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2022.08.07 05:00

Из-за нестабильной ситуации МИД Литвы не рекомендует жителям отправляться в Израиль и Палестину

LRT.lt РC
LRT.lt, Радио «Cвобода» 2022.08.07 05:00
Израильский военнослужащий у границы сектора Газа
Израильский военнослужащий у границы сектора Газа / AP nuotr.

Учитывая нестабильную ситуацию в сфере безопасности в регионе, министерство иностранных дел не рекомендует гражданам Литвы выезжать в Израиль и Палестину, сообщается в пресс-релизе МИДа.

Израиль утром 6 августа возобновил атаки по сектору Газа, заявив, что это был упреждающий удар по боевикам террористической группировки "Исламский джихад", которая готовилась запустить свои ракеты. Об этом сообщает Reuters.

Военные Израиля попали в три жилых дома, один из которых был полностью разрушен. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 15 убитых и не менее 125 раненых.

В свою очередь Палестина нанесла ответные удары – выпущено не менее 160 ракет. О жертвах со стороны Израиля не сообщается. Ракеты перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Израильская армия готовится к тому, что военная операция в секторе Газа продлится неделю.

Израильские военнослужащие
Израильские военнослужащие / AP nuotr.

Граждан Литовской Республики, находящихся в Израиле и Палестине, министерство иностранных дел Литвы просит сохранять бдительность, следить за новостями, информировать близких о своем местонахождении и руководствоваться официальными рекомендациями властей и экстренных служб страны пребывания.

При необходимости получения срочной консульской помощи, МИД рекомендует обратиться в посольство Литвы в Тель-Авиве, контакты которого и другую актуальную информацию можно найти здесь: https://keliauk.urm.lt/location/izraelis.

Граждане Литвы, находящиеся в Палестине, вправе обращаться за консульской помощью в дипломатическое представительство или консульское учреждение любой другой страны Европейского Союза; контакты и другую актуальную информацию можно найти здесь: https://keliauk.urm.lt/location/palestina.

Внешнеполитическое ведомство напоминает также, что в нерабочие часы посольства Литвы в Израиле граждане могут получить первичную консультацию по вопросам срочной консульской помощи по общему телефону министерства иностранных дел +370 5 236 2444 и по электронной почте pilieciai@urm.lt.

Израильский военнослужащий у границы сектора Газа
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