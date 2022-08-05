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2022.08.05 10:07

Литва планирует ввести запрет на ведение бизнеса с Россией - предприниматели опасаются последствий

АШ
Аугустинас Шемялис, Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2022.08.05 10:07
Акция протеста в США против войны России в Украине
Акция протеста в США против войны России в Украине / Shutterstock.com

Предложение запретить литовским компаниям вести бизнес с Россией может привести к непредвиденным вторичным последствиям, предупреждают представители промышленности. По их словам, лишь немногие фирмы торгуют с Россией, но многим из них для того, чтобы доставить свои товары в Азию, необходим транзит через эту страну.

После вторжения России в Украину тысячи иностранных компаний приостановили свою деятельность в стране, что поставило под угрозу пять миллионов рабочих мест. Но некоторые остались. Среди них - 73 литовские компании, которые, по данным Министерства экономики, все еще работают в России. Они инвестировали в Россию около 103 миллионов евро. Большая часть этих денег вложена в торговые и производственные компании.

"В целом на Россию приходится лишь один процент от общего объема инвестиций Литвы в другие страны, что, конечно, очень мало", - говорит Ева Валешкайте, вице-министр экономики.

В Литве работает более 300 россйских компаний. В основном это малые предприятия, их инвестиции в Литве составляют почти 300 миллионов, в основном в недвижимость.

Сладости с изображением президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге
Сладости с изображением президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге / AP

Но статистика показывает лишь верхушку айсберга, считают в Службе по расследованию финансовых преступлений. Часть российских денег может поступать через офшоры и компании, зарегистрированные за пределами России.

"Это компании, зарегистрированные где-то в Евросоюзе, в оффшорных странах, и довольно часто это российские граждане, которые имеют второе или третье гражданство. Это могут быть швейцарцы или британцы. Тогда связь с Россией или Беларусью трудно обнаружить", - говорит заместитель директора службы Миндаугас Петраускас.

Эксперты по борьбе с отмыванием денег также говорят о целенаправленном направлении российских средств через Литву.

"Есть попытки перевести средства из России, используя страны-посредники, которыми часто являются страны Балтии", - говорит Эймантас Витувис, руководитель Центра по предотвращению отмывания денег.

Аналитик Марюс Лауринавичюс утверждает, что российские предприятия за рубежом используются Москвой для сбора разведывательной информации. "По сути, мы впускаем часть российской разведки", - говорит он, добавляя, что их деятельность может варьироваться "от чистого сбора информации до влияния на политику и экономического саботажа".

М. Лауринавичюс
М. Лауринавичюс / BNS

Депутаты правящей коалиции недавно предложили закон, запрещающий литовским предпринимателям вести какой-либо бизнес в России.

Сами бизнесмены отмечают, что хотя они больше не связывают свое будущее с этой страной, Россия остается важной транзитной страной для выхода на азиатские рынки.

Они просят правительство и законодателей воздержаться от поспешных и непродуманных решений.

"Чтобы у нас не было такой же ситуации, как с Китаем, чтобы мы не пострадали от вторичных эффектов, потому что многие предприятия имеют отношения с Россией не для того, чтобы вести там бизнес, а как со страной, через которую товары идут из Литвы в Центральную Азию", - говорит Андрюс Романовскис, президент Литовской конфедерации бизнеса.

Несмотря на предлагаемые жесткие поправки, парламентский комитет по национальной безопасности и обороне, обсуждавший этот вопрос в начале недели, сходится во мнении, что в настоящее время нет серьезного системного влияния России на Литву через ее экономику.

Акция протеста в США против войны России в Украине
Сладости с изображением президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге
М. Лауринавичюс
# Литва# Россия
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