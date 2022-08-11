Детям украинских беженцев подарят школьные рюкзаки

Украинском центре, расположенном в Университете им. Витаутаса Великого в Вильнюсе, в четверг детям беженцев от войны в Украине будут переданы школьные рюкзаки с наборами канцелярских принадлежностей, которые подарили литовские предприниматели.

Посол Украины в Литве Петро Бешта расскажет, как проходит интеграция детей из Украины в образовательную систему Литвы, об их потребностях и проблемах, сообщили организаторы.

Генеральный директор Rimi Вайдас Лукошявичюс расскажет о помощи, которую литовские предприниматели оказывают беженцам из Украины.

По данным Департамента статистики, после вторжения российских войск в Украину из этой страны в Литву прибыло почти 62 тыс. беженцев, 17,3 тыс. из них - дети школьного возраста.