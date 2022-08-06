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Польские телеканалы будут ретранслироваться на большей части Литвы, чем прежде

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BNS 2022.08.06 10:14
TVP Wilno
TVP Wilno / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как сообщает Литовский центр телерадиовещания, согласно договору с польским общественным вещателем, польские телепрограммы можно будет смотреть на в три раза большей территории Литвы, чем раньше.

По договоренности с польским общественным вещателем Telewizija Polska S.A. (TVP), в начале августа были расширены ретрансляции TVP Wilno, TVP Polonia, TVP Info, TVP Historia 2, TVP World и Belsat TV по бесплатным эфирным сетям.

По данным центра, ранее эти телепрограммы транслировались в юго-восточном регионе Литвы и и их могли бесплатно смотреть около 21 процента населения страны.

С установкой большего количества телепередатчиков и расширением зоны ретрансляции, вышеупомянутые программы теперь могут принимать бесплатно через антенну на 66 процентах территории Литвы, где проживают 70 процентов жителей.

Телевизионный пульт
Телевизионный пульт / E. Blaževič/LRT nuotr.

Программы, созданные TVP, можно принимать с помощью комнатной или наружной антенны в следующих регионах страны: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе с соответствующими районами, в Висагинском, Калварийском, Нерингском самоуправлениях, а также в Шальчининкском, Ширвинтском, Тракайском, Швенчёнском, Игналинском, Зарасайском, Варенском, Друскининкском, Лаздийском, Мариямпольском, Пренайском, Вилкавишкском, Шакяйском, Юрбаркском, Йонавском, Кретингском, Мажейкском районах.

Они также видны на большей части Рокишкского, Утянского, Молетского, Укмяргского, Кедайнского, Расяйнского, Юрбарского, Шилутского, Ретавского, Плунгесского, Тельшяйского, Скуодского и Акмянского районов.

TVP Wilno
Телевизионный пульт
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