Хроника путинской войны. Глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 6 августа.

На 164-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 6 августа (время вильнюсское).

20:45

Папа римский Франциск может посетить Украину уже перед поездкой в Казахстан в сентябре. Об этом заявил украинский посол в Ватикане Андрей Юраш. По его словам, Украина ждала визита понтифика в течение многих лет, особенно - с начала войны. "Буду рад приветствовать его перед его поездкой в Казахстан", - написал Юраш в Twitter. Франциск приедет в столицу Казахстана - Нур-Султан - по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября.

“I am veryClose to🇺🇦&want toExpress thisCloseness thought myVisit to🇺🇦” -important words of PopeFrancis @Pontifex expressed during today’sMeeting withHolyFather.🇺🇦for many years&especiallySinceStart ofWar has beenWaiting forPope &’ll be happy toGreetHim beforeHisTrip toKazakhstan pic.twitter.com/livjRfzEA1 — Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022

20:00

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выразил серьезную озабоченность в связи с обстрелом Запорожской АЭС, заявив, что он свидетельствует о риске ядерной катастрофы. "Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.

19:07

"Замглавы администрации" Новой Каховки: Виталий Гура умер после покушения

"Глава районной администрации" временно оккупированной войсками РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что его заместитель Виталий Гура умер после покушения. "Погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь", - заявил Леонтьев. Позднее эту информацию подтвердила "заместитель главы временной администрации Херсонской области" Екатерина Губарева. "Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений", - написала она.

18:36

Северная Македония поставит Украине танки и самолеты. Об этом сообщил в Тwitter cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Друг познается в беде", - написал он, добавив, что многие страны сегодня проявляют "больше мужества, чем половина G20". "Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП - важно, какое у тебя сердце", - отметил Подоляк. "Мы никогда этого не забудем", - добавил он.

Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши 🇺🇦 плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

17:59

Судно с украинской кукурузой прибыло в Стамбул

Судно Navi Star с украинской кукурузой прибыло в Стамбул. Это следует из данных портала Marine Traffic. По его информации, Navi Star бросил якорь на стоянке BOSPHORUS N ANCH, у входа в пролив Босфор. Судно должны досмотреть в Стамбуле представители центра по контролю за экспортом украинского зерна. Кукуруза на борту предназначена для доставки в Рингаскидди (Ирландия).

17:35

Двойной обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 5 августа вызвал серьезный риск для ее безопасного функционирования. Об этом сообщили в Telegram Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". В результате атаки на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех действующих энергоблоков. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус, указали в "Энергоатоме". По его данным, остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. В Киеве 5 августа назвали обстрелы ЗАЭС провокацией РФ, российские госСМИ обвинили ВС Украины.

17:15

Болгария продолжает выдавать турвизы гражданам РФ, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам. Об этом сообщили в посольстве Болгарии в Москве. "Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась", - цитирует представителя посольства ТАСС. Собеседник агентства также опроверг, что приостановлена выдача виз российским владельцам недвижимости. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что консульская служба Болгарии в РФ на неопределенный срок приостанавливает прием документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

14:55

Глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского в Москве с симптомами отравления. Как сообщил Telegram-канал Baza, его доставили в столицу РФ из Крыма в Москву спецбортом. Состояние Baza оценивается как критическое.

66-летний Сальдо - украинец по происхождению. Он был мэром Херсона с 2002 по 2012 годы, затем до 2014 года - депутатом парламента от партии экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году Сальдо проиграл выборы на пост мэра Херсона. Вскоре после оккупации РФ значительной части южной Украины Сальдо был назначен российской стороной главой военной администрации в Херсоне.

14:35

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке заявляет об уничтожении двух украинских СУ-25 в воздушном бою в районе Солнцево Кировоградской области и еще одного Су-25 в районе Радгоспного Херсонской области. Также утверждается о ликвидации под Харьковом взвода РСЗО "Ольха" и американских HIMARS, уничтожении близ Запорожья крупного склада горючего ВСУ и об ударах авиации и артиллерии РФ по позициям армии Украины в Херсонской и Днепропетровской областях.

14:05

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что пресекла деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области. По данным спецслужбы, двое злоумышленников осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в Николаевской области: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ.

В результате действий агентурной сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры, указывается в сообщении СБУ. В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13:35

Война России против Украины / AP nuotr.

По мнению нидерландского журналиста и биографа президента Украины Владимира Зеленского Стивена Дерикса, российские спецслужбы создали себе совершенно ложный образ Украины. "Путин думал, что Украину легко завоевать, поскольку в этой стране нет стабильности и много коллаборационистов", - заявил Дрикс в интервью ntv.de. Зеленскому, однако, удалось объединить украинцев перед лицом войны. Ну, а что касается населения, то тут Путин давно проиграл, отметил нидерландский журналист.

13:00

Войска РФ могли заминировать Запорожскую АЭС - источник издания The Insider

Российские войска, захватившие в марте Запорожскую атомную электростанцию, могли заминировать ее территорию. Об этом написало издание The Insider со ссылкой на собственные источники на оккупированной станции. Один из его собеседников рассказал о прибытии 2 августа на территорию АЭС колонны российских военных грузовиков, которые остановились между первым и вторым энергоблоками. Через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через его грузовые ворота.

Источник полагает, что машинный зал был заминирован. На видео, опубликованном The Insider, видно, как грузовики заезжают на станцию. Второй источник издания говорит о том, что территория вокруг станции заминирована ВС РФ. Численность российской группировки, размещенной на Запорожской АЭС, он оценивает в 500 российских солдат, оснащенных БТРами, зенитными установками и средствами радиохимической разведки.

12:35

Лагерь в колонии Перевальска в Луганской области, где удерживали порядка 130 российских военнослужащих за отказ участвовать в войне с Украиной, закрыли. Сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале адвокат Максим Гребенюк со ссылкой на сведения, полученные от выбравшихся из СИЗО солдат. Покинувшие ранее "спеццентр" в Брянке военнослужащие подтвердили информацию The Insider. По данным источника издания, вагнеровцы тоже уехали из лагеря. По его словам, начали "эвакуировать всех без разбора". Отец одного из "отказников" рассказывал, что из Брянки всех солдат увезли в колонию в Перевальске, после чего его сын пропал. Ранее один из военнослужащих передал The Insider, что 20 пленным удалось выбраться из "спеццентра", но лишь двое подали заявления в Следственный комитет (СК) - остальные боятся.

11:00

Британская военная разведка полагает, что войне в Украине скоро войдет в новую фазу. В отчете, опубликованном Минобороны в Лондоне, указывается, что наиболее тяжелые бои переместятся на почти 350-километровый фронт, который тянется параллельно Днепру от окрестностей Запорожья на юго-запад до Херсона. По данным разведки, российские силы с большой вероятностью собираются на юге Украины в ожидании украинского контрнаступления или, возможно, готовясь к собственной атаке. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков и артиллерии продолжают передвижение из Донбасса в направлении юго-запада.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022

09:55

В результате ночного обстрела Николаева два человека получили тяжелые ранения, повреждены жилые здания, указывает Николаевская ОВА. Зафиксированы также обстрелы поблизости от сел Поляна, Степное, Широкое, Красная Долина. Периодически обстреливается Широковская община Баштанского района. Так, накануне поздним вечером обстрелам подверглись с. Красная Долина Широковской общины.

09:05

Число детей, погибших в ходе войны, увеличилось до 361, более 702 получили ранения, сообщил Офис генпрокурора Украины. Так, стало известно, что 22 марта при обстреле Изюма Харьковской области смертельные ранения получил 6-летний мальчик, а 21 июня в результате обстрелов села Малые Проходы также Харьковской области погиб 12-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2211 учебных заведений, при этом 230 из них разрушены полностью.

08:00

В Донецкой области в результате российских ударов накануне были убиты пять гражданских жителей, еще 14 человек ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко: "За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Опросном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения".

07:10

За прошедший сутки российские войска вели наступление на Бахмутском и Авдеевском направлении в Донбасса, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Впрочем, Генштаб отмечает, что враг "успеха не имел, отошел". Обстрелы из танков и разных типов артиллерии совершались в районах населенных пунктов Лиманы, Прибужское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Апрельское, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаев. Авиаудары по украинским позициям нанесены в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого. На Слобожанском направлении противник "проводил дистанционное минирование местности".

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

06:15

По данным Конференции ректоров вузов Германии (HRK), по состоянию на июнь около 21 000 украинских студентов выразили заинтересованность в обучении в ФРГ. Об этом заявил президент HRK Петер-Андре Альт (Peter-Andre Alt). По его словам, это не самые точные цифры, поскольку сложно понять, сколько из этих человек в реальности останутся в Германии. "Большинство украинских беженцев имеют хорошие предпосылки для учебы, как с точки зрения формальностей, таких как важные документы, так и с точки зрения квалификации", - указал Альт.

05:50

Оперативное командование "Юг" сообщило, что за сутки ВСУ уничтожили шесть российских складов с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Кроме того, военные рассказали об ударах по двум пунктам управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, командно-наблюдательному пункту в Брускинском и по району сосредоточения вооружения и техники в Олешках.

04:45

Обстрел Никополя

Город Никополь в Днепропетровской области подвергся обстрелу, сообщил глава администрации Никопольского района Евгений Евтушенко. Он не привел никаких сведений о пострадавших и ущербе и призвал сограждан сохранять спокойствие.

04:05

Армия РФ едва ли установила полный контроль над поселком Пески в Донецкой области, поскольку российские и украинские силы обменивались плотными артиллерийскими обстрелами в этом населенном пункте, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, российские войска провели штурмы населенных пунктов южнее Бахмута, но не добились успеха, а также безуспешно пытались продвинуться к селу Лозовое в Херсонской области, вероятно, нацелившись на украинский плацдарм на реке Ингулец, указали аналитики.

По сведениям ISW, в Омской и Самарской областях РФ формируют новые добровольческие батальоны для отправки на войну.

03:05

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что установили личность российского военнослужащего, который на видео пытал и убил пленного украинского военнослужащего. По словам расследователей, истязателем, которого обнаружили на нескольких других видео, оказался 29-летний уроженец Тувы из батальона "Ахмат" Очур-Суге Монгуш. Мужчина, с которым расследователям удалось поговорить, признал, что на одном из видео изображен именно он, однако заявил, что не причастен к пыткам и резонансному убийству.

02:05

Власти Харькова заявили о взрывах

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. "Предварительно прилетело в Слободской район. Спасатели уже там. Пока информации о пострадавших нет", - сообщил градоначальник. Терехов не указал, что стало причиной взрывов.

01:50

Директор украинского офиса правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук уволилась на следующий день после доклада о тактике ВСУ и угрозе для мирных жителей. "Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно <...> Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий", - объяснила Покальчук свое решение.

01:05

Задержанный в июне в самопровозглашенной "ДНР" гражданин США Суэди Мурекези отверг предъявленные ему обвинения в разжигании межнациональной розни, сообщил агентству ТАСС его адвокат Сергей Литвишко. "Моему подзащитному вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля - начале марта этого года. Следствие предъявило ему обвинение в разжигании межнациональной розни, однако вину в инкриминируемом преступлении он не признает", - сказал адвокат. По словам Мурекези, он случайно оказался на митингах, участие в которых ему вменяется. "В военных действиях на территории "ДНР" он не участвовал, а подрабатывал в ночных клубах Херсона", - подчеркнул юрист.

00:05

Зеленский призвал к санкциям в отношении атомной отрасли РФ

Владимир Зеленский / AP nuotr.

В своем ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российской атомной отрасли из-за ситуации на Запорожской АЭС.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всех в Европе - они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день", - заявил Зеленский, напомнив, что это самая крупная АЭС в Европе. "Любые обстрелы этого объекта - это откровенное дерзкое преступление, акт террора. Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС", - указал президент Украины. Он назвал обстрел станции "аргументом в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли - от Росатома до всех связанных компаний и лиц". "Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - заключил Зеленский.