Пограничники за сутки не пропустили в Литву 89 мигрантов со стороны Беларуси

За минувшие сутки пограничники на границе Литвы с Беларусью задержали и развернули обратно в Беларусь 89 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в страну, сообщила в субботу Служба охраны госграницы Литвы.
На латвийской границе в пятницу не было зафиксировано попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в четверг развернули 75 мигрантов.
За период с 3 августа прошлого года, когда Служба охраны госграницы получила право не впускать в страну нелегальных мигрантов, почти 11,8 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси.
В прошлом году наибольшее количество не пропущенных мигрантов в сутки составило 342, в этом году – 109.
В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно проникли почти 4,2 тыс. мигрантов.
Наплыв мигрантов из Беларуси, начавшийся примерно год назад, Литва называет гибридной атакой минского режима.