли участие в организованном женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяной Навкой ледовом шоу в Сочи.

По этой причине президент Гитанас Науседа лишил их литовских государственных наград, ранее полученных ими за заслуги перед Литвой. М. Дробязко и П. Ванагас живут в России.

# Литва
Школьник (ассоциативное фото)
37 мин. назад

Детям украинских беженцев подарят школьные рюкзаки

Киев
Эксклюзив LRT.lt 6
42 мин. назад
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Когда зародилась Украинская государственность и почему Россия извращает историю?

6
Рим, Италия
2 ч. назад

Федор Крашенинников. Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина

Война в Украине
16 ч. назад

Узбекистан напомнил мигрантам о запрете участвовать в войне с Украиной

Гитанас Науседа
17 ч. назад

Науседа: Литва поддерживает стремление белорусов бороться за свободную жизнь

Интервью Е. Котрикадзе с мэром Риги
17 ч. назад

Известный режиссер Херманис призвал выгнать «Дождь» из Латвии

«Кабаре Людмилы Петрушевской» - в Вильнюсе
18 ч. назад

В Вильнюсе впервые на одной сцене выступят Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская и Анатолий Белый

Уголь
19 ч. назад

Евросоюз и Великобритания прекратили закупать уголь у России

Г. Науседа
ВИДЕО
19 ч. назад
ВИДЕО

Науседа: исход войны России в Украине будет решен на поле боя, не за столом переговоров

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
22 ч. назад

Президент Литвы лишил фигуристов Дробязко и Ванагаса государственной награды

дополнено
Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас
2022.08.10 11:38

Президент Литвы лишил фигуристов Дробязко и Ванагаса государственной награды

дополнено
Интервью Е. Котрикадзе с мэром Риги
2022.08.10 15:50

Известный режиссер Херманис призвал выгнать «Дождь» из Латвии

«Кабаре Людмилы Петрушевской» - в Вильнюсе
2022.08.10 15:23

В Вильнюсе впервые на одной сцене выступят Чулпан Хаматова, Людмила Петрушевская и Анатолий Белый

Г. Науседа
ВИДЕО
2022.08.10 13:58
ВИДЕО

Науседа: исход войны России в Украине будет решен на поле боя, не за столом переговоров

С. Сквернялис и И. Шимоните
2022.08.10 10:58

В рейтинге популярности лидируют консерваторы и союз Сквернялиса

Эйтвидас Баярунас
2022.08.10 11:01

Бывшего посла в России предлагают назначить послом Литвы в Великобритании

Гитанас Науседа
2022.08.10 16:21

Науседа: Литва поддерживает стремление белорусов бороться за свободную жизнь

Война в Украине
2022.08.10 17:03

Узбекистан напомнил мигрантам о запрете участвовать в войне с Украиной

Киев
Эксклюзив LRT.lt 6
2022.08.11 09:02
Эксклюзив LRT.lt

Факты ЛРТ. Украина. Когда зародилась Украинская государственность и почему Россия извращает историю?

6
Рим, Италия
2022.08.11 07:42

Федор Крашенинников. Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить Путина