Обновление Тракайского замка: посетителям покажут даже средневековые туалеты

В ближайшие несколько лет в Тракайском замке почти за 3,8 миллиона евро собираются подготовить новые экспозиции, а также открыть для посетителей прежде не использовавшиеся помещения, в том числе помещения средневековых туалетов.

В настоящее время Тракайский исторический музей ищет того, кто мог бы привести в порядок двор замка и прилегающую к нему территорию, а также отремонтировать неиспользуемые помещения в западной части строения.

«На двух этажах так называемого западного каземата расположены экспозиции, а третий этаж не используется, потому что не приспособлен для посетителей – нет надлежащих коммуникаций, электропроводки, отопления, крыша не отапливается. Все эти вопросы и будут решаться в ходе ремонта. В качественном смысле замок станет более привлекательным, в нем можно будет интереснее проводить время», – сказала BNS директор музея Альвига Змеевскене.

По словам директора, неиспользуемые площади будут адаптированы под нужды посетителей, будут созданы новые постоянные и временные экспозиции, а в будущем здесь может появиться инкубатор искусств. Среди новых экспозиций будут представлены и средневековые туалеты – так называемые латрины, которые в настоящее время недоступны для посетителей, поскольку находятся на чердаках.

«Посетителей очень часто интересует санитарно-гигиеническая сторона замков. Мы собираемся все так устроить, чтобы можно было зайти и посмотреть, услышать рассказы экскурсоводов о том, как жили обитатели замков в то время: не только как они ели и спали, но и как удовлетворяли другие потребности – люди интересуются такими вещами», – сказала А. Змеевскене.

Она отметила, что в ходе реконструкции дорожки во дворе замка будут приспособлены для большего удобства посетителей с ограниченными физическими возможностями.

«Дорожки будут адаптированы для людей, сидящих в инвалидных колясках. Внутри комплекса уже есть подъемник, съезд», – сказала директор музея.

На прошлой неделе Тракайский исторический музей дал объявление о проведении тендера, предложения ожидаются до 11 августа. Запланированные работы должны быть выполнены в течение пяти лет, они будут финансироваться из средств государственного бюджета.