Воссоздать империю. Пост «лже-Дмитрия» или кремлевская программа к действию?

В СМИ и соцсетях продолжают активно обсуждать произошедший накануне скандал со «взломом» во «ВКонтакте» («ВК») аккаунта заместителя Совбеза России, экс-президента страны Дмитрия Медведева.

Напомним, на странице Медведева в «ВК» был опубликован пост, где политик или кто-то от его имени обещал восстановить границы советской империи, вернув после «освобождения» Малороссии все утраченные с распадом СССР земли. Причем, претензии Дмитрия (либо лже-Дмитрия) Медведева конкретно распространялись помимо территории Украины на территории Казахстана и Грузии, которым автор не оставил никаких надежд на суверенитет.

К счастью или сожалению, «убийственный» текст провисел на странице совсем недолго. Помощник Медведева объяснил происшествие происками хакеров. А скриншоты поста продолжили жить отдельной жизнью в соцсетях.

«Путин заточен на воссоздание империи»

Заявление Дмитрия Медведева без относительно того, был ли взлом его аккаунта или не был, вполне укладывается в контекст нынешней политики России, считает политический обозреватель Иван Преображенский (Прага). По его мнению, Кремль по сути уже давно реализует программу так называемой Национал-большевистской партии (НБП), которая самими же властями в своё время была запрещена.

«Казахстан, например, там стоит отдельным пунктом, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Поскольку совпадений (с программой НБП) очень много, можно уверенно говорить, что в принципе, если Кремль продолжит двигаться сегодняшним курсом, то агрессии неизбежно подвергся бы и Казахстан. Тем более, это, в общем, вписывается в то, что до этого писал и Дмитрий Медведев. Насколько я узнавал, все подобные посты ранее он действительно сочинял сам».

НБП основана не так давно умершим писателем и националистом Эдуардом Лимоновым. В 2007 году партию в судебном порядке признали экстремистской организацией, запретив её деятельность на территории РФ.

Если операция по оккупации Украины вдруг пройдет для Кремля успешно, то, безусловно, нечто подобное плану, изложенному в посте Медведева, будет реализовываться на практике, уверен Иван Преображенский. «Не знаю только, в какой последовательности – станут ли первыми жертвами Казахстан, Грузия, Молдова, страны Центральной Азии или кто-то другой, – добавил он. – Но в любом случае в одну из сторон агрессия Кремля распространится. Потому что “и нету других забот”, как поётся в старой советской песне. Путин заточен на воссоздание империи».

В Беларусь де-факто уже оккупированное государство, утверждает политобозреватель. По его оценке, на это указывает целый ряд факторов: «На территории республики находятся российские войска, количество которых толком никому не известно, Россия оттуда ведет войну с Украиной, задействуя в том числе ПВО и авиацию. В Беларусь, не уверен, что с прямого согласия Минска, посол России Борис Грызлов приглашает для переговоров лидеров так называемых ДНР-ЛНР. Это похоже на тот период, когда немецкие войска во время Второй мировой войны оккупировали Италию, хотя де-юре она оставалась независимым государством».

А речи о том, что российские войска куда-то там уйдут, сейчас попросту нет, резюмировал Иван Преображенский.

«Это была осознанная провокация»

В свою очередь, социальный психолог и блогер Алексей Рощин не сомневается в том, что Медведев – «липовый» автор». Со слов Рощина, он был знаком с руководителем «интернет-группы Медведева» еще в бытность того президентом.

«Она курировала все его блоги, которых у него было немеряное количество, и отвечала от его имени на все приходившие комментарии, – рассказывает собеседник «Голоса Америки». – Уже тогда авторство Медведева было вполне формальным. Сейчас, думаю, ситуация в этом смысле еще больше усугубилась. Считаю, правда состоит в том, что все последние знаменитые инвективы от экс-президента и премьера написаны не им самим, а некой специальной и весьма отвязанной авторской группой. Скорее всего, Медведев и не знает толком о так называемых его аккаунтах. Я даже сомневаюсь, что «его» заявления ему показывают перед публикацией».

В данном случаю Дмитрий Медведев – фигура чисто страдательная, используемая для того, чтобы «обозначать как бы самые крайние позиции от имени Кремля», констатировал Алексей Рощин. Как ему представляется, зампредседателя Совбеза РФ выступает в роли «болванчика», призванного показывать всем, как далеко Россия в принципе может зайти.

«В этих целях обычно используют, кого не жалко, а в кремлевском террариуме такая фигура – как раз Медведев, – продолжил он. – Путин в данном случае отделил тень от хозяина тени. Это была осознанная провокация. Никто, разумеется, не взламывал ВК, тем более – сеть сейчас принадлежит сыну (Сергею) Кириенко (первому заму администрации президента – В.В.) и братьям (Михаил и Юрий) Ковальчукам (олигархам из близкого круга Путина – В.В.), там всё “забетонировано”. соответственно, это очередной пробный шар, а заодно и троллинг Казахстана. Вспомним, как Токаев (президент республики) серьезно насолил Путину на Всемирном экономическом форуме, и не только там».

На самом деле ситуация со «взломом» медведевского аккаунта прозрачна, «как слеза», подчеркнул социолог: «Вначале донесли до всех, до кого надо необходимый сигнал, а потом свалили всё на неуловимых хакеров, а мы, мол, тут не причем. Вполне классический вариант работы путинских пропагандистских бригад, ничего нового. Вместе с тем думаю, что с учетом событий, начавшихся 24 февраля, нам предъявили уже не тайные, а вполне явные планы Кремля по реанимации СССР. Фраза (в блоге) про то, что у России “нет границ”, – это же мейнстрим сегодня».

Дмитрий Медведев только чуть-чуть бежит впереди паровоза, вербализуя интенции Кремля, заключил Алексей Рощин.



"Голос Америки"