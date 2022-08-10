Эйтвидас Баярунас

Новости

21 мин. назад

Бывшего посла в России предлагают назначить послом Литвы в Великобритании

С. Сквернялис и И. Шимоните

Новости

24 мин. назад

В рейтинге популярности лидируют консерваторы и союз Сквернялиса

Каннабис

Новости

1 ч. назад

Опрос: трое из четырех литовцев выступают против декриминализации храненияя легких наркотиков

С. Тихановская

Новости

2 ч. назад

Белорусская оппозиция в Вильнюсе объявила о создании переходного кабинета министров

Дональд Трамп

Новости

2 ч. назад

Что известно об обыске в доме Дональда Трампа

Ольга Карач

Новости

17 ч. назад

Ольга Карач: бегущим от режима белорусам сложно получить гуманитарные визы

Анатолий Лебедько

Новости

19 ч. назад

Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько: проиграет Путин - проиграет и Лукашенко

Киев

Новости

19 ч. назад

Опрос: 60% россиян поддержали бы "новое наступление на Киев"

Сейм

Новости

20 ч. назад

Полиция получила письмо о бомбах в Сейме и на мероприятии белорусской оппозиции

Школьник (ассоциативное фото)

Новости

20 ч. назад

Приближается новый учебный год - на какую помощь могут рассчитывать родители школьников?

Паневежис

Новости

21 ч. назад

В Паневежисе и Западной Литве начинаются военные учения

Повилас Панагас и Маргарита Дробязко - репетиция шоу в Сочи

Новости

23 ч. назад

Ландсбергис поддержал бы инициативу лишить Дробязко гражданства и наград

Уличное кафе (ассоциативное изображение)

Новости

23 ч. назад

Эхо пандемии: в Литве разоряется все больше компаний

Владимир Зеленский

Новости

1 д. назад

Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян

Владимир Никонов

Новости

1 д. назад

В Каунасском районе упал спортивный самолет - погиб пилот Владимир Никонов

Герхард Шрёдер и Владимир Путин (архивное фото)

Новости

1 д. назад

Партия Герхарда Шрёдера не нашла повода для его исключения

Новости

2022.08.10 11:01

Бывшего посла в России предлагают назначить послом Литвы в Великобритании

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.10 11:01
Эйтвидас Баярунас
Эйтвидас Баярунас / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Послом Литвы в Соединенном Королевстве предлагается назначить Эйтвидаса Баярунаса.

Такой проект постановления будет внесен в правительство. Как ожидается, Баярунас должен приступить к работе в новой должности 12 сентября.

В мае этого года Баярунас был отозван с должности посла в России.

Правительство предложило отозвать посла из Москвы в ответ на массовые убийства в пригороде Киева Буче, совершенные во время продолжающегося российского вторжения в Украину.

Из-за войны, которую ведет Россия, в апреле Литва выслала из страны главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников Генерального консульства в Клайпеде, закрыла представительство этой страны в портовом городе и понизила статус дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах.

В Лондоне Баярунас должен заменить завершающего срок полномочий посла Пятраса Заполскаса.

Послы назначаются президентом по предложению правительства с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.

# Литва
С. Сквернялис и И. Шимоните
26 мин. назад

В рейтинге популярности лидируют консерваторы и союз Сквернялиса

Каннабис
1 ч. назад

Опрос: трое из четырех литовцев выступают против декриминализации храненияя легких наркотиков

С. Тихановская
2 ч. назад

Белорусская оппозиция в Вильнюсе объявила о создании переходного кабинета министров

Дональд Трамп
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что известно об обыске в доме Дональда Трампа

Ольга Карач
17 ч. назад

Ольга Карач: бегущим от режима белорусам сложно получить гуманитарные визы

Анатолий Лебедько
19 ч. назад

Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько: проиграет Путин - проиграет и Лукашенко

Киев
19 ч. назад

Опрос: 60% россиян поддержали бы "новое наступление на Киев"

Сейм
20 ч. назад

Полиция получила письмо о бомбах в Сейме и на мероприятии белорусской оппозиции

Школьник (ассоциативное фото)
20 ч. назад

Приближается новый учебный год - на какую помощь могут рассчитывать родители школьников?

Паневежис
21 ч. назад

В Паневежисе и Западной Литве начинаются военные учения

Уличное кафе (ассоциативное изображение)
2022.08.09 12:05

Эхо пандемии: в Литве разоряется все больше компаний

Паневежис
2022.08.09 13:34

В Паневежисе и Западной Литве начинаются военные учения

Анатолий Лебедько
2022.08.09 16:13

Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько: проиграет Путин - проиграет и Лукашенко

Повилас Панагас и Маргарита Дробязко - репетиция шоу в Сочи
2022.08.09 12:16

Ландсбергис поддержал бы инициативу лишить Дробязко гражданства и наград

Школьник (ассоциативное фото)
2022.08.09 14:33

Приближается новый учебный год - на какую помощь могут рассчитывать родители школьников?

Сейм
2022.08.09 14:52

Полиция получила письмо о бомбах в Сейме и на мероприятии белорусской оппозиции

Ольга Карач
2022.08.09 17:53

Ольга Карач: бегущим от режима белорусам сложно получить гуманитарные визы

Киев
2022.08.09 15:45

Опрос: 60% россиян поддержали бы "новое наступление на Киев"

С. Тихановская
2022.08.10 08:44

Белорусская оппозиция в Вильнюсе объявила о создании переходного кабинета министров

Каннабис
2022.08.10 09:44

Опрос: трое из четырех литовцев выступают против декриминализации храненияя легких наркотиков