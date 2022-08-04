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2022.08.04 08:29

Глава СОГГЛ: потоки нелегальных мигрантов направляются именно в Литву

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.04 08:29
Мигранты
Мигранты / D. Platūkytės/LRT nuotr.

Со второй половины июля потоки нелегальных мигрантов из Беларуси направляются именно в Литву, говорит командующий Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев.

По этой причине литовские должностные лица стали укреплять границу.

«Со второй половины июля мы наблюдаем, что эти потоки нелегальных мигрантов направляются именно в Литву», — сказал в среду глава СОГГЛ новостному порталу 15min.

По его словам, такие действия отчасти связаны с «политическими решениями, которые принимаются в Литве или Евросоюзе». «Похоже, что сейчас Литва снова выбрана объектом гибридной атаки», - сказал Любаев.

По словам руководителя погранведомства, масштабы этой атаки меньше, чем в прошлом году, но по сравнению с началом года потоки нелегальной миграции значительно увеличились.

«Вызывает беспокойство, что ситуация на границе Польши и Беларуси намного стабильнее. Нарушений госграницы и непропущенных лиц там фиксируется гораздо меньше», — заявил Любаевас.

По данным СОГГЛ, в июле этого года на границе с Беларусью было развернуто 1018 нелегальных мигрантов, между тем в июне — 430, в мае — 370. Некоторые мигранты неоднократно пытаются нелегально пересечь границу.

«По этой причине мы сейчас усиливаем охрану границы, (...) обсуждаем с нашими партнерами — литовской армией, полицией — вопрос о размещении дополнительных сил на границе с Беларусью", - сказал глава СОГГЛ в среду.

По его словам, иностранцам зачастую помогают белорусские пограничники.

«Находясь у государственной границы, мы видим только действия (белорусских) пограничников, а эти действия показывают, что пограничники организуют переброску нелегальных мигрантов через госграницу, оказывают им помощь, повреждают наш физический барьер, выпускают мигрантов на территорию Литвы. Таких случаев действительно много», — сказал Любаев.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Их поток был остановлен в августе прошлого года.

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