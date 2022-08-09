Эхо пандемии: в Литве разоряется все больше компаний

Число обанкротившихся предприятий в Литве растет и будет увеличиваться по мере того, как истекает срок действия мер по поддержке бизнеса во время пандемии.

"По прошествии пяти лет после открытия у ресторана есть только 25-процентный шанс выжить ", - говорит Дейвидас Праспаляускас, основатель ресторана Amandus в Вильнюсе.

До пандемии треть всех ресторанов в Литве относилась к группе риска банкротства. В настоящее время это число увеличилось до половины.

По словам Праспаляускаса, рестораны находятся в зоне риска, потому что стоимость некоторых продуктов удвоилась, но цены для клиентов удвоены быть не могут: "Это отразится (на спросе - ред.) очень быстро - еще больше столиков будет пустовать".

"В некоторых местах я экономлю, договариваясь со своими поставщиками [...]. Мы сходимся в том, что долго сотрудничаем и сильно нравимся друг другу. Так что мы балансируем и компенсируем друг друга", - говорит Праспаляускас.

Дейвидас Праспаляускас / BNS nuotr.

Но балансировать и компенсировать - это не для всех. Статистика показывает, что в настоящее время в Литве ежемесячно объявляют себя банкротом почти в два раза больше предприятий, чем в 2020-2021 годах.

"Рост цен на электроэнергию, топливо и сырье увеличивает расходы предприятий и затрудняет выполнение ими своих обязательств", - поясняет Ауримас Качинскас, генеральный директор Creditinfo Lietuva.

Однако ежемесячное число банкротств все еще ниже уровня, существовавшего до пандемии. Между тем, во время пандемии количество банкротств было не таким массовым благодаря государственной поддержке.

"Я думаю, что этой осенью число банкротств обязательно достигнет допандемического уровня и, возможно, превзойдет уровень 2019 года", - говорит Видмантас Янулявичюс, президент Литовской конфедерации промышленников.

Ресторан (ассоциативное изображение) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Пессимизм вызван не только ростом стоимости поставок. Когда сырье в дефиците, конкуренция за него возрастает, и компаниям часто приходится платить вперед.

"Это означает, что компаниям пришлось израсходовать значительную часть своих финансовых ресурсов и вложить средства в предоплату, чтобы сделать резервацию", - говорит Янулявичюс.

Более того, компании, которые на время пандемии отсрочили свои долги перед Фондом социального страхования (Sodra), должны снова начать их погашать. По данным Sodra, долги есть у 4 000 литовских предприятий, которые в совокупности должны более ста миллионов евро.