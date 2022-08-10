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2022.08.10 16:21

Науседа: Литва поддерживает стремление белорусов бороться за свободную жизнь

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.10 16:21
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / L. Balandžio/BNS nuotr.

Начавшиеся два года назад протесты необратимо изменили часть белорусского общества, а Литва поддерживает стремление белорусов бороться за свободную жизнь, заявил президент Гитанас Науседа.

«Два года назад белорусский народ решил бороться за свободную жизнь в демократической стране. Литва и ее народ решительно поддерживают это стремление. Массовые протесты, начавшиеся в 2020 году, изменили большую часть белорусского общества, которое необратимо встало на путь демократических ценностей", - говорится в письме литовского руководителя лидеру демократического общества Беларуси Светлане Тихановской и участникам состоявшегося в Вильнюсе конгресса "Новая Беларусь".

Науседа с удовлетворением отметил, что Вильнюс стал местом, где гражданское общество Беларуси нашло безопасное убежище, говорится в сообщении президентского офиса.

«Литовцы хорошо знают цену демократии, дорожат своей свободой и всегда поддерживают борьбу других народов за возможность строить демократическое общество. У литовского и белорусского народов общая история, поэтому поддержка демократического общества Беларуси имеет особое значение для Литвы", - сказал он.

Науседа подчеркнул право народа Беларуси на проведение новых, свободных и справедливых выборов.

По его словам, весь Евросоюз согласен с тем, что необходимо положить конец всем репрессиям и освободить политзаключенных, а также гарантировать соблюдение принципов прав человека, демократии и верховенства права.

По словам президента, Литва и впредь будет поддерживать реализацию этих устремлений, чтобы уже демократическая Беларусь смогла найти свое достойное место в европейской семье.

Во вторник прошли мероприятиям, приуроченные ко второй годовщине президентских выборов, вызвавших гражданскую активность в Беларуси.

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