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2022.08.09 09:10

Партия Герхарда Шрёдера не нашла повода для его исключения

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.09 09:10
Герхард Шрёдер и Владимир Путин (архивное фото)
Герхард Шрёдер и Владимир Путин (архивное фото) / AP nuotr.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет исключён из Социал-демократической партии. Такое решение приняла в понедельник специальная партийная комиссия. Ранее часть членов СДПГ требовала исключить его за тесные связи с Россией, в частности работу в российских госкорпорациях и личную дружбу с президентом Владимиром Путиным.

Комиссия заявила, что не нашла в деятельности Шрёдера нарушений устава и принципов партии, передаёт DW. Так, он не высказывал поддержки военной агрессии России в Украине и не оправдывал нападения. Дружба с Путиным относится к сфере частной жизни, считает комиссия, а с постов в российских госконцернах Шрёдер уже ушёл. Заявители имеют право обжаловать решение комиссии.

Предложение исключить бывшего канцлера выдвинули 17 районных и городских отделений СДПГ. По их мнению, тесные связи Шрёдера с российским руководством дискредитируют его, а тем самым и всю СДПГ. Кроме того, в вину Шрёдеру вменялась его политика сближения с Москвой в экономической сфере, что, по мнению однопартийцев, внесло вклад в усиление энергетической зависимости Германии от России.

Сопредседатель СДПГ Саския Эскен критиковала поведение Шрёдера, заявив, что он ведет себя не как экс-канцлер, а как бизнесмен. "Всё, что он говорит и делает – он делает в собственных интересах и в интересах своего бизнес-партнера", – сказала Эскен в интервью медиагруппе Funke. Второй сопредседатель, Ларс Клингбайль, назвал решение комиссии оставить Шрёдера в партии "чисто юридическим" и подчеркнул, что для партии он будет оставаться в изоляции.

Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток".

В сентябре 2017 года на собрании акционеров "Роснефти" Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.

Об уходе из совета директоров "Роснефти" Шрёдер заявил 20 мая 2022 года. Вместе с ним "Роснефть" покинули директор компании, германский бизнесмен Матиас Варниг, и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

После начала военного вторжения России в Украину, Шрёдер назвал его ошибкой российского правительства. Однако он и после начала войны неоднократно ездил в Москву, встречаясь там с российским руководством, в том числе и с Владимиром Путиным, и обсуждая вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. Его последняя поездка состоялась в начале августа.

Радио "Свобода"

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