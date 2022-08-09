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2022.08.09 15:45

Опрос: 60% россиян поддержали бы "новое наступление на Киев"

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.09 15:45
Киев
Киев / Vida Press nuotr.

Возможное решение Владимира Путина начать "новое наступление на Киев" поддержали бы 60 процентов россиян, при этом 65 процентов респондентов одобрили бы и намерение президента заключить мирное соглашение и прекратить войну. Таковы данные социологического исследования службы Russian Field, которые приводит "Коммерсантъ". Авторы опроса отмечают, что его результаты могут не совпадать с реальным мнением респондентов, так как "россияне боятся говорить на эту тему – увеличились отказы, снизилась искренность".

В целом за продолжение военных действий в Украине высказалась половина опрошенных, а за переход к мирным переговорам – 38 процентов. Общий уровень поддержки так называемой спецоперации составляет 69 процентов, против выступают около четверти респондентов, еще 8 процентов – затрудняются ответить.

Мнения, что война в Украине затянулась, придерживаются 59 процентов опрошенных, 28 процентов считают иначе. 30 процентов участников опроса считают, что война в Украине продлится ещё более года, 20 процентов надеются на её завершение в течение полугода, а 13 процентов – на прекращение боевых действий в течение одного-двух месяцев.

В том, что так называемая спецоперация проходит успешно или "скорее успешно", уверены 62 процента россиян. 19 процентов придерживаются противоположного мнения. 62 процента опрошенных мужчин заявили, что не готовы лично принять участие в боевых действий при наличии такой возможности. В мае аналогичный показатель составил 55 процентов. О желании лично принять участие в "спецоперации" заявили 29 процентов опрошенных, треть из которых – в возрасте от 45 до 59 лет.

24 февраля российская армия по приказу Владимира Путина начала вторжение в Украину по нескольким направлениям. Через несколько недель после начала войны Минобороны объявило о "снижении активности на Киевском и Черниговском направлении", после чего российские войска ушли с севера Украины с многочисленными потерями.

В марте 2022 года два опроса независимых социологов показали, что почти три четверти жителей России поддерживают военные действия в Украине, испытывая гордость, радость, уважение, доверие и надежду.
В открытом доступе в конце июня были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, из которых следует, что так называемую спецоперацию "скорее поддерживают" 72 процента опрошенных. Вопрос о том, нужно ли прекратить войну, в этом опросе не задавался. Похожие данные и в последнем опросе "Левада-центра", также опубликованном в конце июня – 73 процента опрошенных заявили о той или иной степени поддержки действий российских вооружённых сил в Украине.

После начала вторжения в Украину в России были приняты законы, запрещающие так называемую дискредитацию армии – дискредитацией суды нередко признают, например, призывы к миру в Украине. Трудно оценить, насколько в ответах на вопросы социологов могут проявляться опасения стать жертвой репрессий из-за "нелояльных" ответов.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине# Россия
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