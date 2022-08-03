Дмитрий Медведев, Владимир Путин

Новости

3 мин. назад

Воссоздать империю. Пост «лже-Дмитрия» или кремлевская программа к действию?

Александр Лукашенко

Новости

1 ч. назад

Марюс Йокубайтис. Как литовцы везут солнце и дизель с Востока

Оспа обезьян

Новости

1 ч. назад

В Литве подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян

Российская угроза

Новости

1 ч. назад

Американский профессор: надежды на окончательную демилитаризацию России нереальны

М. Скуодис

Новости

3 ч. назад

Скуодис: платежи за Калининградский транзит будут зависеть только от банков

Владимир Путин и Герхард Шредер (фото из архива)

Новости

3 ч. назад

Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным

Вильнюс

Новости

3 ч. назад

В Литве - 1557 новых случаев коронавируса

Марюс Ивашкявичюс

Новости

4 ч. назад

Марюс Ивашкявичюс о документальном театре: это уже некая порнография боли

Тайвань

Новости

6 ч. назад

Ландсбергис прокомментировал визит Пелоси в Тайбэй

Агне Билотайте

Новости

6 ч. назад

Билотайте находится с визитом в Молдове

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву

Новости

7 ч. назад

Ландсбергис о расчетах за Калининградский транзит: Россия хочет создать впечатление давления

Висагинас

Новости

7 ч. назад

В Висагинасе растет спрос на социальное жилье - в нем нуждаются как украинцы, так и местные жители

Нэнси Пелоси проводит визит на Тайвань

Новости

7 ч. назад

Нэнси Пелоси проводит визит на Тайвань несмотря на угрозы Китая

Лесные пожары в России

Новости

22 ч. назад

В России с начала года выгорели 3,4 млн гектаров леса

Висагинас

Новости

23 ч. назад

Специальная радиопередача на русском языке из Висагинаса: 47 лет городу энергетиков

Граница между Литвой, Беларусью и Польшей

Новости

23 ч. назад

В Литве задержали груз контрафактных сигарет стоимостью 1,9 млн евро

Новости

2022.08.03 16:19

Воссоздать империю. Пост «лже-Дмитрия» или кремлевская программа к действию?

ГА
"Голос Америки" 2022.08.03 16:19
Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Дмитрий Медведев, Владимир Путин / фото AP

В СМИ и соцсетях продолжают активно обсуждать произошедший накануне скандал со «взломом» во «ВКонтакте» («ВК») аккаунта заместителя Совбеза России, экс-президента страны Дмитрия Медведева.

Напомним, на странице Медведева в «ВК» был опубликован пост, где политик или кто-то от его имени обещал восстановить границы советской империи, вернув после «освобождения» Малороссии все утраченные с распадом СССР земли. Причем, претензии Дмитрия (либо лже-Дмитрия) Медведева конкретно распространялись помимо территории Украины на территории Казахстана и Грузии, которым автор не оставил никаких надежд на суверенитет.

К счастью или сожалению, «убийственный» текст провисел на странице совсем недолго. Помощник Медведева объяснил происшествие происками хакеров. А скриншоты поста продолжили жить отдельной жизнью в соцсетях.

«Путин заточен на воссоздание империи»

Заявление Дмитрия Медведева без относительно того, был ли взлом его аккаунта или не был, вполне укладывается в контекст нынешней политики России, считает политический обозреватель Иван Преображенский (Прага). По его мнению, Кремль по сути уже давно реализует программу так называемой Национал-большевистской партии (НБП), которая самими же властями в своё время была запрещена.

«Казахстан, например, там стоит отдельным пунктом, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Поскольку совпадений (с программой НБП) очень много, можно уверенно говорить, что в принципе, если Кремль продолжит двигаться сегодняшним курсом, то агрессии неизбежно подвергся бы и Казахстан. Тем более, это, в общем, вписывается в то, что до этого писал и Дмитрий Медведев. Насколько я узнавал, все подобные посты ранее он действительно сочинял сам».

НБП основана не так давно умершим писателем и националистом Эдуардом Лимоновым. В 2007 году партию в судебном порядке признали экстремистской организацией, запретив её деятельность на территории РФ.

Если операция по оккупации Украины вдруг пройдет для Кремля успешно, то, безусловно, нечто подобное плану, изложенному в посте Медведева, будет реализовываться на практике, уверен Иван Преображенский. «Не знаю только, в какой последовательности – станут ли первыми жертвами Казахстан, Грузия, Молдова, страны Центральной Азии или кто-то другой, – добавил он. – Но в любом случае в одну из сторон агрессия Кремля распространится. Потому что “и нету других забот”, как поётся в старой советской песне. Путин заточен на воссоздание империи».

В Беларусь де-факто уже оккупированное государство, утверждает политобозреватель. По его оценке, на это указывает целый ряд факторов: «На территории республики находятся российские войска, количество которых толком никому не известно, Россия оттуда ведет войну с Украиной, задействуя в том числе ПВО и авиацию. В Беларусь, не уверен, что с прямого согласия Минска, посол России Борис Грызлов приглашает для переговоров лидеров так называемых ДНР-ЛНР. Это похоже на тот период, когда немецкие войска во время Второй мировой войны оккупировали Италию, хотя де-юре она оставалась независимым государством».

А речи о том, что российские войска куда-то там уйдут, сейчас попросту нет, резюмировал Иван Преображенский.

«Это была осознанная провокация»

В свою очередь, социальный психолог и блогер Алексей Рощин не сомневается в том, что Медведев – «липовый» автор». Со слов Рощина, он был знаком с руководителем «интернет-группы Медведева» еще в бытность того президентом.

«Она курировала все его блоги, которых у него было немеряное количество, и отвечала от его имени на все приходившие комментарии, – рассказывает собеседник «Голоса Америки». – Уже тогда авторство Медведева было вполне формальным. Сейчас, думаю, ситуация в этом смысле еще больше усугубилась. Считаю, правда состоит в том, что все последние знаменитые инвективы от экс-президента и премьера написаны не им самим, а некой специальной и весьма отвязанной авторской группой. Скорее всего, Медведев и не знает толком о так называемых его аккаунтах. Я даже сомневаюсь, что «его» заявления ему показывают перед публикацией».

В данном случаю Дмитрий Медведев – фигура чисто страдательная, используемая для того, чтобы «обозначать как бы самые крайние позиции от имени Кремля», констатировал Алексей Рощин. Как ему представляется, зампредседателя Совбеза РФ выступает в роли «болванчика», призванного показывать всем, как далеко Россия в принципе может зайти.

«В этих целях обычно используют, кого не жалко, а в кремлевском террариуме такая фигура – как раз Медведев, – продолжил он. – Путин в данном случае отделил тень от хозяина тени. Это была осознанная провокация. Никто, разумеется, не взламывал ВК, тем более – сеть сейчас принадлежит сыну (Сергею) Кириенко (первому заму администрации президента – В.В.) и братьям (Михаил и Юрий) Ковальчукам (олигархам из близкого круга Путина – В.В.), там всё “забетонировано”. соответственно, это очередной пробный шар, а заодно и троллинг Казахстана. Вспомним, как Токаев (президент республики) серьезно насолил Путину на Всемирном экономическом форуме, и не только там».

На самом деле ситуация со «взломом» медведевского аккаунта прозрачна, «как слеза», подчеркнул социолог: «Вначале донесли до всех, до кого надо необходимый сигнал, а потом свалили всё на неуловимых хакеров, а мы, мол, тут не причем. Вполне классический вариант работы путинских пропагандистских бригад, ничего нового. Вместе с тем думаю, что с учетом событий, начавшихся 24 февраля, нам предъявили уже не тайные, а вполне явные планы Кремля по реанимации СССР. Фраза (в блоге) про то, что у России “нет границ”, – это же мейнстрим сегодня».

Дмитрий Медведев только чуть-чуть бежит впереди паровоза, вербализуя интенции Кремля, заключил Алексей Рощин.

"Голос Америки"

# В мире
Александр Лукашенко
1 ч. назад

Марюс Йокубайтис. Как литовцы везут солнце и дизель с Востока

Оспа обезьян
1 ч. назад

В Литве подтвержден первый случай заболевания оспой обезьян

Российская угроза
Интервью LRT.lt
1 ч. назад
Интервью LRT.lt

Американский профессор: надежды на окончательную демилитаризацию России нереальны

М. Скуодис
3 ч. назад

Скуодис: платежи за Калининградский транзит будут зависеть только от банков

Владимир Путин и Герхард Шредер (фото из архива)
3 ч. назад

Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным

Вильнюс
3 ч. назад

В Литве - 1557 новых случаев коронавируса

Марюс Ивашкявичюс
4 ч. назад

Марюс Ивашкявичюс о документальном театре: это уже некая порнография боли

Тайвань
6 ч. назад

Ландсбергис прокомментировал визит Пелоси в Тайбэй

Агне Билотайте
6 ч. назад

Билотайте находится с визитом в Молдове

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
7 ч. назад

Ландсбергис о расчетах за Калининградский транзит: Россия хочет создать впечатление давления

Висагинас
2022.08.02 17:03

Специальная радиопередача на русском языке из Висагинаса: 47 лет городу энергетиков

Граница между Литвой, Беларусью и Польшей
2022.08.02 16:54

В Литве задержали груз контрафактных сигарет стоимостью 1,9 млн евро

Висагинас
2022.08.03 08:55

В Висагинасе растет спрос на социальное жилье - в нем нуждаются как украинцы, так и местные жители

М. Скуодис
2022.08.03 13:02

Скуодис: платежи за Калининградский транзит будут зависеть только от банков

Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
2022.08.03 09:15

Ландсбергис о расчетах за Калининградский транзит: Россия хочет создать впечатление давления

Российская угроза
Интервью LRT.lt
2022.08.03 14:33
Интервью LRT.lt

Американский профессор: надежды на окончательную демилитаризацию России нереальны

Вильнюс
2022.08.03 12:42

В Литве - 1557 новых случаев коронавируса

Нэнси Пелоси проводит визит на Тайвань
2022.08.03 08:33

Нэнси Пелоси проводит визит на Тайвань несмотря на угрозы Китая

Александр Лукашенко
2022.08.03 15:12

Марюс Йокубайтис. Как литовцы везут солнце и дизель с Востока

Марюс Ивашкявичюс
2022.08.03 11:37

Марюс Ивашкявичюс о документальном театре: это уже некая порнография боли