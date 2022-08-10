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2022.08.10 10:58

В рейтинге популярности лидируют консерваторы и союз Сквернялиса

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.10 10:58
С. Сквернялис и И. Шимоните
С. Сквернялис и И. Шимоните / LRT.lt nuotr.

В рейтинге партий Литвы лидируют правящий Союз Отечества - Литовские христианские демократы Литвы и оппозиционный Демократический союз "Во имя Литвы" лидируют в таблице партийных рейтингов, показывают обнародованные в среду новостным порталом Delfi результаты опроса.

Согласно опросу, проведенному Spinter tyrimai в конце июля, обе партии получили бы по 11,2% голосов опрошенных. Их рейтинг находится в пределах небольшой погрешности по сравнению с прошлым опросом - в июне за консерваторов проголосовали бы 13,4% респондентов, за демократов - 11,6%.

Следующей в таблице идет оппозиционная Литовская социал-демократическая партия с 10,1% поддержки опрошенных (11,2% в июне), оппозиционный Литовский союз "крестьян" и "зеленых" находится на четвертой позиции с 7,4% поддержки (6,4% в июне).

На просьбу назвать политика, который лучше всего подходит на пост премьер-министра, 15,6% назвали действующего премьер-министра, представителя консерваторов Ингриду Шимоните (19,2% в июне), а лидера демократов, бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса – 12,4% (12,5% в июне).

Председателя социал-демократов, депутата Европарламента Вилию Блинкявичюте лучшим кандидатом на пост премьер-министра назвали 6,3% избирателей (6,2% в июне).

На просьбу дать оценку деятельности правительства, положительно и скорее положительно работу кабмина оценили 32,4% опрошенных (32,3% в июне), скорее отрицательно или отрицательно - 61,8% (59,5% в июне).

Компания социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai провела репрезентативный спрос по заказу новостного портала Delfi 18 28 июля, погрешность составляет 3,1%.

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