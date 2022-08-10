Бывшего посла в России предлагают назначить послом Литвы в Великобритании

Послом Литвы в Соединенном Королевстве предлагается назначить Эйтвидаса Баярунаса.

Такой проект постановления будет внесен в правительство. Как ожидается, Баярунас должен приступить к работе в новой должности 12 сентября.

В мае этого года Баярунас был отозван с должности посла в России.

Правительство предложило отозвать посла из Москвы в ответ на массовые убийства в пригороде Киева Буче, совершенные во время продолжающегося российского вторжения в Украину.

Из-за войны, которую ведет Россия, в апреле Литва выслала из страны главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников Генерального консульства в Клайпеде, закрыла представительство этой страны в портовом городе и понизила статус дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах.

В Лондоне Баярунас должен заменить завершающего срок полномочий посла Пятраса Заполскаса.

Послы назначаются президентом по предложению правительства с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.