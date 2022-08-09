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2022.08.09 13:34

В Паневежисе и Западной Литве начинаются военные учения

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.09 13:34
Паневежис
Паневежис / фото Э. Блажевич, LRT

Во вторник в Паневежисе и Западной Литве начинаются учения Вооруженных сил Литвы.

Как сообщили ВС Литвы, полевые тактические учения "Королевский удар 2022" в Паневежисе и районе будут продолжаться 10 дней до 19 августа. В Западной Литве учения завершатся в пятницу 12 августа.

По сценарию учений, город Паневежис и Паневежский район будут объявлены территорией военной операции, а выполняющие задания бойцы будут тренироваться выполнить разные операции, взаимодействовать с гражданскими организациями и другими официальными ведомствами, а также с силовыми структурами.

Это ежегодные учения, в этом году в них примут участие 600 военных с военной техникой, в светлое время суток будут использоваться имитационные боеприпасы.

В учениях в Куршском заливе примут участие почти 100 военных из Литвы и союзники из Португалии, учения будут проходить как в светлое, так и в темное время суток, будут использоваться имитационные боеприпасы.

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