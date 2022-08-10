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2022.08.10 17:03

Узбекистан напомнил мигрантам о запрете участвовать в войне с Украиной

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.10 17:03
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Посольство Узбекистана в Москве предупредило граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением с точки зрения законов страны. Поводом, вероятно, стал телесюжет о создании в России узбекского батальона для участия в войне с Украиной. Об этом сообщила Служба новостей Центральной Азии.

Сообщение на сайте посольства обещает привлечь к уголовной ответственности "все без исключения лица", в отношении которых имеется информация об участии в войне на территории другого государства. "Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", — говорится в тексте.

Предостережение было опубликовано после показа сюжета телеканала "Vetta" о живущих в Перми узбеках, желающих сформировать батальон "Амир Темур" для участия в войне против Украины. В ролике с таким предложением выступил лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.

"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живём и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Поэтому предлагаю сформировать батальон добровольцев", — говорит Джаловов на видео, выступая перед несколькими десятками человек. Они поддерживают его аплодисментами.

В российских регионах местные власти формируют именные добровольческие подразделения для участия в войне в Украине. Это делается по инициативе Кремля. Пермская область стала одной из первых, где формировался такой батальон, его назвали "Парма", писало издание "Вёрстка".

Радио "Свобода"

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