Государство покроет учебу литовцев, поступивших в лучшие университеты мира

19 литовских студентов стали лауреатами конкурса «Kitas 100» («Следующие 100»), их обучение в лучших университетах мира будет финансироваться государством, сообщает Министерство образования, науки и спорта Литвы.

После окончания лауреаты конкурса обязуются вернуться в Литву и применить свои знания на родине, проработав здесь не менее трех лет.

«Ежегодно собирается группа сильных студентов, поступивших в ведущие высшие учебные заведения, поэтому государство стремится максимально способствовать их учебе, дать им возможность успешно их окончить. Мы будем ждать, когда эти молодые люди вернутся и используют свои таланты на благо Литвы», — отметил вице-министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

Гинтаутас Якштас / L. Penek/LRV nuotr.

Победителям конкурса предоставляются стипендии для оплаты обучения в университетах, входящих в двадцатку лучших вузов мира. Из 19 победителей этого года 15 были приняты в вузы в этом году, остальные начали обучение раньше. Всего заявки подал 51 человек.

Поддержку в этом году получают 6 студентов, поступивших в Кембриджский университет (Великобритания), 4 — в Оксфордский университет (Великобритания), а также поступившие в Колумбийский университет (США), Венский университет музыки и исполнительского искусства (Австрия), частную школу моды Polimoda (Италия), частную школу моды Esmod (Франция), Музыкальный колледж Беркли (США), Университетский колледж Лондона (Великобритания) и Имперский колледж Лондона (Великобритания).

При выборе победителей конкурса комиссия оценивала место выбранного участником вуза в международных рейтингах, личную мотивацию, рекомендательные письма и резюме.

Конкурс «Kitas 100» организуется уже в пятый раз. За первые четыре года программы из 86 студентов, получивших стипендии, 39 уже окончили обучение, 8 лауреатов конкурса продолжают обучение на следующей ступени, 2 проходят стажировку.

Новая газета - Балтия