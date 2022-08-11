В Литве предлагают лишать гражданства за поддержку страны-агрессора

В Литве трое членов Сема подготовили поправки к Закону о гражданстве, которые позволят лишать гражданства за поддержку страны-агрессора.

В проекте поправок к закону предусмотрено, что получивший в исключительном порядке гражданство Литвы гражданин другого государства лишается литовского паспорта, если его действия создают угрозу для безопасности и интересов литовского государства, если он поддерживат государство, создающее угрозу для Литвы и других стран региона, для безопасности союзников, а также порочит имя литовского государства.

Авторами проекта являются члены Сейма, консерваторы Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас.

Авторы отмечают, что поправки инициированы "с учетом текущей ситуации войны России в Украина и угрозы Литве, а также всему региону“.

Консерваторы полагают, что теперешняя норма закона, определяющая основы для лишения гражданства, не отражает геополитическую ситуацию.

"Согласно статье 24 Закона предусмотрены шесть случаев, когда человек лишается гражданства Литовской республики, однако не предусмотрен случай, который создает механизм для лишения гражданства, если оно получено в исключительном порядке в случае, если лицо поддерживает государство-агрессора и таким образом создает угрозу для Литвы, безопасности региона и союзников", - написано в сопроводительном письме.

О необходимости изменений в Законе о гражданстве начали говорить, когда получившая в исключительном порядке гражданство Литвы фигуристка Маргарита Дробязко с мужем Повиласом Ванагасом приняли участие в организованном женой пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяной Навкой ледовом шоу в Сочи.

По этой причине президент Гитанас Науседа лишил их литовских государственных наград, ранее полученных ими за заслуги перед Литвой. М. Дробязко и П. Ванагас живут в России.