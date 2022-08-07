Хроника путинской войны. По всей Украине объявлена воздушная тревога

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 7 августа.

На 165-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 7 августа (время вильнюсское).

21:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Москва будет проводить незаконные референдумы о присоединении к России в оккупированных районах Украины, то для нее переговоры с Киевом и его союзниками будут невозможны. "Если оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно понадобятся в определенный момент", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

20:14

Во всех областях Украины, кроме аннексированного РФ полуострова Крым и оккупированной Херсонской области, объявлена воздушная тревога. В Виннице прозвучали взрывы, подобные сообщения приходят и из других регионов Украины.

19:00

С начала полномасштабной войны РФ против Украины пострадали более 1064 детей. Об этом заявили в офисе Генпрокурора Украины. За последние сутки возросло число раненых - более 703 детей. Количество погибших детей не изменилось - 361.

18:00

Генпрокуратура Украины проводит расследование почти 26 000 случаев военных преступлений с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля. 135 людям были предъявлены обвинения, рассказал агентству Reuters начальник отдела по военным преступлениям Юрий Билоусов. По его словам, из обвиняемых 15 находятся под стражей в Украине, остальные 120 скрываются от правосудия. Тринадцать дел были переданы в суды. По семи из них были вынесены приговоры.

17:20

Международная правозащитная организация Amnesty International принесла частичные извинения за свой отчет, в котором обвинила Украину в том, что военные подвергают опасности мирных жителей. "Amnesty International глубоко сожалеет о гневе и ярости, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике украинских военных", - говорится в электронном письме, направленном в агентство Reuters. При этом правозащитники не намерены отказываться от выводов, изложенных в отчете. "Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно,это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - указывается в заявлении.

16:55

Кая Калласс / LRV nuotr.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин войны России против Украины. Об этом сообщает эстонская медиакомпания ERR со ссылкой на заявление главы правительства. Каллас отметила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии. "Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны", - подчеркнула она.

16:35

Украине удалось вернуть из плена почти 600 человек

С начала создания в Украине Национального информационного бюро удалось вернуть из плена почти 600 украинцев. Об этом его директор Александр Смирнов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. "Из них гражданских чуть больше 100 человек, а все остальные это военные", - подчеркнул он. Кроме того, Смирнов указал, что, по данным полиции, 204 ребенка находятся в розыске, более 4 тысяч детей нашли. Также, по его информации, 5911 украинских детей вывезли на территорию России.

16:10

Россия использовала уже около половины своих военных ресурсов в войне против Украины, а из-за отсутствия микрочипов и других технологий у нее нет возможности производить новые ракеты и технику. Об этом бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал украинским СМИ, передает телекомпания ТСН. "Они (Россия) сейчас воюют на максимуме своих возможностей", - заявил дипломат.

15:40

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против российской атомной промышленности и ядерного топлива. "Российский ядерный террор требует более сильного ответа со стороны международного сообщества", - написал украинский лидер в своем Twitter, сообщив, что он предоставил Мишелю информацию об обстреле российскими войсками территории Запорожской АЭС. В результате удара, нанесенного 5 августа, повреждены, в частности, три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища станции.

Talked with @eucopresident Charles Michel, told about the situation on the battlefield, in particular at the Zaporizhzhia NPP. Russian nuclear terror requires a stronger response from the international community - sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2022

15:15

Российские пропагандисты, пытаясь заблокировать поставки иностранного вооружения Украине, распространяют фейки о "черном рынке оружия", куда, якобы, попадают переданные Киеву вооружения. Как заявил украинскому "24 каналу" советник Зеленского Михаил Подоляк, почти за полгода полномасштабной войны никаких доказательств этого так и не было представлено. "Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль", – подчеркнул он.

14:45

Папа римский приветствовал вывоз зерна из Украины

Папа римский Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск приветствовал вывоз зерна из зоны боевых действий в Украине. Это знак надежды, заявил он на воскресной молитве в Ватикане, который показывает, "что можно вести диалог и добиваться конкретных результатов, которые приносят пользу всем". Он искренне надеется, "что таким образом мы сможем положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", добавил Франциск.

14:25

Согласно утверждениям Минобороны РФ, в Николаевской области Украины российскими войсками уничтожен арсенал с 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных странами НАТО. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, на территории так называемой "ДНР", уничтожено пять складов боеприпасов и пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1". Ударами российской авиации в Харькове, Артемовске и Дзержинске убиты более 300 украинских военнослужащих, отметил Конашенков.

14:00

Смертность в больницах оккупированного российскими войсками Мариуполя выросла более чем в 5 раз. Об этом украинскому "24 каналу" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, за прошедшую неделю только в одной самой маленькой больнице города – скорой помощи – погибли 36 человек. Андрющенко напомнил, что на пике пандемии COVID-19 число умерших во всех больницах Мариуполя не превышало 20 человек в неделю. При этом на тот момент в городе проживало 530 тыс. человек, сейчас их осталось около 130 тыс.

13:25

Убийство украинских военнопленных в Еленовке было спецоперацией России против поставок Украине современного западного оружия, а созданная российскими пропагандистами телекартинка была направлена на дестабилизацию украинского общества и деморализацию украинских военнопленных. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов. "С самого начала этой страшной трагедии и фарса, который мы видели со стороны россиян, – это и было фальсификацией. С первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения", - считает он.

13:05

Советник руководителя администрации президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, призвал Берлин увеличить поставки современного оружия. По его словам, Украине необходимы поставки дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические цепочки и материально-технические склады российских военных, беспилотники, системы ПВО. "Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности снабжения которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения из воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - заявил Подоляк. Украина, отметил он, надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz).

12:45

Российские войска обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

12:15

Разведка Украины: В ОРДЛО идет принудительная мобилизация

С 1 августа на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей началась новая волна принудительной мобилизации украинцев для комплектования подразделений мобилизационного резерва РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку". Тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах, отмечают в ГУР.

11:40

Генштаб Вооруженных сил Украины обновил данные потерь российской армии на утро, 7 августа. Согласно имеющейся информации, потери личного состава составили 42 200 человек - за минувшие сутки было уничтожено 300 российских военных. Кроме того, подбиты три танка (1805 - с начала вторжения), уничтожены пять систем ПВО. Основные потери российские войска понесли на Донецком направлении.

11:05

Черновицкая область - единственный регион в Украине, куда не прилетали ракеты. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, больше всего российские войска нанесли ударов по Луганской области: ее обстреляли четыре тысячи раз. Также сильно пострадали Донецкая область (более трех тысяч обстрелов) и Николаевская (семьсот обстрелов).

10:30

Российские войска нанесли удары по Краматорску и Славянску, сообщили мэры этих городов Александр Гончаренко и Вадим Лях. "Неспокойное утро в Краматорске - били по промзоне. Также обстреляли из РСЗО соседний Славянск, били по частному сектору. К счастью обошлось без жертв", - указал Гончаренко. По словам Ляха, от ударов пострадал частный сектор практически в центре Славянска.

10:00

Получившие ранее разрешение на выход из украинских портов четыре сухогруза с кукурузой, мукой и подсолнечным маслом вышли из портов Одессы и Черноморска, сообщили министерство обороны Турции и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Они направляются в Турцию, КНР и Италию.

The second caravan of 🛳s have sailed from Ukrainian ports. 4 bulk carriers MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY & RIVA WIND have almost 170,000 tons of agricultural products on board. pic.twitter.com/foPeXMQFzA — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 7, 2022

09:10

Британская разведка склонна объяснять тактические и оперативные трудности, с которыми сталкивается российская армия, гибелью на поле боя и смещением со своих постов целого ряда командующих. Как указывается в сообщении Минобороны Великобритании, неудовлетворительные действия вооруженных сил России во время вторжения в Украину дорого обошлись российскому военному руководству, что, вероятно, привело к увольнению по меньшей мере шести российских командующих. Кроме того, по меньшей мере 10 российских генералов погибли на поле боя, указывается в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Q9m6pBivU7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CSsurnK3iR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 7, 2022

08:35

Ночью российскими войсками были обстреляны Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. По словам председателя областной государственной администрации Валентина Резниченко и главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, на Никопольский район обрушились 60 снарядов из "Градов". В результате в Марганце пострадали два человека, 64-летний мужчина доставлен в больницу. Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района обстреляны из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

07:40

На территории Беларуси российские войска, по данным Генштаба ВСУ, разворачивают дополнительные силы и средства ПВО. В утренней сводке руководство украинской армии сообщает также, армия РФ продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлении, также наступательные бои велись на Славянском и Краматорском направлении. Генштаб рассказал о многочисленных обстрелах населенных пунктов из танков, ствольной и реактивной артиллерии как в Донбассе, так и на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях на юге.

06:10

Взрывы в Харькове

Ночью в Харькове снова прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По предварительным данным, Новобаварский и Немышлянский районы были обстреляны ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил градоначальник.

04:55

Российские войска провели наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к востоку и югу от Бахмута в Донецкой области, говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, военнослужащие РФ пытались прорвать украинские оборонительные рубежи к северу, западу и югу от Донецка. В то же время

на юге Украины российская армия не вела наступательные операции, а продолжала оборонительные мероприятия, указали аналитики.

03:40

Урожай / Kai Pilger/Unsplash nuotr.

В 2022 году в Украине будет собрано около 20 миллионов тонн пшеницы, что составляет около двух третей урожая прошлого года, сообщил замминистра сельского хозяйства страны Тарас Высоцкий изданиям немецкой медиагруппы Funke. По его словам, сбор урожая затруднен, в том числе из-за того, что поля в стране остаются заминированными. "На данный момент по меньшей мере 20 фермеров погибли на работе из-за того, что они наехали на мины", - рассказал Высоцкий. Помимо войны падение урожая в этом году связано с засухой, отмечает агентство dpa.

02:30

Украинские порты разрешено покинуть еще 4 судам с продовольствием

Совместный координационный центр ООН по вывозу морем украинской сельхозпродукции, в который входят представители Украины, Турции, России и ООН, выдал четырем судам с продовольствием разрешение на выход из украинских портов 7 августа. Сухогруз MV GLORY с 66 тыс. тонн кукурузы направится в Стамбул, MV STAR HELENA с 45 тыс. тонн муки - в Китай, MV RIVA WIND с 44 тыс. тонн кукурузы - в Искендерун на юге Турции, а MV MUSTAFA NECATI с 6 тыс. тонн подсолнечного масла - в итальянский порт Монополи.

01:20

Экспорт украинской сельхозпродукции из порта "Южный" под Одессой начнется со следующей недели, заявил замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. "Южный" наряду с портами в Черноморске и Одессе входит в "зерновую инициативу" - заключенное между Украиной, Турцией, Россией и ООН соглашение о возобновлении экспорта зерна через Черное море. Рабочий коридор с тремя портами "позволит нам в течение месяца экспортировать 3 млн тонн украинской агропродукции", написал Найем.

00:05

Война России против Украины / AP nuotr.

Зеленский: От оккупации РФ освобождены 1060 населенных пунктов

С начала войны Украине удалось освободить от российской оккупации 1060 населенных пунктов, сообщил в ежедневном видеообращении президент страны Владимир Зеленский. "Абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов", - подчеркнул он. В середине июля глава государства сообщал, что ВСУ освободили 1028 населенных пунктов, еще 2621 оставались, по его словам, оккупированными.

Для подготовки к зиме и "создания условий для возвращения к нормальной жизни" в Украине реализуется совместная с другими странами программа Fast Recovery Plan (План быстрого восстановления. - Ред.), добавил Зеленский. В рамках программы на этой неделе делегация Эстонии посетила Житомирскую область. Там находятся объекты, восстановление которых на себя возьмут эстонские власти.

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