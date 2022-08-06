Пограничники за сутки не пропустили в Литву 89 мигрантов со стороны Беларуси

За минувшие сутки пограничники на границе Литвы с Беларусью задержали и развернули обратно в Беларусь 89 мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в страну, сообщила в субботу Служба охраны госграницы Литвы.

На латвийской границе в пятницу не было зафиксировано попыток незаконного пересечения границы, а польские пограничники в четверг развернули 75 мигрантов.

За период с 3 августа прошлого года, когда Служба охраны госграницы получила право не впускать в страну нелегальных мигрантов, почти 11,8 тыс. из них не смогли попасть в Литву из Беларуси.

В прошлом году наибольшее количество не пропущенных мигрантов в сутки составило 342, в этом году – 109.

В прошлом году из Беларуси в Литву незаконно проникли почти 4,2 тыс. мигрантов.

Наплыв мигрантов из Беларуси, начавшийся примерно год назад, Литва называет гибридной атакой минского режима.