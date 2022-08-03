Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань привел к новому скачку напряжения в отношениях между Китаем, Тайванем и союзниками Тайваня американцами. Эти отношения представляют собой постоянно тлеющий конфликт, а начался он больше 70 лет назад.

Китайская народная республика считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в состав Китая. Однако многие тайваньцы после семидесяти лет раздельного проживания стали считать себя отдельным народом, а свой остров - отдельной страной, хотя она до сих пор и не провозглашала независимость, а считает себя законной правопреемницей всего огромного Китая.



Какая у конфликта историческая подоплека?



Первыми известными поселенцами на Тайване были австронезийские племена, которые, как считается, пришли из современного южного Китая.



Остров появился в китайских записях, по некоторым данным, в 239 году нашей эры, когда китайский император послал экспедиционный корпус для исследования этого района — этим фактом Пекин обосновывает свое право на владение этим островом.



Относительно короткий период времени, с 1624 по 1661 год, Тайвань был голландской колонией, а после, с 1683 по 1895 год, находился под управлением китайской династии Цин.



огда же, в XVII веке, на Тайвань начало прибывать значительное число мигрантов из Китая, люди бежали от беспорядков и нищеты. Большая их часть была китайцами народности хокло из провинции Фуцзянь или китайцами хакка, в основном из провинции Гуандун. Их потомки в настоящее время составляют самую большую демографическую группу на острове.



В 1895 году, после первой китайско-японской войны, правительству Цин пришлось уступить Тайвань Японии. По итогам Второй мировой войны Япония отказалась от контроля над территорией, отнятой у Китая. Китайская Республика — одна из победительниц в войне — начала править Тайванем с согласия своих союзников, США и Великобритании.



Но затем в Китае вспыхнула гражданская война между национальным правительством партии Гоминьдан, возглавляемой Чаном Кайши, и войсками Коммунистической партии Китая под руководством Мао Цзэдуна. Гоминьдан потерпел поражение.



В 1949 году Чан Кайши со своими сторонниками - всего их было около полутора миллионов человек - бежал на Тайвань. Он учредил там правительство в изгнании, назвал подвластную ему территорию Китайской республикой и правил ей следующие 25 лет.



Материковые китайцы, бежавшие вместе с Чан Кайши, много лет доминировали в политике Тайваня, хотя и составляли всего 14% населения.



После Чана к власти на Тайване пришел его сын Цзян Цзинго, также известный под именем Николай Владимирович Елизаров. В юности его отправили учиться в Москву, он жил у сестры Ленина, участвовал в коллективизации и даже некоторое время работал в механическом цехе на заводе "Уралмаш", а в 1937 году был арестован.



В том же 1937 году Цзян Цзинго вернулся на родину с советской женой (на Тайване она получила имя Цзян Фанлян).



Цзян Цзинго отличался открытостью и демократичным поведением. Будучи министром внутренних дел в правительстве своего отца на Тайване, он подавил несколько попыток коммунистических мятежей.



После смерти отца он сначала возглавил Гоминьдан, а затем в 1978 году стал президентом Тайваня и избирался на два срока подряд вплоть до своей смерти в 1988 году. При нем на Тайване прошли демократические реформы, хотя правительство оставалось в целом авторитарным.



Преемником Цзян Цзинго стал его бывший вице-президент Ли Денхуэй. Его называют "отцом тайваньской демократии". Он провел конституционную реформу, и в 2000 году в стране впервые был избран президент, не являвшийся членом партии Гоминьдан - Чэнь Шуйбянь.



Кто признает Тайвань?



Существуют разногласия и путаница в отношении того, что такое Тайвань. У острова собственная конституция, демократически избранные лидеры и армия численностью около 300 000 человек.



Чан Кайши, некогда создавший там правительство в изгнании, утверждал, что оно представляет весь Китай, и собирался завоевать страну обратно. Тайвань даже занимал место Китая в Совете безопасности ООН, поскольку многие страны Запада считали именно его подлинным китайским правительством.



Однако в 70-х годах прошлого века некоторые члены Совбеза начали говорить о том, что Тайвань больше не может представлять сотни миллионов человек, живущих в материковом Китае.



В 1971 году ООН вернул место Пекину, а Тайвань исключили. В 1978 году Китай начал открывать свою экономику. США, осознав возможности для торговли и необходимость развития отношений, в 1979 году официально установили с Пекином дипломатические отношения.



С тех пор количество стран, официально признающих Тайвань, резко сократилось - сейчас их около 15.

Теперь, несмотря на наличие всех характеристик независимого государства и отличной от Китая политической системы, правовой статус Тайваня остается неясным.



Как складываются отношения между Тайванем и Китаем сейчас?



В 1980 году отношения между Китаем и Тайванем начали налаживаться: Тайвань сначала смягчил правила посещения и инвестиций в Китай, а в 1991 году объявил, что война с Китайской Народной Республикой окончена.

Китай предложил так называемый вариант "одна страна, две системы", в которой, как уверял Пекин, Тайвань сохранит автономию, если согласится на воссоединение. Под такие же обещания Пекин в 1997 году вернул себе Гонконг - и до недавнего времени держал слово, но затем силой навязал демократическому Гонконгу свои порядки.



Тайвань же отклонил предложение.



Президент Тайваня Чэнь Шуйбян, пришедший к власти в 2000 году, стал головной болью для Китая, так как он и его Демократическая прогрессивная партия открыто выступили за провозглашение отдельного государства.

В 2004 году Чэня избрали на второй срок, и через год Китай принял так называемый «закон против отделения», позволяющий Китаю использовать "немирные средства" против Тайваня, если он попытается отделиться.



На смену Чэню в 2008 году пришел Ма Инцзю - политик из партии Гоминьдан, который пытался наладить отношения с помощью экономических соглашений.



В 2016 году президентом стала Цай Инвэнь из Демократической прогрессивной партии, и отношения Тайваня с Китаем снова испортились.



В 2018 году они обострились еще сильнее, когда Пекин усилил давление на международные компании, пригрозив им запретом на ведение бизнеса в Китае, если они не укажут Тайвань как часть Китая на своих веб-сайтах.



В 2020 году Цай избралась на второй срок, набрав рекордные 8,2 миллиона голосов, и многие увидели в этом свидетельство того, что тайваньцы охладели к идее воссоединения с КНР.



Тем временем в Гонконге уже вовсю разгорелись протесты против усиления влияния Китая, и Тайвань внимательно за этим наблюдал.



Позже в том же году Китай ввел в действие закон о национальной безопасности в Гонконге, что стало очередным шагом к подавлению гонконгских свобод.



Насколько для Тайваня важна независимость?



Если в принципиальном политическом вопросе Пекин и Тайбэй договориться не могут, то в экономике их отношения в последние десятилетия ширились и крепли. Согласно официальным данным Тайваня, с 1991 года по конец мая 2021 года тайваньские инвестиции в Китай составили 193,5 млрд долларов.



Некоторых жителей Тайваня беспокоит, что их экономика теперь зависима от Китая. Другие считают, что более тесные экономические связи уменьшают вероятность нападения КНР.



В 2014 году Китай и Тайвань подписали документ "О торговом соглашении между двумя странами". Это спровоцировало появление протестного "Движения подсолнухов". Участники движения, студенты и активисты, временно оккупировали тайваньский парламент, протестуя против потенциального усиления влияния Китая.



Нынешняя правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня по-прежнему выступает за независимость острова, в то время как Гоминьдан говорит об объединении.



Недавние соцопросы на Тайване показывают, что существенная часть населения - за фактический суверенитет.



Но большинство тайваньцев, похоже, находятся где-то посередине. Опрос, проведенный в июне 2022 года, показал, что только 5,2% жителей хотят скорейшего провозглашения независимости, и только 1,3% - наоборот, за объединение с материковым Китаем при первой же возможности.



Какое отношение к этому противостоянию имеют США?



Давняя политика Вашингтона в регионе представляет собой пример статегической амбивалентности: официально Штаты придерживаются политики "единого Китая", признавая только Пекин, и имеют дипломатические отношения с ним, а не с Тайбеем, но при этом поддерживают союзнические отношения с Тайванем.



В мае этого года президента Байдена спросили, готовы США защищать Тайвань, и он ответил утвердительно. Белый дом после этого срочно разъяснил, что позиция США в отношении Тайваня не изменилась, и подтвердил свою приверженность политике "одного Китая". Примерно то же было и предыдущими заявлениями Байдена о военной поддержке Тайваня.



Пекин осуждает любую предполагаемую поддержку Тайбэя со стороны Вашингтона и в ответ на заявления Байдена активизировал вторжения военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня.



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