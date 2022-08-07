Кевина Спейси обязали заплатить $31 млн авторам сериала "Карточный домик" за скандал о домогательствах

Судья в США обязал американского актера Кевина Спейси заплатить почти 31 миллион долларов студии MRC, снявшей для Netflix популярный сериал "Карточный домик".

Решение было принято еще в 2020 году, но стало известно о нем только в понедельник, когда юристы студии подали в суд ходатайство об утверждении выплаты.

С 2017 года актер столкнулся с несколькими обвинениями в сексуальных домогательствах. Сам он отрицал какие-либо правонарушения.

На фоне скандальных разбирательств репутация 62-летнего Спейси серьезно пострадала: его уволили из сериала "Карточный домик" и вырезали сцены с его участием из нескольких уже снятых фильмов.

Разбирательства по делу Кевина Спейси последовали за скандалом с голливудским продюсером Харви Вайнштейном по мере того, как движение #MeToo набирало обороты.

Ущерб "Карточного домика"

Блестящая карьера дважды оскароносного актера Кевина Спейси оборвалась накануне выхода последнего сезона хитового сериала "Карточный домик".

Его уволили из шоу, сценарий последнего сезона спешно переписали и обвинили в создании "токсичной" рабочей среды на съемочной площадке, якобы из-за грубых комментариев и прикосновений к молодым сотрудникам без их согласия.

По утверждению студии MRC, она понесла значительные издержки из-за исключения главного актера из шоу и переделывания целого сезона.

В 2019 году студия подала иск о возмещении ущерба, заявив, что поведение Спейси нарушает политику студии в отношении сексуальных домогательств.

В феврале 2020 года в ходе 8-дневного процесса за закрытыми дверями суд заслушал больше 20 человек и пятью месяцами позже вынес решение на 46 страницах, остававшееся конфиденциальным до нынешнего момента.

Однако петиция, поданная MRC в Верховный суд Лос-Анджелеса в понедельник, подтверждает, что решение было вынесено в пользу студии. Спейси и его продюсерским компаниям M Profitt Productions и Trigger Street Productions было приказано возместить ущерб, гонорары адвокатов и судебные издержки.

Спейси обжаловал это решение, но в июле этого года ему отказали.

Суть секс-скандала



Первым о приставаниях Спейси в октябре 2017 год рассказал актер Энтони Рапп. Речь шла о событиях 30-летней давности, Раппу на тот момент было 14 лет.

Спейси тогда выступил с заявлением о том, что не помнит эту встречу и принес Раппу "самые искренние извинения за то, что было бы крайне неуместным поведением в состоянии алкогольного опьянения".

Вскоре с похожими обвинениями выступил американский кинорежиссер Тони Монтана. По его словам, Спейси приставал к нему в баре в Лос-Анджелесе в 2003 году.

В ноябре 2017 года руководство лондонского театра "Олд Вик" сообщило о 20 жалобах на непристойное поведение Спейси от нынешних и бывших сотрудников театра. Спейси 11 лет был художественным руководителем "Олд Вика".

О домогательствах заявила также телеведущая Хизер Анру - якобы Спейси в 2016 году напоил ее несовершеннолетнего сына в ресторане, после чего стал домогаться. В результате Спейси предъявили обвинения в развратных действиях и оскорбительном поведении.

В 2019 году прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения со Спейси по делу сына Анру.

Ни одного вердикта по обвинениям против Спейси суды так и не вынесли - либо истцы отозвали свои претензии, либо прокуратура отзывала иски за истечением срока давности или недостатка доказательств.

А в июне этого года на этот раз в лондонском Королевском суде начались слушания по делу о сексуальных преступлениях, предположительно совершенных Спейси. Итогом первого заседания стало его освобождение под залог без дополнительных условий.

62-летнему Спейси предъявлены обвинения по четырем эпизодам в сексуальном насилии в отношении трех мужчин. Ему также грозит пятое обвинение в принуждении еще одного мужчины к сексу с проникновением.

Все эпизоды, по версии обвинения, произошли в период с 2005 по 2013 год. Суд не предоставил подсудимому опции признать или не признать свою вину, как это делается в обычной практике.

В мае прошлого года стало известно, что после трехлетнего перерыва в карьере из-за секс-скандала Кевин Спейси возвращается на сцену в качестве главного героя в новом фильме итальянского режиссера Франко Неро L"uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал бога")

Спейси играет детектива, расследующего дело педофила, ошибочно обвиненного в преступлении.

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