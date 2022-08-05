Иван Ургант

Новости

1 ч. назад

Ургант, Эрнст и "Би-2" попали в список "агентов иностранного влияния"

Висагинас

Новости

1 ч. назад

Висагинские школьники успешно сдали экзамен по математике - учитель объясняет, с чем это связано

Российское телевидение

Новости

2 ч. назад

«Любой россиянин опасен». В Латвии опасаются приезда 250 российских журналистов

А. Палецкис

Новости

3 ч. назад

Против ассоциации Палецкиса начато расследование

Вильнюс

Новости

4 ч. назад

В Литве - 1373 новых случаев коронавируса, смертей не зафиксировано

Александр Лукашенко

Новости

5 ч. назад

Будрис: обещание Лукашенко предоставить гражданство «порядочным и добрым» соседям - это пропаганда

Лорета Ашоклене

Новости

6 ч. назад

Главный эпидемиолог Ашоклене покидает Минздрав

Акция протеста в США против войны России в Украине

Новости

6 ч. назад

Литва планирует ввести запрет на ведение бизнеса с Россией - предприниматели опасаются последствий

Альгирдас Палецкис

Новости

6 ч. назад

Глава ДБГ: посещающие Минск и Москву сторонники Палецкиса понимают, что делают

Людмила Путина

Новости

7 ч. назад

Расследование: Миллиарды за молчание. Куда пропала Людмила Путина?

Оспа обезьян, тест

Новости

8 ч. назад

В Литве подтверждены еще два случая заболевания оспой обезьян

Школа

Новости

23 ч. назад

Учительницу по доносу учеников приговорили к условному сроку за фейки

Калининград на карте

Новости

23 ч. назад

Литва близка к решению проблемы с платежами за Калининградский транзит

Украинские военные беженцы (иллюстративное фото)

Новости

1 д. назад

В Литву из Молдoвы переезжают еще семь украинских беженцев

Леонид Кучма

Новости

1 д. назад

Леонид Кучма: самое большое желание Путина сейчас - чтобы вторжения вообще не было

Кафедральный собор

Новости

1 д. назад

В Литве впервые пройдет международный фестиваль военных оркестров

Новости

2022.08.05 15:15

Ургант, Эрнст и "Би-2" попали в список "агентов иностранного влияния"

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.05 15:15
Иван Ургант
Иван Ургант / Shutterstock.com

Созданная на днях "Группа по расследованию антироссийских действий" (ГРАД) в сфере культуры составила список "агентов иностранного влияния" и их "пособников" в госструктурах. Инициатором идеи выступила партия "Справедливая Россия – За правду".

В список "агентов" включили телеведущего Ивана Урганта и его "пособника" гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссёра Александра Молочникова и его "пособника" директора Большого театра Владимира Урина, а также группу "Би-2" в качестве "агента".

Первое заседание ГРАДа прошло 3 августа. В нём приняли участие сенаторы, депутаты от различных партий, а также деятели искусства, например писатель Захар Прилепин, который возглавил встречу.

Прилепин высказал мнение, что большинство деятелей культуры в России заняли "антинародную позицию" после аннексии Крыма в 2014 году. "Либеральные художники" получили слишком много свободы, и в результате через них "Запад пагубно влияет на россиян". Участники ГРАДа предложили "зачищать" культурное пространство от непатриотично настроенных деятелей. Подробнее об этом заседании мы рассказывали в программе "Человек имеет право".

Как отмечает "Парламентская газета", 4 августа участники ГРАДа отправили запросы руководству Первого канала, Большого театра, а также в Минкультуры, Минцифры и Минспорта. Согласно документам, ГРАД попросила рассмотреть вопросы о прекращении сотрудничества с Ургантом, Молочниковым и искусствоведом Александром Васильевым, и выяснить обстоятельства приглашения "Би-2" для выступления на Суперкубке России – 2022 по футболу.

"Все то, что выходит на большие экраны, сцены, выставочные залы, должно быть под контролем государства – это очевидно" – так объяснил создание списка актёр Дмитрий Певцов.

Избежать увольнения Ургант, Молочников и другие могут, если публично поддержат "специальную военную операцию" в Украине, подчеркнул депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Радио "Свобода"

# Культура
Висагинас
1 ч. назад

Висагинские школьники успешно сдали экзамен по математике - учитель объясняет, с чем это связано

Российское телевидение
2 ч. назад

«Любой россиянин опасен». В Латвии опасаются приезда 250 российских журналистов

А. Палецкис
3 ч. назад

Против ассоциации Палецкиса начато расследование

Вильнюс
4 ч. назад

В Литве - 1373 новых случаев коронавируса, смертей не зафиксировано

Александр Лукашенко
5 ч. назад

Будрис: обещание Лукашенко предоставить гражданство «порядочным и добрым» соседям - это пропаганда

Лорета Ашоклене
6 ч. назад

Главный эпидемиолог Ашоклене покидает Минздрав

Акция протеста в США против войны России в Украине
6 ч. назад

Литва планирует ввести запрет на ведение бизнеса с Россией - предприниматели опасаются последствий

Альгирдас Палецкис
6 ч. назад

Глава ДБГ: посещающие Минск и Москву сторонники Палецкиса понимают, что делают

Людмила Путина
ВИДЕО
7 ч. назад
ВИДЕО

Расследование: Миллиарды за молчание. Куда пропала Людмила Путина?

Оспа обезьян, тест
8 ч. назад

В Литве подтверждены еще два случая заболевания оспой обезьян

Калининград на карте
2022.08.04 16:54

Литва близка к решению проблемы с платежами за Калининградский транзит

Висагинас
2022.08.05 14:46

Висагинские школьники успешно сдали экзамен по математике - учитель объясняет, с чем это связано

Акция протеста в США против войны России в Украине
2022.08.05 10:07

Литва планирует ввести запрет на ведение бизнеса с Россией - предприниматели опасаются последствий

Людмила Путина
ВИДЕО
2022.08.05 09:11
ВИДЕО

Расследование: Миллиарды за молчание. Куда пропала Людмила Путина?

Школа
2022.08.04 17:16

Учительницу по доносу учеников приговорили к условному сроку за фейки

А. Палецкис
2022.08.05 13:15

Против ассоциации Палецкиса начато расследование

Оспа обезьян, тест
2022.08.05 08:27

В Литве подтверждены еще два случая заболевания оспой обезьян

Альгирдас Палецкис
2022.08.05 09:38

Глава ДБГ: посещающие Минск и Москву сторонники Палецкиса понимают, что делают

Российское телевидение
2022.08.05 13:48

«Любой россиянин опасен». В Латвии опасаются приезда 250 российских журналистов

Лорета Ашоклене
2022.08.05 10:32

Главный эпидемиолог Ашоклене покидает Минздрав