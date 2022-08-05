«Любой россиянин опасен». В Латвии опасаются приезда 250 российских журналистов

Служба госбезопасности Латвии обнародовала предупреждение о риске для национальной безопасности, исходящем от независимых российских СМИ и отдельных журналистов, нашедших в Латвии убежище.

Любой россиянин опасен



Об этом Латвийское радио сообщило в конце июля. Мы попросили Службу госбезопасности уточнить, о каких рисках идет речь. Приводим официальный ответ целиком:

«В нынешних геополитических обстоятельствах, когда Россия развязала военные действия в Украине и продолжает осуществлять все более агрессивную внешнюю политику по отношению к странам Запада, СГБ в сотрудничестве с Государственной погранохраной, Государственной полицией, Управлением по делам гражданства и миграции, а также другими службами ведет усиленный контроль иностранцев, въезжающих в Латвию из России и ее ближайшей союзницы Беларуси, а также осуществляет другие мероприятия для снижения установленных рисков национальной безопасности Латвии. По оценке СГБ в данный момент с рисками связан въезд любого лица из указанных государств, независимо от профессиональной принадлежности.

СГБ прогнозирует, что Россия что деятельность в Латвии российских независимых СМИ, направленная против режима Путина, заставит российские властные органы обратить повышенное внимание и на нашу страну, а в связи с этим может возрасти интенсивность разведывательно-информационной деятельности России, направленной против Латвии.

Учитывая это, начало деятельности российских СМИ в Латвии, во-первых, связано с разведывательными рисками. Поскольку эти медийные компании и журналисты длительно работали в стране-агрессоре, не исключаются связи отдельных СМИ, начавших работу в Латвии, или их представителей, с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрировавших СМИ в Латвии.

Во-вторых, въезд представителей российских СМИ в Латвию связан с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. Россия годами вела целенаправленные и систематические мероприятия для влияния на информационное пространство и деятельность СМИ в своих интересах, в связи с этим сохраняется риск, что в контент, созданный отдельными журналистами или СМИ, будут включены нарративы, направленные против стран Запада, в том числе, против Латвии.

СГБ информировала высшие государственные должностные лица и ответственные учреждения об идентифицированных рисках».

Пусть едут в Польшу



Много ли в Латвии российских журналистов? На заседании парламентской Комиссии по международным делам 2 августа парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство») сообщила, что в латвийских представительствах выдано 247 виз сотрудникам российских независимых СМИ и 206 — членам их семей. Визы получили представители как международных СМИ — BBC, «Deutsche Welle», Радио Свобода и «Настоящее время», так и независимых изданий, таких как «Медуза», «Новая газета» и «Дождь». В Латвии нашли приют 23 независимых российских СМИ, в том числе телеканал «Дождь», «Новая газета. Европа». Здесь несколько лет работает «Медуза», зарегистрировано издание The Insider, «Важные истории» и открываются корпункты закрытых в России западных СМИ.

Заявление спецслужбы дало повод политикам Национального объединения возражать против присутствия независимых российских журналистов-эмигрантов в Латвии в принципе.

На том же заседании комиссии по международным делам Депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) выразил сомнение, что «нам нужно стимулировать русскую среду с такими журналистами, которые поучают нас, что памятник (Советским воинам-освободителям Латвии — М.К.) сносить не нужно». Депутат добавил, что не понимает, почему иностранные журналисты не могут отправиться в другие европейские страны: в Польшу, Венгрию или Швецию. Позже в чате удаленного заседания комиссии он резюмировал: «Может быть, главная причина все же в том, что здесь есть русская среда, в которую они могут легко включиться?»



«Я надеюсь, что в Латвии прекратят работу любые предприятия Российской Федерации, — заявил Домбрава, — Им здесь не место. Так же нам надо следить с большой опаской за любым гражданином Российской Федерации, который уже прибыл или планирует прибыть в Латвию. И в их случае мы должны быть очень внимательными, принимая во внимание все угрозы для безопасности, их действительно пламенную поддержку политики, реализуемой Путиным, и принимая во внимание, что многие из тех, кто сегодня стремится въехать в Европу, тесно связаны с ЧК».

Его однопартиец, председатель комиссии Рихард Колс высказал мнение, что необходимо установить абсолютный запрет на въезд граждан России в Евросоюз.

Это надуманный предлог



Угрожают ли российские независимые журналисты латвийскому инфопространству? «Ответ однозначный: нет», — говорит исследователь дезинформации в проекте «Лаборатория цифровых исследований» (DSR Lab) аналитического центра Atlantic Council Ника Алексеева.



«Угрозой можно назвать дезинформацию, которую мы таковой можем назвать недвусмысленно. Не все, с чем мы не согласны, это дезинформация. Ею является только стратегическая ложь или манипуляция с определенной целью. Основных целей у нее две: введение людей в заблуждение и сеяние неуверенности и неопределенности. Особенно эффективно она работает в информационном вакууме. Например, вспомним о кампаниях вакцинации против ковида. Мы долго ждали вакцин как спасения, и государство не удосужилось ничего о них рассказать. Никто не думал, что люди будут сомневаться в их безопасности. Этим воспользовались вакцинные скептики. Но я не вижу, как СМИ, которые работают по всем журналистским канонам, которые занимаются информированием, а не стратегическим введением людей в заблуждение, могут нанести ущерб информационному пространству», — поясняет эксперт.

По мнению Ники Алексеевой, усиление пропагандистской агрессии в связи с деятельностью на территории Латвии журналистов, которых российская власть считает своими врагами, — надуманная проблема.

Если российской власти нужно оказать на кого-то давление по причинам, известным, как правило, только одному человеку, она его и оказывает. Независимые СМИ, находящиеся здесь — это только один из предлогов, который она использует.



«Близко соседствуя с Россией, мы всегда находимся под давлением, — считает эксперт, — рычагов давления много, и все будут использованы. Но вряд ли мы спокойно жили бы, если бы российских журналистов здесь не было».

Могут ли независимые российские СМИ, которые работают в Латвии, нести сюда кремлевские нарративы? Ника Алексеева считает, что едва ли. В первую очередь, потому что они продолжают концентрироваться на российской аудитории. «Целевая аудитория той же «Новой газеты. Европа», как рассказывал на одном из семинаров ее главный редактор, — это не согласные с действиями режима россияне, как настоящие, так и бывшие, разъехавшиеся по разным странам: Грузии, Азербайджану, Армении, Израилю, Турции. Латвийские читатели точно не рассматриваются, и я сомневаюсь, что страны Балтии в целом интересны редакции».

Алексеева признает, что отдельных журналистов, редакторов могут вербовать и шантажировать «родные» спецслужбы, и они могут совершать какие-то действия под давлением, нечаянно или с умыслом способствовать дезинформации.

«Но также нам надо понять, что пропаганда всегда была и будет, — говорит она, — и нельзя сваливать всю вину за нее на одну группу профессионалов, которые якобы могут стать для нее дополнительным каналом. Латвийские государственные органы должны сами, опираясь на факты, говорить со своим обществом».



"Новая газета - Балтия"